Зробити собі весняний подарунок: 30+ ідей у Закарпатті

Весна — чудовий привід для оновлення, нових починань, втілення давніх ідей або нових спонтанних проектів. А ще — прекрасна нагода для того, аби зробити подарунок… собі!

Ми не прагнемо прив’язуватися до дат, радше натякаємо, що свято завжди поряд з нами, якщо ми цього хочемо. Відтак пропонуємо кілька ідей крафтових подарунків від локальних виробників, а також нематеріальних, проте не менш цінних. Погодьтеся, сюрприз для себе ніколи незайвий, і для цього непотрібна дата.

Фотосесія

Весна дарує нову енергію, тож і нагода для фотосесії. Але такої іншої, небанальної, можливо, тематичної, сміливої, у кардинально новому образі? Фотосесія — це час для себе, власних думок, це змога побачити себе по-новому.

Ось кілька фотографів.

Конкурс

Можливо, весна надихне до творчості й масштабних рішень? Саме весна повсякчас мотивує до приємних і важливих змін. Візьміть участь у фотоконкурсі від Zoom studio — виграйте навчання у Zoom школі. Якщо не виграєте, все одно вам відкриються нові грані себе й свого таланту.

Подорож

Весняне сонце спонукає до спонтанних мандрів. Може, годі чекати відпустку, а піддатися імпровізації і гайнути хоча би у гори? З рідними, друзями, на самоті?

Ось кілька ідей для близьких подорожей на вихідні — у гори, Україною, за кордон.

Курси й гуртки

А ще з новим сезоном кортить навчитися чомусь новому. Йдеться про всілякі курси — для бізнесу, кар’єри, хобі, для себе. І ось кілька ідей.

Унікальний декор

Запропонуємо також екслюзивний і самобутній декор для оселі й офісу, а також унікальні побутові дрібнички. Все крафтове — від локальний майстрів.

Крафтові ласощі

Весна надихає експериментувати на кухні, куштувати щось нове, відкривати локальних виробників. Давайте святкувати життя смачно!

Евеліна Гурницька, Varosh

Фото: Євген Кудрявцев