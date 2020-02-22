Вовняний живопис від Олесі Кочут: як захоплення мами братів-ювелірів переросло у частину сімейної справи

В ужгородському шоурумі коштовних прикрас Kochut є експозиція вовняних картин — за технікою валяння. Авторка — Олеся Кочут, мама братів-ювелірів Юрія, Романа та Андрія, засновників бренду Kochut. Handcrafted jewelry.

Ця локація відкрилася на початку 2018-го, і першою тут з’явилася “Дама” у капелюшку з об’ємними шовковими квітами, їй додали справжніх прикрас — срібні кулон та одну сережку.

Згодом пані Олеся створила три панно “Всесвіт” — “Зародження Всесвіту”, “Дерево життя” “Пустеля”.

І ось нещодавно вона втілила диптих “В задУмі” — у стилі поп-арт, за ідеєю полотен американського художника Тома Федро.

Техніка валяння — напрочуд складна. Саме для цих картин пані Олеся використовувала принципи сухого й мокрого валяння, малюнок наносила голкою.

***

Покажемо ще кілька сюжетів з портфоліо майстрині.

Всі роботи можна придбати або ж замовити на свій смак.

Varosh