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Вовняний живопис від Олесі Кочут: як захоплення мами братів-ювелірів переросло у частину сімейної справи

22 Лютого 2020 40

В ужгородському шоурумі коштовних прикрас Kochut є експозиція вовняних картин — за технікою валяння. Авторка — Олеся Кочут, мама братів-ювелірів Юрія, Романа та Андрія, засновників бренду Kochut. Handcrafted jewelry.

Ця локація відкрилася на початку 2018-го, і першою тут з’явилася “Дама” у капелюшку з об’ємними шовковими квітами, їй додали справжніх прикрас — срібні кулон та одну сережку.

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Згодом пані Олеся створила три панно “Всесвіт” — “Зародження Всесвіту”, “Дерево життя”  “Пустеля”.

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І ось нещодавно вона втілила диптих “В задУмі” — у стилі поп-арт, за ідеєю полотен американського художника Тома Федро.

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Техніка валяння — напрочуд складна. Саме для цих картин пані Олеся використовувала принципи сухого й мокрого валяння, малюнок наносила голкою.

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Покажемо ще кілька сюжетів з портфоліо майстрині.


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Всі роботи можна придбати або ж замовити на свій смак.

Varosh

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# hand made # брати кочути # кочут # мистецтво

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