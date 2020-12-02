Будинок моди «Reny M» в Ужгороді виготовляє вечірній одяг сегменту haut couture для всього світу

Мало хто знає, що на Закарпатті відшиваються ексклюзивні сукні на замовлення знаменитостей та цілі колекції для показів високої моди. Вироби відправляються в Європу, країни Близького Сходу, Азії та Північної Америки. Також Будинок моди «Reny M» розвиває власний бренд та виконує індивідуальні замовлення високого сегменту якості для перших леді України та Заходу. Налагоджена співпраця з арабськими державами. Сукні, сарі, хиджаби ручної роботи із дорогих тканин і пишною оздобою одягають на урочисті події жінки в ОАЕ, Омані, Катарі, Ірані, Лівані та інших країнах Аравійського півострова. У вбранні від ужгородського бренду дефілювали червоною доріжкою гості Каннського кінофестивалю та інших світових подій. Зірки сцени України і Заходу також мають у своєму гардеробі вбрання з лейблом «Reny M»

Презентації новоствореного Будинку моди завадила пандемія, тож організатори відтермінували урочисте відкриття. Але щойно ситуація покращиться, свято відбудеться. Обіцяють багато сюрпризів та несподіванок. А поки що – модна історія від засновниці бренду та власниці Будинку моди «Reny M» Ренати Мойш.

– Ренато, як сталося так, що у вашому житті з’явився Будинок моди, власний бренд та замовлення від іноземців?

– Цьому сприяв дивовижний випадок. Моя основна освіта зовсім не пов’язана з модою та дизайном, але завжди моє життя супроводжують модні події. Одна з них – участь у конкурсі краси України. Я закінчила Тернопільський державний університет за 2-ма напрямками: економіка та міжнародні відносини. Минулого року в Румунії закінчила докторантуру в дипломатичній сфері та отримала вчений ступінь доктора наук. Очолювала в Закарпатській ОДА управління зовнішньо-економічних зв’язків та транскордонного співробітництва. Одного разу у мене сталося цікаве відрядження. 2016 року я перебувала у складі делегації від України в Бейруті. Програма передбачала участь у світській події, організованій представником правлячої сім’ї Близького Сходу. Я знайома з протоколом і дрес-кодом на такі події: для пані – це довга вечірня сукня, у випадку Лівану на одязі дозволяється щедро використовувати оздобу. За 2 тижні до від’їзду я намалювала ескіз сукні і замовила пошиття у своєї ужгородської кравчині. Це була чорна напівпрозора сукня, стримана і водночас із пікантною родзинкою. На вечірці мене запитали про бренд, бо стиль був дуже схожий на арабський. Так і почалася співпраця зі Сходом. Наступного дня ми відвідали їхній Будинок моди, після чого у мене повністю змінився світогляд про красу.

– Ось так просто? Хто був цей дизайнер і який Будинок моди він представляв?

– Поки що це ім’я я не можу розголошувати згідно з умовами контракту, але вже зовсім скоро ви дізнаєтеся, з ким я співпрацюю. Гадаю, для багатьох це буде великою несподіванкою. Скажу тільки, що мене консультують провідні фахівці світової індустрії моди. Моїм продюсером є ліванець, який має власне агентство, тож планка задана висока.

– Коли ви виявили в собі пристрасть до красивих суконь?

– Ще дитиною, у віці 4 років я відрізала гардини у кімнаті і пошила для ляльки Барбі плаття. Мама тоді була шокована моїм вчинком. А пізніше я завжди вигадувала для себе сукні і відшивала їх у кравчині. Майже ніколи не купувала готового одягу в магазині, тому що нічого там не подобалося. Зате мої сукні завжди були в єдиному екземплярі.

А в студентські роки купила собі швейну машинку і вже сама експериментувала з сукнями. Завжди любила щось оригінальне і таке, чого більше ні в кого немає. Згодом це хобі переросло у власну справу.

– Відомо, що офіційна реєстрація Будинку моди сегменту haut couture передбачає дотримання низки суворих вимог. Що це означає?

– Висока мода і сучасний Будинок моди як суб’єкт модної індустрії є найпотужнішими механізмами, які впливають на модні стандарти в суспільстві та укріплюють їх через широкий спектр модних продуктів. Тому і вимоги відповідні. Існує низка процедур, які потрібно пройти, перш ніж офіційно створити Будинок моди згідно із загальноприйнятими світовими стандартами. Будинок моди, що претендує на такий високий статус, повинен бути сертифікованим Fédération française de la couture, тобто Федерацією, яка регулює і контролює галузь кутюр. В іншому випадку юридично забороняється вживати термін «haut couture» по відношенню до своїх колекцій. Вимоги до одягу преміального сегменту також чітко прописані: дизайн haut couture передбачає індивідуальне виконання, в ательє повинно працювати не менше 15 штатних співробітників та 20 осіб технічного персоналу. Колекції повинні складатися з не менше 50 оригінальних зразків та представлятися двічі на рік. Усі сукні haut couture виконуються в єдиному екземплярі (у деяких випадках дозволяється 2 повтори), кількість машинних швів у виробі не повинна перевищувати 30% всієї роботи. Було непросто, але ми з командою домоглися того, що «Reny M» офіційно отримав статус Будинку моди. Тепер наша мрія – пройти і сертифікацію Федерації haut couture.

– Хто працює над створенням колекцій?

– Найчастіше сукні вигадую я сама, замальовую ідеї та віддаю їх в роботу. Я закінчила тривалі спеціалізовані курси стилю на Близькому Сході, тож можу сказати, що роблю це професійно. Далі над сукнею працюють художники, графічні дизайнери, модельєри та конструктори. Також в команді є професійний дизайнер. Кроєм та вишивкою займаються більше 10 працівників. За потреби винаймаємо для конкретного замовлення додаткових вишивальниць. Персонал я підбирала довго і ретельно. Благо, на Закарпатті багато жінок вміють шити і вишивати. Це великий плюс нашого регіону. Однак основні спеціалісти проходили курси закордоном, перш ніж приступати до виконання замовлення рівня «висока мода».

– Як можна охарактеризувати стиль «Reny M»? Для кого ці сукні?

– Жінка, яка носить одяг «Reny M» – стримана і водночас зваблива. Вона впевнена в собі, знає, що на тій події, де вона з’являється у сукні, усі погляди будуть прикуті тільки до неї. І вона готова бути неперевершеною.

Наші сукні – це не масмаркет. Ця мода побудована на емоціях, взаєморозумінні виробника і клієнта. Тому кожне замовлення – наче окрема нотка в симфонії «Reny M». Ми нею надзвичайно дорожимо, бо вона впливає на загальне звучання. З кожним клієнтом ми удосконалюємось і працюємо ще краще.

– Як розвивалася ваша клієнтська база?

– Перші сукні ми відшивали на замовлення відомих Будинків моди. Поступово, розвиваючи власний бренд, я напрацьовувала клієнтську базу. Спочатку це були знайомі з ОАЕ, потім вони радили мене своїм знайомим і так далі. Звісно, рекомендацій ніхто б не дав, якби ми із самого початку не зробили ставку на бездоганну якість. Це дорогі тканини, найкращі декоративні матеріали, фурнітура, швидкість виконання, упаковка.

В арабських країнах – культ родини. У шейхів – правлячі сім’ї. Чоловіки несуть повну відповідальність за жінок, у тому числі, і за вбрання. Зовнішній вигляд жінки говорить про статус чоловіка. Тому якщо до мене потрапляє таке «сімейне» замовлення, це означає, що сукні потрібно робити всім жінкам у родині, а це десь 10-15 осіб: дружинам, сестрам, мамам, бабусям, тещам. Кожна обирає мінімум по 5 суконь, а це вже ціла колекція, яку я реалізовую під брендом «Reny M».

– У які міста і країни ви відправляли сукні?

– Абу-Дабі, Дубай, Катар, Оман, Кувейт, Монако, Мілан, Прага, Будапешт, Бухарест та багато інших.

– Хто ваші улюблені східні дизайнери?

– Я особисто знайома із двадцяткою кращих дизайнерів Сходу. Але найулюбленіші – Elie Saab, George Hobeika, Zuhair Murad, Nicolas Jebran. Я була на виробництві у їхніх Будинках моди, вивчала, як там налагоджені процеси, бачила кожен етап створення тканин та одягу, спілкувалася з менеджерами і дизайнерами. Це титанічний труд і справжнє мистецтво.

– Здається, ви сама навіть чимось зовні схожа на арабку…

– Дуже часто мені про це говорять. Коли перебуваю на Сході, то до мене навіть звертаються на арабській. Але я можу сказати лише кілька фраз. Спілкуюся там англійською.

– Ви створюєте переважно класичний європейський вечірній одяг. А чи доводиться отримувати замовлення на національне східне вбрання?

– Так, доволі часто. Навіть зараз у майстерні є відшиті хиджаби. Ми виготовляємо усі елементи мусульманського жіночого вбрання: джильбаби, абайї, нікаби. Маємо виготовлену колекцію індійських сарі. Якщо говорити про східних клієнток, то це переважно жінки віком від 18 до 47 років. Вони дуже красиві, часто модельної зовнішності. Це сучасні жінки, освічені, які користуються високоякісною косметикою і всіма новітніми засобами естетичної косметології. Вони дуже гарні і доглянуті.

Часто і європейські сукні я стилізую під східні.

– Скільки загалом вийшло колекцій і чи залишаєте якісь сукні з них не для продажу?

– Починаючи з 2017 року вийшло 9 колекцій, а зараз ми розробляємо вже десяту. У кожній – від 36 до 70 моделей. На початку були колекції більш навчальні, експериментальні. Чим далі розвивався бренд, тим глибшими вони ставали. Стараюся презентовані на публіку окремі сукні залишити, бо маю мрію створити в майбутньому музей «Reny M». Але є арт-галерея з виробами, їх можна використати для ознайомлення або ж під схожий індивідуальний пошив.

– У кого з відомих українок є ваші сукні?

– Багато в кого. Часто у нас замовляють сукні у якості подарунку. Надсилають розміри і по них ми працюємо. Примірок у такому випадку не передбачено, але якщо щось не підходить, ми виправляємо недоліки і відсилаємо знову.

Якщо говорити про конкретних особистостей, то це перші леді, високопосадовиці, співачки, політкині. Дружині президента Угорщини під час її перебування на Закарпатті також було подаровано нашу сукню.

– А чи можуть собі дозволити звичайні закарпатські жінки придбати сукню «Reny M»?

– Відразу поясню, що сукня haut cauture – недешеве задоволення. Якщо ви хочете мати дійсно цінну річ, то вона не може коштувати дешево. Адже тільки ручна робота передбачає тривале скрупульозне виконання. Не забувайте і про закупку матеріалів, а це вартує чималих коштів. Але можу сказати, що наші закарпатки полюбляють бути красунями і мати щось таке, чого немає ні у нікого. Тож у нас замовляють вбрання на весілля, особливо в румунських селах, бо там дійсно жінки вкладають у свій образ великий ресурс. Румунська культура передбачає все яскраве, красиве і статусне.

Але в Будинку моди ми також займаємося індивідуальним пошивом одягу на зразок ательє. Тож кожна клієнтка може замовити виріб, який дозволяє її бюджет.

– Як ви працюєте з клієнтками під час замовлення?

– Проводимо інтерв’ю, під час якого заповнюємо анкету та з’ясовуємо всі нюанси. Нас цікавить статус події, публіка, запрошені гості, кого або що презентує жінка чи її чоловік на цій зустрічі. Я повинна розуміти орієнтовний бюджет замовлення. Але навіть якщо він не обмежений, не на кожній події доречно демонструвати свій достаток. Це я також враховую.

Тканина – своєрідна мова, якою можна багато чого сказати. Наприклад, існує матова текстура і глянець. Іноді мат краще покаже високий статус, ніж будь-які коштовності. А буває, без глянцю не обійтися. Ще багато чого залежить від кольору очей, зачіски, структури тіла, пишноти форм, зросту. Я працюю за східною технікою одягання жінок, застосовуючи меридіани, де ідеальним жіночим силуетом вважається форма пісочного годинника.

Також важливо зрозуміти внутрішній стан людини. Якщо клієнтка пригнічена через якісь життєві обставини і не бажає яскравих кольорів, то ми додаємо розкоші в образ за рахунок блиску тканин нюдових відтінків зі вкрапленнями вишивки ручної роботи. Це ціла наука, покликана створити сукню вашої мрії, яка перебуватиме в гармонії з найменшими вібраціями вашої душі.

– Отримуєте потім відгуки від клієнтів?

– Майже завжди, і це мене окрилює. Мені пишуть, надсилають фото. Якщо жінка вважає, що на події була найкрасивішою, то ми із завданням впорались.

– Як збираєтесь розвивати бренд? Рано чи пізно, напевно, постане питання переїзду?

– Сучасний світ настільки змінився, що немає потреби кудись їхати жити, щоб працювати в задоволення. Головна задача для мене полягала у створенні якісного сервісного центру, мозку компанії, який якісно працюватиме. Не важливо, де саме такий «комп’ютер» буде знаходитися, головне – щоб він ставив правильні задачі. А для цього я планую ще 3 роки витратити на концептуальні завдання, а потім візьмуся за побудову мережі. Дизайном я займаюся в задоволення, мені вдається вигадувати красиві сукні, але все ж таки я більше організатор, менеджер і планую реалізовувати себе у цьому напрямку. Головна мета – зробити так, щоб про Україну знали як про державу з одягом hout cauture.

Наш Будинок моди працює за кількома напрямами. Окрім високої моди, розвиваємо пошив повсякденного одягу, весільні сукні. Запустили школу, де кожен охочий може навчитися наших секретів світу моди: від курсів шиття ручної роботи – до школи стилю і вміння подати свій виріб.

– Над якими цікавими замовленнями працюєте зараз?

– Наразі ми виконуємо в Кувейт біля 30 виробів різної складності. Це індивідуальні замовлення для відомих жінок країни. Місяць тому я туди їздила, взяла замовлення і мірки, зараз все це реалізовуємо. Колекція буде весняно-літня, пудрова, легка, але з яскравими деталями. Усе потрібно встигнути виконати до Нового року.

– Яка головна місія бренду «Reny M»?

– Нести красу, формувати імідж України як модної держави, давати своїм клієнтам все найкраще, робити жінок щасливими і бути неповторними в наших сукнях.

Партнерська публікація

Фото із особистого архіву Ренати Мойш