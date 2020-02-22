12 VOGUE фото від ужгородки Оксани Юрченко

Оксана Юрченко мешкає і працює в Ужгороді, четвертий рік професійно займається фотографією, знімає у Закарпатті, Львові, Києві. Її світлини опубліковані на сайті VOGUE Italia, а також у китайському професійному виданні Portrait Photography.

Дівчина найбільше любить працювати з людьми — йдеться про портретну зйомку, маленькі камерні весілля, сімейні фотосесії. У холодну пору частіше працює у студії, а ось весна, літо, тепла осінь надихають фотографувати на природі чи в місті.

Оксана має своє портфоліо на сайті VOGUE Italia. На сторінці інтернет-видання є рубрика PHOTOVOGUE, куди можна подавати фото у різних стилях. Відправити можна тільки дві світлини за раз, а редактори кілька разів на місяць відкривають прийом фотографій і обирають кращі для сайту.

Дівчина почала надсилати власні фото два роки тому, але протягом першого року — безуспішно. Та вона наполегливо продовжувала відправляти знімки на розгляд редакції, і ось у травні 2019-го VOGUE вперше опублікував її роботу.

Відтак у неї зібралося портфоліо наразі з 12 світлин у рубриці Fine art.

Вона планує і надалі надсилати світлини у модне видання, тим паче вже є ідеї ранньовесняних зйомок.

А ще до Оксани звернулися з китайського журналу “Portrait Photography”, який присвятив один із випусків її творчості. У цьому журналі публікувалися відомі й визнані Анка Журавльова, Нірав Пател, Давід Дубніцкий, у якого Оксана бувала на майстер-класі.

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Fine art — з французької означає “витончене мистецтво”. Fine art у фотографії — це часто зйомка на плівку, при денному світлі, кожен кадр є художнім, велика увага приділяється деталям.

Евеліна Гурницька, Varosh