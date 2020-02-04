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Boutique le Chocolat: ексклюзивний французький шоколад та авторські рецепти солодощів

4 Лютого 2020 1

Кілька місяців тому в Ужгороді з’явився новий шоколадний бутік від родини Штефаняк. За цей час на поличках з’явилося чимало ексклюзивних цукерок, плиток з різноманітними добавками та наповнювачами, а також шоколадні фонтани зі свіжими фруктами. Надихнули авторів кращі шоколадні бутіки Швейцарії, в яких можна затриматися не на одну годину і зазвичай такі знайомства для шанувальників солодкого переростають у багаторічну дружбу.

– Ми відкрилися відносно нещодавно – 20 вересня 2019 року, але вже маємо багато постійних гостей, палких шанувальників шоколаду. Нас давно надихала розвинена культура виготовлення та споживання шоколаду в Швейцарії та Бельгії. Тому і наш бутік натхненний саме цими країнами та ідеєю купити натуральну цукерку або плитку, яка як смакує, так і виглядає бездоганно. А ще, звісно, хотілося б щоб і містяни, і туристи, куштуючи наші вироби, пишалися, що на Закарпатті створюють такий шоколад, як і за кордоном, – розповідають засновники бутіка.

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Цукерки та плитки шоколаду тут насправді виглядають дуже естетично, а смакові поєднання дивують. Ось до прикладу, плитки можна скуштувати з маракуєю та фундуком, ананасом та кокосовою стружкою, з родзинками, арахісом, мигдалем, вишнею та роялтіном, мигдалевими пластівцями.

– Ми виготовляємо натуральні цукерки ручної роботи, не використовуємо штучних барвників та консервантів. Працюємо з кращими виробниками французького шоколаду. Це різні бренди, але всі чудового ґатунку. Це та якість, яку спокійно даруємо рідним, близьким, дітям, смакуємо самі. Використовуємо лише органічні продукти при створенні цукерок та плиток. Ми та наш шоколатьє Анна Нагорна багато навчаємося, їздимо за кордон, були на виставках та курсах у Києві, щоразу відкриваємо для себе та своїх гостей щось нове та незвичне, – кажуть у Boutique le Chocolat.

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З моменту відкриття у бутіку з’явилися великі набори з цукерками – на 24 штуки. Також серед новинок – топлений шоколад з різними доповненнями, цукерки з бергамотом, шоколадні батончики, горішки в шоколаді. Але напевно найважливіше – шоколадний фонтан. Ним можна поласувати у бутіку або замовити на будь-яку подію.

Що ж до цукерок, то у Boutique le Chocolat окрім класичних поєднань є також із солоною карамеллю, лаймом та кокосовою начинкою, полуничним конфі, вишневим та кокосовим ганашем, роялтіном, маракуєю та кавою.

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– До кожного свята ми готуємо тематичні коробки цукерок. До Нового року це були різні новорічні форми, зараз до Дня закоханих – сердечка та інші тематичні цукерки. Складаємо і шоколадні набори для подарунку. Зараз ми працюємо над створенням лінійки тістечок, які будуть у нашому бутіку, а також повноцінного солодкого меню для виїзних подій – днів народжень, весіль, – кажуть у шоколадному бутіку.


Важливо зазначити і те, що тут можна придбати шоколад для діабетиків та для людей з глютеновою або лактозною непереносимістю.

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У бутіку до цукерок або плитки шоколаду вас почастують кавою від бренду Portioli. До неї подають горішок у шоколаді. Також в меню – гарячий шоколад, какао, соки, чай та інші напої.

Контакти:

На правах реклами

Фото: Євген Кудрявцев та Boutique le Chocolat

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# Boutique le Chocolat # ужгород # шоколад

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