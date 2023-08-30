Інша роль Закарпаття: Віктор Микита пояснив, як працює Конгрес влад при Президентові в умовах російської агресії

З лютого 2021 року в Україні запрацював Конгрес місцевих та регіональних влад при Президентові України.

Що таке Конгрес?

Це консультативно-дорадчий орган, і його ключовий фокус – це налагодження тісної взаємодії центральних органів державної влади з органами місцевого самоврядування.

Конгрес складається з Палати місцевих влад, Палати регіонів та Президії. Нещодавно також створено офіс Конгресу.

Палату місцевих влад очолює міський голова Львова Андрій Садовий, якого обрали на цю посаду в червні 2021 року. Водночас, Палату регіонів з березня 2023 очолив голова Закарпатської ОВА Віктор Микита.

Лідерська роль Закарпаття

І якщо для Львова є доволі звичною уже лідерська роль у питаннях місцевого самоврядування та регіонального розвитку, то для Закарпаття – це не так типово. І починаючи з 2020 року ця тема не раз уже ставала предметом жвавих дискусій у межах форуму Re:Open Zakarpattia. Власне ідея всього проєкту Re:Open Zakarpattia, партнером якого є видання Varosh, є переосмислити Закарпаття з точки зору можливостей та лідерства.

За словами Віктора Микити, Львівщина та Закарпаття зараз показують не тільки індивідуальне лідерство, а й лідерство міжрегіональної співпраці: “Ці регіони, мабуть, найактивніше комунікують і обмінюються проєктами й досвідом. Те, що є в одному регіоні, неодмінно через деякий час зʼявляється в іншому”.

До речі, принагідно радимо переглянути дискусію на Re:Open Zakarpattia 2022 за участі лідерів з західних регіонів України про те, як вони працюють в умовах повномасштабної війни (з 55:26)

Конгрес сам по собі, додає Віктор Микита, виконує роль майданчика для комунікації, який вже довів свою ефективність саме під час війни, синхронізації та єдності влади на всіх рівнях з точки зору реакції на виклики.

– Насамперед йдеться про доступ кожної громади та кожної області до керівництва України, профільних міністерств та інших державних інституцій з пропозиціями і проблематикою. Зараз місцева влада має можливість оперативно отримувати аналітичну інформацію щодо актуальної ситуації у критично важливих галузях, які стосуються кожного окремого регіону. Це впливає на прийняття рішень. Як приклад, стан захисту обʼєктів енергетичної інфраструктури, бомбосховищ, укриттів, динаміка виконання бюджетів та їх розподіл, цифровізація освіти тощо. Керівництво країни знає в деталях, де саме потрібне підсилення, в якому обсязі, хто забезпечує супровід й виконання конкретного завдання. Уряд отримує пропозиції щодо внесення змін до нормативних документів, а ВРУ – пропозиції змін у законодавстві. Усе це – завдяки взаємодії громад й регіонів у межах Конгресу, – пояснює Віктор Микита ключові цінність Конгресу як майданчика комунікації.

Проєкти, які втілено і слід мультиплікувати

У якості доказів результатів такої роботи Конгресу голова Закарпатської ОВА і одночасно голова Палати регіонів наводить наступні проєкти:

проєкт «Банк землі для будівництва», де земля обмінюється на житло для захисників, які отримали інвалідність на війні;

Центр підготовки населення до національного спротиву; релокація підприємств;

проєкти реабілітації для військових;

компенсацією відсотків кредиту для військових для придбання житла та інші.

“Усе це згенерували на регіональному рівні без залучення державного бюджету й поділилися напрацюваннями з іншими областями та громадами”, – наголошує Микита, додаючи, що більшість з цих проєктів мають закарпатське коріння і вже є “пілотними” для інших регіонів.

Важливо додати, що Конгрес поступово стає ключовим майданчиком для продовження реформи децентралізації в Україні.

Робота Конгресу на обороноздатність країни

– Порядок денний засідань Конгресу чи конгресових слухань завжди починається з питань оборони та безпеки. Під час останнього засідання голова Конгресу Президент Володимир Зеленський звернув увагу на питання розподілу коштів місцевих бюджетів з урахування потреб оборони. Зараз ПДФО бійців надходить у громади за місцем реєстрації військових частин та установ. Це суттєві ресурси, однак не всі громади спрямовують ці кошти на програми підтримки тих самих захисників. У нас децентралізація, тож ТГ самостійно вирішують напрямки спрямування ресурсів, і тут важливе розуміння, що це мають бути потреби оборони та безпеки.

Саме під час Конгресу було презентовано аналітику щодо цього питання у всіх регіонах. Це змусило окремі області та громади переглянути свою позицію на користь збільшення фінансування програм підтримки військових. До речі, Закарпаття – одне з найкращих в країні за спрямуванням ресурсів для захисників, – пояснює Віктор Микита.

Ціль – Брюссель

Як голова Палати регіонів Віктор Микита за останній рік часто їздив до Брюсселя, де розташована більшість ключових інституцій Європейського Союзу. Зокрема, голова Закарпатської ОВА взяв участь у робочих зустрічах у Комітеті регіонів ЄС, зокрема щодо відновлення та відбудови України, а також у засіданні Європейського альянсу міст та регіонів, тощо.

Більше того, з весни 2023 року Закарпатська область завдяки співпраці з землею Бургенланд (Австрія) делегувала свого представника до Комітету регіонів ЄС, а сама область стала членом Асамблеї європейських регіонів.

З огляду на те, що за планами ЄС основою для повоєнної відбудови України має стати саме місцеве самоврядування та українські регіони, робота в Брюсселі зараз є надважливою. Постійні перемовини, аналітика, презентації – це те, що допоможе підготувати якісні реформи та повоєнне відновлення України з одночасною інтеграцією до Європейського Союзу.

До слова, цим питанням та багатьом іншим буде присвячений 4-й форум Re:Open Zakarpattia, який пройде 10-11 листопада 2023 року.

Varosh за інформацією від Закарпатської ОВА, офісу Конгресу, фото з відкритих джерел

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