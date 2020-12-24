Галина Репарюк створила авторський торт “Ужанська долина”, який стане візитівкою Березнянщини

Відтепер Великоберезнянська громада матиме власний солодкий символ – торт “Ужанська долина”. Його створила Галина Репарюк, засновниця бренду Gallia sweet-shop, власниця двох кондитерських у Великому Березному та Перечині, авторка усіх виробів, що представлені у вітринах її закладів. Спільно з Галиною розповідаємо про історію та ідею солодкої “Ужанської долини”.

Це не перший креативний задум Галини, адже саме торік, у грудні, вона представила у своєму кафе в Перечині лінійку тістечок за рецептами 30-40-х років ХХ ст. від легендарного кондитера Йозефа Шнайдгена. Майстриня відтворила тодішній смак культових Гобоші, Креймеші, Рейтеші і торта Добош. Цього року у грудні Галина завершила розробку торта “Ужанська долина”. Він символізує Ужанську долину, Великоберезнянщину та місто Великий Березний, де авторка десерту мешкає з родиною і відкрила кондитерський цех та власне кондитерську Gallia sweet-shop.

Торт “Ужанська долина” – немов легкість літа, свіжість Карпат і соковитий смузі з яфини. Так, яфина – головна скрипка в усіх сенсах – за смаком та концепцією. Локальна, гірська, така наша ягода, інколи недооцінена. У торті вона звучить ніжною терпкістю, грайливою кислинкою і природною солодкістю. З нею делікатно контрастує маслянистий грецький горіх. А молочний мус і повітряне безе гармонійно об’єднують горіх та ягоду.

Галина Репарюк зізнається, що дев’ять місяців працювала над тортом: безліч експериментів, постійний мозковий штурм і пошук натхнення, занурення у професійну літературу, тематичні відео та майстер-класи онлайн… Кондитер міркувала, як ідеально адаптувати яфину. Річ у тім, що ягідні торти мало поширені, з ними достатньо тонкощів, а яфина – це не полуниця чи вишня, вона є доволі капризною крихіткою.

«Яфина, чомусь, не дуже популярний продукт, який не так активно продається. Тому цим тортом я хочу більше популяризувати нашу ягоду. Яфина – королева! У Києві на кондитерських майстер-класах усі казали вау-вау. Яфина добре розкривається у десертах, дає гарний колір, має нейтральний смак без надмірного післясмаку».

З усіх знань, досвіду та творчих пошуків втілився авторський рецепт з нуля. “Ужанська долина” – унікальна розробка пані Галини. Вона принципово прагнула створити легкий торт, повітряний, з акцентом на локальному продукті.

«Я не хотіла копіювати когось, легких шляхів не шукаю. Я вирішила створити торт із місцевих продуктів, тому об’єднала грецький горіх, сметану, яйця, крем-сир, вершки, яфину і зовсім мало борошна – 16 г на весь торт вагою 900 г. Мус зроблений за сучасною технологією».

Відтак Ужанська долина – це традиційні закарпатські смаки у французькій інтерпретації. Гармонійний симбіоз продуктів та новітні технології роблять тортик невагомим, проте ситним, таким закарпатським, але з європейським шармом.

Природність є однією з родзинок десерту. Навіть горіх максимально природний, карамелізація йому зайва, адже тоді нівелюються мус та яфина.

«Спершу хотіла, аби коржі були хрумкими, але тоді треба додавати какао-масло, білий шоколад, а це вже не те, шоколад пригнічує усі інші смаки. Без шоколаду бісквіт вийшов повітряним».

Якщо скуштуєте, то на одному шматочку не зупинитися. Та й для чого себе обмежувати? Десерт – тендітний, з натуральних інгредієнтів, мінімум борошна, цукру теж помірно. Яфина – ще та спокусниця, її забагато не буває.

“Ужанська долина” – солодкий символ із сенсом. Галина асоціює ягоду з літніми гірськими прогулянками, молочний мус – із місцевими традиціями сироваріння, локальним фестивалем “Молочні ріки”. Головний зміст у назві, адже Ужанська долина – розкішне природне диво в обіймах Карпат.

Рецепт залишатиметься класичним, коробка матиме усталений дизайн, а ось зовні торт змінюватиметься – до сезону і настрою. Наразі можливі три варіації глазурі: молочна, горіхова, яфинова.

Вага – 900 г, діаметр – 18 см, вартість – 300 гривень. Можливо, буде розроблений і менший тортик (500-600 г).

Наразі можна придбати (або замовити) у кондитерських Gallia sweet-shop у Великому Березному та Перечині (тел.: 0999589579, сторінки у фейсбуці та інстаграмі). Його можна спокійно повезти в Ужгород чи інше місто, завдяки якісній технології приготування. Однак головна ідея – завітати саме у Великий Березний, де народився і щодня твориться торт “Ужанська долина”.

«Моя ціль – створити смачний десерт, заради якого захочеться частіше відвідувати Березнянщину. Торт має підкреслювати локальну туристичну унікальність».

Ужанську долину можна скуштувати вже, а незабаром відбудеться презентація.

«Працюємо над тортом у тестовому режимі, стежимо за його поведінкою, адже він потребує уваги як маленька дитина. І з нетерпінням чекаємо на офіційну презентацію».

Торт “Ужанська долина” – ідеальний у своїй лаконічності, самобутній у своїй традиції, незабутня солодка візитівка Березнянщини.

Евеліна Гурницька, Varosh

Фото: Оксана Шуфрич