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Ідеї

Як ужгородка створила “Кактус Бро” і організовує кактусові майстер-класи для дітей

28 Лютого 2020 77

Ужгородка Юлія Дуб створила маленький бренд “Кактус Бро” — виготовляє креативні композиції у кактусовій тематиці. А нещодавно вона анонсувала серію воркшопів для дітей “Інтер’єрний декор та креативні подарунки”. Дівчина розповіла Varosh про хобі, яке трансформувалося у маленьку власну справу, і про нестандартні МК.

Далі — пряма мова.

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Рік тому, на День Святого Валентина, я зробила для чоловіка подарунок — флораріум із сукулентами та стабілізованим мохом. Тоді я побачила ідею в інтернеті, купила все необхідне в Епіцентрі, і створила такий мінісад.

Цей процес дуже сподобався і захопив, а коли мене щось захоплює, то мені важко зупинитися. Тож я знайшла посередницю, яка привозить рослини з Італії, відтак завалила кактусами всі вільні поверхні вдома. Потім познайомилася з майстринею, котра робить флораріуми, і теж нагребла всього і побільше! Ну, а згодом мене занесло в бетонну тему, і я почала експерименти з цим матеріалом — виробляла різноманітні кашпо.

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Моє хобі вже не вміщалося у рамках хобі, відтак у квітні 2019-го з’явився Кактус Бро зі своїми сторінками у фейсбуці та інстаграмі, та можливістю замовляти вироби.
Але, як мама в декреті, я постійно випадала з творчих процесів, тому не розкручувала активно сторінки, брала кілька замовлень на місяць і творила в своє задоволення.

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Та згодом я потрапила на крутезний курс “More for ma” в Ужгороді, і мене знову понесло, з’явилося натхнення працювати більше й переходити на новий рівень, з’явився внутрішній ресурс і нестримне бажання, а це притягує можливості.

Мами на курсі (йдеться про безкоштовний курс із ведення соцмереж, а також психологічної підтримки для молодих мамред.) підказали, що для них цікаво, і серед ідей були і майстер-класи. І тут виринула моя мрія — організовувати заняття для дітей.


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Я поставила собі мету — щодня робити щось для власної справи і не сачкувати. І процес пришвидшився, додаючи мені ще більше драйву і запалу. А команда мам (спікерки й учасниці) максимально мене мотивують і заряджають.

Одна мама сказала, що було би круто, якби дітям давали такі знання, які вони могли би вдома не тільки відтворити, а й у результаті щось накреативити. І мене торкнуло — мені ж є що розказати дітям! І так поступово сформувався творчий курс для дітей “Інтер’єрний декор та креативні подарунки“. Він продуманий так, що від найпростіших процесів ми перейдемо до складних, але водночас кожен майстер-клас є незалежним і самодостатнім.

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Перша тема — “Стабілізований мох та робота з гіпсом” — тут побачимо процес замішування і заливки, визначимо, що може слугувати формою для заливки, дізнаємося ідеї прикрашання готового виробу, і так далі. Друга частина буде про стабілізований мох: що це таке, звідки він, як можна застосовувати його в декорі. На занятті діти створюватимуть власні вироби, розмалюють на свій смак та оберуть кольори моху.

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Крім цього, обговоримо, де черпати ідеї для натхнення, який декор пасує тому чи іншому інтер’єру, як робити оригінальні подарунки та цікаво їх презентувати. А головне — ми визначимо, як займатися цим без шкоди довкіллю.

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На подальших майстер-класах працюватимемо з рослинами, бетоном, створюватимемо оригінальні кашпо-динозаври… В думках уже плани розширювати курс, але це наразі секрет :)). У розробці — майстер-класи для дорослих. Є також бажання зробити для малюків, але тут я ще фантазую над форматом.

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Я дуже хвилююся і вже в передчутті. Хочу, щоб діти отримали максимум задоволення від процесу, тому планую невелику групу на 6-7 діток, аби кожній і кожному приділити час, усім відповісти на всі питання. Учасники й учасниці отримають все необхідне для роботи, блокноти й ручки, а наприкінці кожного заняття одержуватимуть тематичну наліпку-відзнаку за пізнання чогось нового. Я готуюся, збираю цікавий фактаж і дуже хочу, щоб усе було гарно, купила собі красиву коробку для інвентарю :))


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Я хотіла би, щоб заняття відбувалися щотижня, по суботам, але наразі остаточно заплановані два майстер-класи, а там подивлюся, що варто змінити чи покращити. Тому залишаю простір для гнучкості і для можливості змінити формат за потреби.

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Перше заняття відбудеться у суботу, 29 лютого, об 11.00, у сімейній кондитерській “Korzo family” (вул. Корзо, 23). Юлія запрошує діток від 7-8 років. Вартість: 180 гривень. Для участі зареєструйтеся за телефоном: 099-196-96-12 або напишіть повідомлення на сторінках Кактус Бро у  соцмережах. Наступний МК пройде 7 березня.

Varosh

Фото з архіву Юлі Дуб

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