Як ужгородка створила “Кактус Бро” і організовує кактусові майстер-класи для дітей

Ужгородка Юлія Дуб створила маленький бренд “Кактус Бро” — виготовляє креативні композиції у кактусовій тематиці. А нещодавно вона анонсувала серію воркшопів для дітей “Інтер’єрний декор та креативні подарунки”. Дівчина розповіла Varosh про хобі, яке трансформувалося у маленьку власну справу, і про нестандартні МК.

Далі — пряма мова.

Рік тому, на День Святого Валентина, я зробила для чоловіка подарунок — флораріум із сукулентами та стабілізованим мохом. Тоді я побачила ідею в інтернеті, купила все необхідне в Епіцентрі, і створила такий мінісад.

Цей процес дуже сподобався і захопив, а коли мене щось захоплює, то мені важко зупинитися. Тож я знайшла посередницю, яка привозить рослини з Італії, відтак завалила кактусами всі вільні поверхні вдома. Потім познайомилася з майстринею, котра робить флораріуми, і теж нагребла всього і побільше! Ну, а згодом мене занесло в бетонну тему, і я почала експерименти з цим матеріалом — виробляла різноманітні кашпо.

Моє хобі вже не вміщалося у рамках хобі, відтак у квітні 2019-го з’явився Кактус Бро зі своїми сторінками у фейсбуці та інстаграмі, та можливістю замовляти вироби.

Але, як мама в декреті, я постійно випадала з творчих процесів, тому не розкручувала активно сторінки, брала кілька замовлень на місяць і творила в своє задоволення.

Та згодом я потрапила на крутезний курс “More for ma” в Ужгороді, і мене знову понесло, з’явилося натхнення працювати більше й переходити на новий рівень, з’явився внутрішній ресурс і нестримне бажання, а це притягує можливості.

Мами на курсі (йдеться про безкоштовний курс із ведення соцмереж, а також психологічної підтримки для молодих мам — ред.) підказали, що для них цікаво, і серед ідей були і майстер-класи. І тут виринула моя мрія — організовувати заняття для дітей.

Я поставила собі мету — щодня робити щось для власної справи і не сачкувати. І процес пришвидшився, додаючи мені ще більше драйву і запалу. А команда мам (спікерки й учасниці) максимально мене мотивують і заряджають.

Одна мама сказала, що було би круто, якби дітям давали такі знання, які вони могли би вдома не тільки відтворити, а й у результаті щось накреативити. І мене торкнуло — мені ж є що розказати дітям! І так поступово сформувався творчий курс для дітей “Інтер’єрний декор та креативні подарунки“. Він продуманий так, що від найпростіших процесів ми перейдемо до складних, але водночас кожен майстер-клас є незалежним і самодостатнім.

Перша тема — “Стабілізований мох та робота з гіпсом” — тут побачимо процес замішування і заливки, визначимо, що може слугувати формою для заливки, дізнаємося ідеї прикрашання готового виробу, і так далі. Друга частина буде про стабілізований мох: що це таке, звідки він, як можна застосовувати його в декорі. На занятті діти створюватимуть власні вироби, розмалюють на свій смак та оберуть кольори моху.

Крім цього, обговоримо, де черпати ідеї для натхнення, який декор пасує тому чи іншому інтер’єру, як робити оригінальні подарунки та цікаво їх презентувати. А головне — ми визначимо, як займатися цим без шкоди довкіллю.

На подальших майстер-класах працюватимемо з рослинами, бетоном, створюватимемо оригінальні кашпо-динозаври… В думках уже плани розширювати курс, але це наразі секрет :)). У розробці — майстер-класи для дорослих. Є також бажання зробити для малюків, але тут я ще фантазую над форматом.

Я дуже хвилююся і вже в передчутті. Хочу, щоб діти отримали максимум задоволення від процесу, тому планую невелику групу на 6-7 діток, аби кожній і кожному приділити час, усім відповісти на всі питання. Учасники й учасниці отримають все необхідне для роботи, блокноти й ручки, а наприкінці кожного заняття одержуватимуть тематичну наліпку-відзнаку за пізнання чогось нового. Я готуюся, збираю цікавий фактаж і дуже хочу, щоб усе було гарно, купила собі красиву коробку для інвентарю :))

Я хотіла би, щоб заняття відбувалися щотижня, по суботам, але наразі остаточно заплановані два майстер-класи, а там подивлюся, що варто змінити чи покращити. Тому залишаю простір для гнучкості і для можливості змінити формат за потреби.

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Перше заняття відбудеться у суботу, 29 лютого, об 11.00, у сімейній кондитерській “Korzo family” (вул. Корзо, 23). Юлія запрошує діток від 7-8 років. Вартість: 180 гривень. Для участі зареєструйтеся за телефоном: 099-196-96-12 або напишіть повідомлення на сторінках Кактус Бро у соцмережах. Наступний МК пройде 7 березня.

Varosh

Фото з архіву Юлі Дуб