Виставки, курси з носієм мови, кінолекції, театр і творчі конкурси: 5 фактів про Представництво Чеського центру в Ужгороді

Пів року тому у нас запрацювало Ужгородське представництво Чеського центру у Києві при Посольстві Чеської Республіки в Україні. Відтак за шість місяців у місті відбулися і плануються різні події за сприяння центру.

Відкрилися дві виставки на історичну тематику, незабаром презентують третю, а ще проведуть серію ImageTalks про мистецтво. Розпочалися єдині в Україні сертифіковані курси чеської з носієм мови. Чеський режисер планує поставити у нас виставу. А ще для Закарпаття відкривається більше творчих можливостей з боку Чехії.

Любов Павлишин, координаторка представництва Чеського центру в Ужгороді, розповідає нам детальніше про втілені проєкти, плани, ідеї у нашому місті.

Виставки

Ужгородське представництво запрацювало у вересні 2019 року. Одразу у Совиному гнізді відкрилася і фотовиставка “За Вашу і Нашу свободу: 1968 і 2018 роки”.

«Виставка демонструвала аналогії Чехії та України у різні періоди: про боротьбу за незалежність, про свободу слова і волевиявлення».

Наступну фотовиставку “Оксамитова революція 1989” експонували у науковій бібліотеці Ужгородського національного університету. Вона зображала Оксамитову революцію у тодішній Чехословацькій Соціалістичній Республіці 1989 року.

Історики, публіцисти, журналісти протягом тривалого терміну збирали й опрацьовували інформацію про Оксамитову революцію, аби доповнити світлини текстами. Цей проєкт реалізували Генеральне консульство Чеської Республіки у Львові спільно з Генеральним консульством Словацької Республіки в Ужгороді.

Третю виставку “CzechImage” побачимо 14 березня. Вона репрезентує погляди молодого покоління на імідж Чехії, втілені в роботах студентів художніх шкіл. Жанр — художні плакати, які зображають стереотипи про історію, культуру Чехії.

Представництво Чеського центру в Ужгороді організовує подію у партнерстві із Закарпатською академією мистецтв, відтак експозиція триватиме в академії, координуватиме Іван Небесник молодший.

Наразі виставка триває у Львові, а в Ужгороді колекцію доповнять роботами випускників Закарпатської академії мистецтв. Ось один із дипломних проєктів — це концепт-арт персонажу першого президента Чехословаччини Томаша Масарика “Масарик дружній” (авторка — Дарина Задорожня).

У 2019-му у конкурсі плакату від України перемогла Наталія Бадзьо з Мукачева, її робота також буде на виставці.

«Проєкт CzechІmage виник за ініціативи мережі Чеських центрів у світі, а їхня місія — популяризація Чехії за кордоном, насамперед, презентація чеської культури та науки».

У рамках майбутньої виставки в Ужгороді Чеський центр планує провести кілька публічних заходів про мистецтво у форматі ImageTalks.

Курси

З відкриттям представництва в Ужгороді стартували і мовні курси. Це єдині сертифіковані курси чеської мови в Україні, викладають носії мови, щосеместру приїздить новий лектор, який попередньо пройшов конкурс і самостійно обрав місто, де хоче викладати. У минулому семестрі тут працювала Юдіта Крулішова, а тепер — Прокоп Зборжіл.

Наразі записалися 25 ужгородців, вони вчаться на рівнях А1, А2, B1. Заняття для кожної групи проходять двічі на тиждень в обласній бібліотеці, а в неділю — розмовний клуб. Курси платні, а розмовний клуб є безкоштовним, і завітати можуть всі, не тільки студенти Чеського центру.

Поза заняттями бувають й інші активності, тим паче житло, яке орендують для викладача, водночас стає і своєрідною резиденцією для заходів. Ось минулого семестру влаштували інтернаціональну різдвяну вечірку з акцентом на культурному обміні, де лекторка продемонструвала чеські традиції святкування, а студенти — українські.

Кінолекції

А ще минулого тижня в Ужгороді започаткували кінолекції. Посольство надає ліцензовані чеські фільми мовою оригіналу з українськими субтитрами. Формат — перегляд стрічки у демократичній атмосфері кафе чи пабу з подальшим обговоренням із лектором із Чехії.

Перший фільм — “Самітники” — про життя покоління 1990-х. Кінолекція відбулася у пабі Фийса, завітало чимало охочих, організатори щиро шоковані ажіотажем. Такі заходи плануються двічі на місяць, у четвер.

Майбутня вистава

Ще один із потужних проєктів – театральний. У грудні 2019 року в Ужгород із творчим візитом завітали п’ятеро митців із Чехії, серед яких – знаний режисер із Брно Бржетіслав Ріхлік. Делегацію супроводжувала директорка Чеського центру в Україні Луціє Ржегоржікова. Власне, чехи хочуть поставити у нас п’єсу Мілана Угде “Микола Шугай – розбійник”, яку переклав українською ужгородський письменник Олександр Гаврош.

«Вони хочуть втілити п’єсу у форматі певного перформансу, це має бути щось некласичне, божевільне, шалене!».

Гості комунікували із Закарпатським облмуздрамтеатром, адже йдеться про локацію, акторів та загалом логістику. Планується, що режисер, хормейстер і, можливо, балетмейстер будуть з Національного театру у Брно.

У березні в Ужгороді мав би відбутися кастинг на ролі, у квітні можна починати репетиції, далі — літні канікули, а наприкінці року, ймовірно, Ужгород побачить прем’єру. Режисер прагне, аби вистава не залежала від локації і декорацій, була мобільною і могла подорожувати, а ще хочеться зіграти її просто неба.

Фінансуватиме проєкт Чеський центр за підтримки відповідних грантових програм.

Творчі можливості

Чеський центр пропонує всілякі ідеї: на сайті знайдете різні грантові й стипендіальні програми, ідеї літературних, перекладацьких резиденцій, творчі конкурси. Ось ужгородка Ліна Дегтярьова отримала стипендію від Чеського центру для дослідження міжвоєнної архітектури у Брно.

А один із найвідоміших конкурсів — перекладацький конкурс імені Сузанни Рот. Зазвичай, за умовами, треба перекласти уривок сучасного молодого чеського автора, який ще не публікувався.

Це міжнародний конкурс у різних країнах, у 2019-му взяли участь 22 країни, а від України було 40 претендентів. Минулоріч перше місце від України отримала ужгородка Любов Павлишин, вона переклала уривок з роману “Прокинутися на Шібуї”. Нагородження відбулося у травні в Посольстві Чеської Республіки в Україні, в рамках Книжкового Арсеналу в Києві.

А всі, хто виграв перше місце з різних країн, отримали сертифікат на липневий двотижневий Богемістичний семінар у Чехії. Любі відкрилися нові знайомства і можливості, відтак директорка Чеського центру запропонувала їй стати координаторкою в Ужгороді. Тепер Люба взялася також за переклад усього роману, Чеський центр шукає можливості видати його в Україні.

P.S. Відкриття виставки та Imagetalks — уже незабаром, невдовзі опублікуємо анонси. А ще стежте за афішею кінопереглядів.

Евеліна Гурницька, Varosh

Фото з сайту Чеського центру та з фейсбуку Ужгородського представництва Чеського центру