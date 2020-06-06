Як брати Кочути створюють столи-картини. І перетворюють природні дефекти дерева на мистецтво

Столи від братів-ювелірів Кочутів – направду ювелірна робота. Повсякденний побутовий виріб у їхньому баченні – немов абстрактна картина, енергія природи, індивідуальна концепція. Спершу вони замислили столи для власних потреб, проте ідея гармонійно трансформувалася в окремий напрямок “Kochut. Woodworks”. Столи вже помандрували Україною, Європою, США, а ми розповімо, як усе починалося. Спілкуємося у майстерні із Романом Кочутом, натхненником проєкту, водночас спостерігаємо за процесом створення столу.

Років шість тому Юрій, Роман та Ігор міркували над оформленням шоуруму Kochut Jewelry, важливо було створити мистецький антураж для представлення ювелірних прикрас. Відтак столи мали стати певною стилізованою вітриною для огляду коштовностей. Хлопці шукали нетривіальні меблі, насправді ж, на ринку все було, скажімо, не те. Тож ювеліри самотужки взялися за столи, аби втілити небанальну, впізнавану атмосферу для шоуруму та офісу.

Для цього потребувалося приміщення, оснащення, нові знання, чимала невпинна практика, експерименти, сміливі креативні й технічні рішення. П’ять років тому хлопці виділили територію, спершу обладнання брали в оренду, згодом придбали власне, а команда зросла від однієї людини до дванадцяти.

У творчому потоці сформувалася концепція “live edge” – йдеться про використання дерева з природними дефектами: тріщинами, нерівностями, потертостями. Адже цінність в неідеальності, у самобутній натуральності.

«Для стандартної столярної справи потрібне рівненьке дерево. А тут дефекти навпаки стають особливістю, ми підкреслюємо їх».

Кожен стіл – суцільна унікальність – від власне дерева до авторського дизайну. Хоча, мабуть, дерево і визначає майбутній стиль виробу. Річ у тім, що Кочути нерідко обирають цінні породи дерева, екзотичні. З найпростіших: дуб, ясен, горіх. Проте напрочуд цікаво працювати з кленом, оливковим деревом, мореним дубом, Софорою японською, акацією, Американським горіхом, Махагоні.

«Морений дуб дістають з річок, озер, боліт, дерево природно мало впасти у воду. Аби почорніти, воно має пробути у воді не менше 600 років. Щодо Американського горіху, то він вважається чи не найдорожчим листяним деревом у світі. Використовуємо і червоні тропічні дерева – Махагоні, наприклад».

Природа наділила дерева красою і тендітними недоліками-візерунками – немов запланувала, яким буде майбутній стіл. Кочути максимально зберігають натуральність. Рівна поверхня філігранно поєднується з вираженими тріщинами, у які заливається кольорова епоксидна смола. Відтак вироби втілюють норовливу вдачу природи, яскраву барву та ідею майстра.

“Kochut. Woodworks” – не для масового виробництва, адже кожен задум – це осмислений креатив, пошук екзотичного дерева, концентрація на кожній секунді процесу, художня жага. А ще час, бо ж тут не можна квапитися, навпаки – радше медитувати, леліяти всі етапи, аби вдалося як слід. Наразі майстерня здатна працювати з кількома виробами водночас, кожен потребує місяць-півтора уваги, адже епоксидна смола має пройти період цілковитої полімеризації. Також необхідно поспостерігати за результатом, реакціями, адже це своєрідний живий організм, непередбачуваний.

«Якість у нас за замовчуванням. Акцент робимо на творчій складовій. У нас така практична річ, як стіл, може бути витвором мистецтва. Я сказав би, ставтеся до столу, як до картини, яку іноді можна використовувати. Водночас ці столи є побутовими, стресостійкими».

“Kochut. Woodworks” – чимала інвестиція трьох братів, проте вже від початку проєкту статусні вироби знаходять своїх власників, які цінують авторську досконалу роботу. Столи вже помандрували Україною, в Угорщину, Австрію, США. Чи планується розширення сфери? Засновники бренду кажуть, що всьому свій час. Наразі поміж масштабними роботами творять панно, скриньки для прикрас та інші декоративні деталі.

Евеліна Гурницька, Varosh

Фото: Kochut. Woodworks

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