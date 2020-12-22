10 років головному десерту Ужгорода. 10 фактів про торт “Ужгород”

13 січня легендарний торт “Ужгород” відсвяткує 10 років. Спільно з його автором, кондитером Валентином Штефаньо, розповідаємо 10 фактів з історії солодкого символа міста. Адже тортик зазнав чимало пригод, зникав із полиць, судився за право бути візитівкою Ужгорода, проте незмінно залишається одним із улюбленців містян і туристів.
“Ужгород” має певну передісторію. Напередодні його появи Валентин Штефаньо експериментував із безе, а також мріяв … “змінити” Київський торт.
Водночас кондитер ностальгував за Київським тортом “із минулого”, який колись був смачнішим.
Довкола рефлексій щодо безе та столичного десерту зародилася концепція тістечка “Моранг”, яке і стало каталізатором створення торта “Ужгород”.
Відтак у рецепті поєдналися оновлена варіація безе і авторське переосмислення Київського торта.
За 10 років смак не змінювався виразно. Від початку торт вкривали велюром із какао-масла та шоколаду. Згодом певний час додатково обсипали мигдалем збоку, проте горіх впливав радше на ціну, аніж на смак, тож у цьому не було сенсу.
Протягом десяти років сировина дещо оновлювалася, проте рецепт залишається стандартним, а смак, структура, оформлення – традиційними.
У 2010 році торт був внесений до системи GS1. Також був зареєстрований авторський рецепт Валентина Штефаньо. 13 січня 2011-го відбулася презентація, стартував продаж.
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Торт має класичну круглу форму. На ньому зображений Ужгородський греко-католицький катедральний собор – одна із головних візитівок міста.
Вага – 410 г, відтак це акуратний тортик, який оптимально купити собі додому, в гості або ж повезти в інші міста України, якщо погода сприяє. Десерт, на думку, Валентина, не має бути великим, і його треба вживати помірно та з передчуттям свята.
Зізнайтеся, як приносите торт додому, одразу розкриваєте і куштуєте? А чи роздивлялися коробку бодай раз? Вона містить чимало символів, пов’язаних з Ужгородом, це немов візуальна історія міста.
Спершу коробка була максимально лаконічною. На ній зобразили Катедральний собор, написали “Ужгород”, кольорова гама поєднала коричневий із вкрапленнями золота. У 2013-му художній концепт переформатувався. У дизайні адаптували світлину одного з найпопулярніших ракурсів художників та фотографів – краєвид римо-католицького костелу святого Юрія (Георгія) та Катедрального собору.
Придивіться уважно й побачите в оформленні невловимі обриси символів міста: римо-католицький костел, філармонію, мініскульптури Свободки, Швейка, Бейли Бартока, пам’ятник Ліхтарнику, образ велосипедиста… Тут видніються герб Ужгорода, поштові штампи різних країн, візуально відтворені Чехія, Угорщина, у складі яких перебував Ужгород. А ще бачимо Італію та Францію. Італія – адже в основі торта ідея італійської меренги. Франція, тому що там навчався Валентин Штефаньо. На коробці навіть заскановані давні листи угорською, адже батько й дідусь кондитера були угорцями.
«Таким зовнішнім дизайном ми хотіли підкреслити не тільки смак нашого міста, а і його інші цікавості».
Коробка перев’язана золотою екострічкою з кокосової стружки.
До речі, в майбутньому може змінитися бічне оформлення. У Валентина є ідея публікувати там цитати закарпатських письменників про Ужгород. Було би круто, якби, наприклад, Андрій Любка написав свою емоцію про місто.
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Так, на пуделку вказаний особистий номер кондитера. Зателефонуйте і переконайтеся.
До речі, ведучий програми “Вдома краще” Євген Синельніков розповів про торт у випуску про Ужгород, і зателефонував в ефірі за номером на коробці.
Торт Ужгород від початку активно купували. Для першої партії у 2010 році замовили 2000 коробок, ці 2000 тортів виготовили протягом півтора місяця. Наразі обсяги виробництва – 5000 тортів на місяць – для двох кондитерських в Ужгороді Valentin&Valentina SHTEFANYO, а також для супермаркетів та партнерських програм, адже кондитер постійно підтримує різні акції, на які дарує торт.
Щодо ціни, то вона, звісно, змінювалася за 10 років: від 40 гривень у 2010-му до 210 гривень у 2020-му.
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“Ужгород” можна придбати у бутиках SHTEFANYO та в супермаркеті Дастор. По області представлений у мережах Alma, Silverland, а також у єдиній на Закарпатті крамниці локальних крафтових продуктів “Селиський ракаш” – у Нижньому Селищі.
«Я думаю, туристи куштують торт “Ужгород” не тільки тому, що він смачний, а й тому, бо “це така фішка, яку треба попробувати”. А закарпатці вже знають торт і купують, тому що він додає настрою, свята. І мені це якраз приємно».
Якщо погода сприяє, то можете повезти торт в інші міста України, або ж порадити туристам як сувенір додому.
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У 2017 році довкола торта виник конфлікт, який досі тягнеться у суді. Його суть неодноразово висвітлювали закарпатські ЗМІ, про це можна прочитати в гуглі. Якщо коротко, то Валентин протистояв масовому продажу торта по всій Україні, тому розійшовся із власниками приміщення, в якому виготовляв продукцію під своїм брендом. Відтак власники приміщення, де Валентин працював над десертами, створили ще один торт зі схожою назвою.
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Коли довкола торта вибухнув скандал, він просто зник із полиць. Його два місяці не було в Дасторі та в закладах SHTEFANYO. Валік пішов із ідеально оснащеного приміщення в нікуди, обладнання не було, тому і торта не було. Проте друзі допомогли.
«Коли я пішов із виробництва, то не мав нічого. Друзі допомогли купити піч, у Фокстроті придбав міксер Kenwood (усміхається, – ред.). Тоді я робив по 7-8 тортів, які ми продавали тільки шматочками».
Тоді гості закладу жартували, мовляв, торт Ужгород можливо “купити тільки за талонами”.
13 січня тортик святкує свої десять. Відтак у соцмережах SHTEFANYO публікуватимуться історії про солодкий символ Ужгорода. Також Валентин спільно з компанією Kenwood розіграє онлайн кілька кухонних машин. Торт активно помандрує до дітей, які дуже на нього чекають.
Торт Ужгород став солодким символом міста і частиною його гастрономічної історії. Далі буде.
Евеліна Гурницька, Varosh
Головне фото: Михайло Дорогович