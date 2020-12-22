10 років головному десерту Ужгорода. 10 фактів про торт “Ужгород”

13 січня легендарний торт “Ужгород” відсвяткує 10 років. Спільно з його автором, кондитером Валентином Штефаньо, розповідаємо 10 фактів з історії солодкого символа міста. Адже тортик зазнав чимало пригод, зникав із полиць, судився за право бути візитівкою Ужгорода, проте незмінно залишається одним із улюбленців містян і туристів.

Факт 1. Передісторія

“Ужгород” має певну передісторію. Напередодні його появи Валентин Штефаньо експериментував із безе, а також мріяв … “змінити” Київський торт.

«Колись моя сестра у Франції (Валентина Штефаньо, – ред.) приготувала безе з кремом праліне. Безе було достатньо щільним, а я хотів зробити його більш повітряним. Я додав вершки, більше фундука, зробив мусову консистенцію».

Водночас кондитер ностальгував за Київським тортом “із минулого”, який колись був смачнішим.

«Я хотів удосконалити Київський торт. Раніше він мені дуже подобався, коли його робили з кеш’ю, а не з арахісом, зі справжнім маслом, а не спредом. Київський торт змінив свій смак, а я хотів зробити його кращим».

Довкола рефлексій щодо безе та столичного десерту зародилася концепція тістечка “Моранг”, яке і стало каталізатором створення торта “Ужгород”.

«Спочатку я зробив тістечко Моранг (від італійської “меренга”) – це печене безе з фундуком. Я помітив, що воно продається найкраще з усього асортименту. Через рік виникла ідея створити торт для міста – за начинкою Морангу був створений торт Ужгород».

Відтак у рецепті поєдналися оновлена варіація безе і авторське переосмислення Київського торта.

Факт 2. Незмінна рецептура

За 10 років смак не змінювався виразно. Від початку торт вкривали велюром із какао-масла та шоколаду. Згодом певний час додатково обсипали мигдалем збоку, проте горіх впливав радше на ціну, аніж на смак, тож у цьому не було сенсу.

Протягом десяти років сировина дещо оновлювалася, проте рецепт залишається стандартним, а смак, структура, оформлення – традиційними.

«Звісно, торт змінювався, але це мікроскопічні зміни, які пов’язані із сировиною. Наприклад, білок – ми використовуємо тільки свіжий білок яєць, але він може по-різному збиватися, думаю, це залежить і від якості яєць. Буває, що треба збільшити безе, або додати більше вершків. Тобто інгредієнти змушують під них підлаштовуватися, але це мікроскопічні зміни, які не впливають на смак».

У 2010 році торт був внесений до системи GS1. Також був зареєстрований авторський рецепт Валентина Штефаньо. 13 січня 2011-го відбулася презентація, стартував продаж.

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Факт 3. Ідея оформлення

Торт має класичну круглу форму. На ньому зображений Ужгородський греко-католицький катедральний собор – одна із головних візитівок міста.

«Кафедральний собор з’явився на торті завдяки нашому професору Федору Федоровичу Шандору – це була його пропозиція».

Вага – 410 г, відтак це акуратний тортик, який оптимально купити собі додому, в гості або ж повезти в інші міста України, якщо погода сприяє. Десерт, на думку, Валентина, не має бути великим, і його треба вживати помірно та з передчуттям свята.

«Я хотів донести до споживачів той факт, що солодке – це не просто їжа. Десерт створений, аби підкреслити настрій, підкреслити головну страву, це “вишенька на тортику”. Не треба щодня їсти солодке, просто варто інколи себе балувати, це має бути святом. До їжі і до солодкого треба ставитися з повагою, це має бути не фізичне, а емоційне задоволення. Треба з’їсти стільки, аби ще хотілося, але стримати це бажання, щоби наступного разу воно було більшим, щоби було передчуття свята».

Факт 4. Як змінювалася коробка

Зізнайтеся, як приносите торт додому, одразу розкриваєте і куштуєте? А чи роздивлялися коробку бодай раз? Вона містить чимало символів, пов’язаних з Ужгородом, це немов візуальна історія міста.

Спершу коробка була максимально лаконічною. На ній зобразили Катедральний собор, написали “Ужгород”, кольорова гама поєднала коричневий із вкрапленнями золота. У 2013-му художній концепт переформатувався. У дизайні адаптували світлину одного з найпопулярніших ракурсів художників та фотографів – краєвид римо-католицького костелу святого Юрія (Георгія) та Катедрального собору.

Придивіться уважно й побачите в оформленні невловимі обриси символів міста: римо-католицький костел, філармонію, мініскульптури Свободки, Швейка, Бейли Бартока, пам’ятник Ліхтарнику, образ велосипедиста… Тут видніються герб Ужгорода, поштові штампи різних країн, візуально відтворені Чехія, Угорщина, у складі яких перебував Ужгород. А ще бачимо Італію та Францію. Італія – адже в основі торта ідея італійської меренги. Франція, тому що там навчався Валентин Штефаньо. На коробці навіть заскановані давні листи угорською, адже батько й дідусь кондитера були угорцями.

«Таким зовнішнім дизайном ми хотіли підкреслити не тільки смак нашого міста, а і його інші цікавості».

Коробка перев’язана золотою екострічкою з кокосової стружки.

До речі, в майбутньому може змінитися бічне оформлення. У Валентина є ідея публікувати там цитати закарпатських письменників про Ужгород. Було би круто, якби, наприклад, Андрій Любка написав свою емоцію про місто.

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Факт 5. На коробці написаний номер мобільного Валентина Штефаньо

Так, на пуделку вказаний особистий номер кондитера. Зателефонуйте і переконайтеся.

«Я хочу, щоби люди, які споживають цей торт, могли до мене додзвонитися. Не менеджеру якомусь, а саме до мене. Так я можу безпосередньо спілкуватися зі споживачем».

До речі, ведучий програми “Вдома краще” Євген Синельніков розповів про торт у випуску про Ужгород, і зателефонував в ефірі за номером на коробці.

«І після випуску програми люди дзвонили мені, аби пересвідчитися, питали, це Валентин Штефаньо? Кажу: так, я вас слухаю. А вони: ми просто хотіли сказати, що у вас дуже смачний торт (сміється, – ред.)».

Факт 6. 5000 тисяч тортів за місяць

Торт Ужгород від початку активно купували. Для першої партії у 2010 році замовили 2000 коробок, ці 2000 тортів виготовили протягом півтора місяця. Наразі обсяги виробництва – 5000 тортів на місяць – для двох кондитерських в Ужгороді Valentin&Valentina SHTEFANYO, а також для супермаркетів та партнерських програм, адже кондитер постійно підтримує різні акції, на які дарує торт.

Щодо ціни, то вона, звісно, змінювалася за 10 років: від 40 гривень у 2010-му до 210 гривень у 2020-му.

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Факт 7. Де знайти “Ужгород”

“Ужгород” можна придбати у бутиках SHTEFANYO та в супермаркеті Дастор. По області представлений у мережах Alma, Silverland, а також у єдиній на Закарпатті крамниці локальних крафтових продуктів “Селиський ракаш” – у Нижньому Селищі.

«Я думаю, туристи куштують торт “Ужгород” не тільки тому, що він смачний, а й тому, бо “це така фішка, яку треба попробувати”. А закарпатці вже знають торт і купують, тому що він додає настрою, свята. І мені це якраз приємно».

Якщо погода сприяє, то можете повезти торт в інші міста України, або ж порадити туристам як сувенір додому.

«Коли туристи питають у мене, а ми до Києва довеземо цей торт, то кажу, ні, бо зазвичай у Чопі закінчується (сміється, – ред.)».

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Факт 8. Конфлікт довкола торта Ужгород

У 2017 році довкола торта виник конфлікт, який досі тягнеться у суді. Його суть неодноразово висвітлювали закарпатські ЗМІ, про це можна прочитати в гуглі. Якщо коротко, то Валентин протистояв масовому продажу торта по всій Україні, тому розійшовся із власниками приміщення, в якому виготовляв продукцію під своїм брендом. Відтак власники приміщення, де Валентин працював над десертами, створили ще один торт зі схожою назвою.

«На початку 2017 року продажі торта сягнули величезної кількості і стало неможливо контролювати якість. Неможливо було виготовляти стільки тортів за початковою технологією. Якість почала випадати з рамок, і тоді я сказав, що торт “Ужгород” має продаватися тільки в Закарпатській області. Власники потужностей були впевнені, що все нормально. І тоді стався той перелом, коли з’явився клон торта “Ужгород”. Коли річ стає популярною, це нормально, що з’являється щось віддалено та ностальгічно схоже на оригінал. Питання тільки: де справжній торт “Ужгород”».

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Факт 9. Криза торта Ужгород

Коли довкола торта вибухнув скандал, він просто зник із полиць. Його два місяці не було в Дасторі та в закладах SHTEFANYO. Валік пішов із ідеально оснащеного приміщення в нікуди, обладнання не було, тому і торта не було. Проте друзі допомогли.

«Коли я пішов із виробництва, то не мав нічого. Друзі допомогли купити піч, у Фокстроті придбав міксер Kenwood (усміхається, – ред.). Тоді я робив по 7-8 тортів, які ми продавали тільки шматочками».

Тоді гості закладу жартували, мовляв, торт Ужгород можливо “купити тільки за талонами”.

Факт 10. Святкування 10-річчя торта Ужгород

13 січня тортик святкує свої десять. Відтак у соцмережах SHTEFANYO публікуватимуться історії про солодкий символ Ужгорода. Також Валентин спільно з компанією Kenwood розіграє онлайн кілька кухонних машин. Торт активно помандрує до дітей, які дуже на нього чекають.

«На свята підтримуємо дітей із малозабезпечених сімей, щоб свято було в кожній оселі».

Торт Ужгород став солодким символом міста і частиною його гастрономічної історії. Далі буде.

Евеліна Гурницька, Varosh

Головне фото: Михайло Дорогович