POVNA BANKA: історія про любов, варення та натуральні солодощі

Олена та Роман Жук створили власну солодку справу. Дружина власноруч робить варення та корисні смаколики, а чоловік – займається створенням фото, відео та усього візуального контенту для бренду. Нам вони розповіли про своє захоплення, яке стало справжнім відкриттям для України, дуже по-домашньому та як старим добрим друзям.

А ми ділимося з вами та пропонуємо пряму мову.

Любов, що передається з покоління до покоління, сягає корінням босоногого дитинства, Карпатських гір, бабусиної хати, теплої печі. Любов, що пахне сосновими шишками та скошеною отавою, літнім дощем та «лисичками» в сметані, парним молоком та млинчиками з ожиною, бабусиним трав’яним чаєм та малиновим сиропом, а ще солодкими, напутими сонцем лісовими ягодками.

В якийсь момент життя, цієї любові стало так багато, що вирішила поділитись нею зі світом, створивши крафтову майстерню солодких спогадів POVNA BANKA. Баночки та пакуночки роз‘їхались по Україні і літали в куди більше країн, ніж я відвідала особисто.

Сьогодні ми творимо Povna Banka разом з моїм чоловіком. Я чаклую на кухні, а він над дизайном, фото- та відеоконтентом, разом їздимо в гори по трави та творимо добрий чай.Ми ставимо собі за мету не просто зберегти натуральний та природній смак теруарних продуктів, але й подарувати емоцію, солодкий спогад про мандри, дитинство, рідних, карпатські гори, домівку, Україну. Створюємо все власноруч та максимально дбаючи про природу.

Ми готуємо смачнющі авторські вареннячка з дикорослих карпатських ягід чорниці, брусниці, малини, ожини та лохини; квіткові варення з кульбабки та сакури; медові муси з ягодками і травами; щирі трав’яні чаї.

Наша маленька майстерня розташована в самому серці Мукачева.Саме сюди, ввечері після збору потрапляють свіжесенькі ягідки, з яких вже маленькими порціями в мідному тазочку, з мінімальним вмістом цукру або ж зовсім без нього (на меду) та щедрою порцією любові готується смачнюще варенько для наших ласунчиків.

Часто жартуємо, що ягідки для нас збирають ведмеді. Хоча в кожному жарті є доля жарту.Адже, щоб прокинутись вдосвіта, пройти чимало кілометрів карпатськими полонинами, назбирати ягід і принести весь цей солодкий, але важкий вантаж до майстерні, треба бути ще тим ведмедем. І саме тому ми в POVNA BANKA ставимо собі за мету, підтримати тих людей, для яких часто збір ягід влітку – це єдиний хліб. І звісно, ми поважаємо їх труд та купуємо ягідки дорого і не торгуючись! Тож, наше варення ніколи не коштуватиме так, як те, що приготоване з абрикосів чи полуниці, придбаних десь на ринку.

В наших баночках дикорослі ягідки, що плекались на сонці десь посеред Карпат, пили джерельну воду та шептались з гірським вітром.Вони виросли в природніх умовах, а значить органічні. Всі варенька ми готуємо тільки влітку в сезон дозрівання ягід. Завдяки власній команді збирачів, ми отримуємо ягідки в пік їх дозрівання і це дає нам можливість використовувати мінімум цукру.

Готуючи варення маленькими порціями в мідному тазочку, ми скорочуємо час його кипіння, щоб передати вам натуральний смак та користь. Квіти та пелюстки для наших квіткових варень ми збираємо в екологічно чистих місцях, щоб весь пилок та нектар потрапив до вас у баночку.

Ми беремо кращий бджолиний мед, додаємо до нього ягідки та трави і створюємо неймовірно ніжний та корисний мед-мус для ваших яскравих ранків та затишних вечорів. По трави для щирого чаю, ми їздимо за сотню кілометрів від дому, збираємо та ферментуємо його власноруч і дбайливо сушимо на горищі без сонця, щоб подарувати вам ті особливо теплі обійми з горнятком.

Vorosh

Фото: POVNA BANKA