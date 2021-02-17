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“СОВА”: Як двоє дівчат створили в Ужгороді першу школу української мови для усіх

17 Лютого 2021 103

В Ужгороді запрацювала перша школа української мови (ШУМ) – “СОВА”. Її заснували Марія Кіщук та Ольга Мочан, які і є вчителями у цьому просторі. Ця школа не тільки готує випускників до ЗНО, а й навчає усіх – дітей, підлітків, студентів, дорослих. Тут і уроки для представників різних професійних сфер, хто прагне вдосконалити рідну мову в роботі та повсякденності. Спільно з дівчатами розповідаємо про новий навчальний заклад.

«Чому ми вирішили відкрити школу української мови? Ідею ми виношували кілька років. Школа – це лише верхівка айсберга. Насправді, задум був набагато глибшим. Він полягає у творенні та розвитку україномовного простору навколо нас. Ще будучи студентками філологічного факультету УжНУ, ми роздумовували над тим, як важливо змалку прививати любов до української мови. Подібні проєкти є надважливими, а тим паче, у непрості часи національних змагань. Отримавши педагогічну освіту та науковий ступінь, провівши чимало занять з української мови, зрозуміли, що готові до такого кроку, як відкриття власної школи української мови “СОВА”».

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Такий проєкт уперше втілюється в Ужгороді. Дівчата переконані у його цінності, адже грамотна українська – необхідна для успіху.

«Українська мова – державна мова нашої країни. Відповідно, вона функціонує у всіх сферах. Знати її, вміти правильно висловлювати думку, грамотно писати, апелювати літературною мовою – обов’язок кожного свідомого українця. Ми хочемо охопити якомога більше поціновувачів мови, зробити навчання мейнстрімом. Ми прагнемо, щоби вивчення мов і, насамперед, української, завжди було актуальною модою в Україні і далеко за її межами».

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Формат занять залежить від мети кожного учня, тому йдеться про індивідуальний підхід. Заняття можуть бути офлайн та онлайн.

«Наші уроки націлені підвищувати рівень знань школярів, абітурієнтів, фахівців різних галузей, а також тих, хто просто прагне покращити свої знання української і загострити мовне чуття. Прагнемо залучити найбільшу кількість бажаючих. Заняття проводимо в групах (3-5 осіб), а також індивідуально, залежно від особистого рівня того чи іншого учня».

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Дівчата застосовують сучасні методики. Перший крок на занятті – це тестування знань учня/учениці, визначається рівень підготовки, відтак формується індивідуальний план занять.

«Ігрова форма, інтерактивні методи, дидактичний матеріал – це далеко невичерпний перелік того, що отримує учень на уроці. Наші заняття покликані сформувати мовну особистість, яка володіє і користується мовою без обмежень та труднощів. Наші вчителі розробляють сучасні методи навчання, керуючись власним досвідом, інноваціями провідних педагогів і рекомендаціями МОН України».

Основні пропозиції від школи:

Цінності школи української мови “СОВА”:

Контакти:

Varosh

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# вчитель # ЗНО # репетитор # ужгород # українська мова

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