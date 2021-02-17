“СОВА”: Як двоє дівчат створили в Ужгороді першу школу української мови для усіх

В Ужгороді запрацювала перша школа української мови (ШУМ) – “СОВА”. Її заснували Марія Кіщук та Ольга Мочан, які і є вчителями у цьому просторі. Ця школа не тільки готує випускників до ЗНО, а й навчає усіх – дітей, підлітків, студентів, дорослих. Тут і уроки для представників різних професійних сфер, хто прагне вдосконалити рідну мову в роботі та повсякденності. Спільно з дівчатами розповідаємо про новий навчальний заклад.

«Чому ми вирішили відкрити школу української мови? Ідею ми виношували кілька років. Школа – це лише верхівка айсберга. Насправді, задум був набагато глибшим. Він полягає у творенні та розвитку україномовного простору навколо нас. Ще будучи студентками філологічного факультету УжНУ, ми роздумовували над тим, як важливо змалку прививати любов до української мови. Подібні проєкти є надважливими, а тим паче, у непрості часи національних змагань. Отримавши педагогічну освіту та науковий ступінь, провівши чимало занять з української мови, зрозуміли, що готові до такого кроку, як відкриття власної школи української мови “СОВА”».

Такий проєкт уперше втілюється в Ужгороді. Дівчата переконані у його цінності, адже грамотна українська – необхідна для успіху.

«Українська мова – державна мова нашої країни. Відповідно, вона функціонує у всіх сферах. Знати її, вміти правильно висловлювати думку, грамотно писати, апелювати літературною мовою – обов’язок кожного свідомого українця. Ми хочемо охопити якомога більше поціновувачів мови, зробити навчання мейнстрімом. Ми прагнемо, щоби вивчення мов і, насамперед, української, завжди було актуальною модою в Україні і далеко за її межами».

Формат занять залежить від мети кожного учня, тому йдеться про індивідуальний підхід. Заняття можуть бути офлайн та онлайн.

«Наші уроки націлені підвищувати рівень знань школярів, абітурієнтів, фахівців різних галузей, а також тих, хто просто прагне покращити свої знання української і загострити мовне чуття. Прагнемо залучити найбільшу кількість бажаючих. Заняття проводимо в групах (3-5 осіб), а також індивідуально, залежно від особистого рівня того чи іншого учня».

Дівчата застосовують сучасні методики. Перший крок на занятті – це тестування знань учня/учениці, визначається рівень підготовки, відтак формується індивідуальний план занять.

«Ігрова форма, інтерактивні методи, дидактичний матеріал – це далеко невичерпний перелік того, що отримує учень на уроці. Наші заняття покликані сформувати мовну особистість, яка володіє і користується мовою без обмежень та труднощів. Наші вчителі розробляють сучасні методи навчання, керуючись власним досвідом, інноваціями провідних педагогів і рекомендаціями МОН України».

Основні пропозиції від школи:

Українська мова та література для кожного;

Групові/індивідуальні уроки;

Підготовка до ЗНО;

Сучасні методи та підходи.

Цінності школи української мови “СОВА”:

Багатогранність – взаємодія із різними сферами використання української мови, її вживання не тільки у повсякденному житті і не лише для успіхів у школі;

– взаємодія із різними сферами використання української мови, її вживання не тільки у повсякденному житті і не лише для успіхів у школі; Майбутнє – віднайти та виховати у кожній дитині частинку любові до мови, і саме це, можливо, стане поштовхом для вибору майбутньої професії;

– віднайти та виховати у кожній дитині частинку любові до мови, і саме це, можливо, стане поштовхом для вибору майбутньої професії; Результат – сформована мовна особистість, яка вміє формулювати думки та почуття, застосовувати набуті знання на практиці протягом усього життя.

Контакти:

Телефон (телеграм, вайбер): 0635705506

Фейсбук

Інстаграм

Varosh