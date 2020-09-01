Як ужгородка заснувала екокрамницю і створює натуральне мило

Ужгородка Олександра створила екокрамницю VERBA. Це онлайн-магазин побутових товарів, які не шкодять довкіллю. Тут знайдете якісне натуральне мило ручної роботи і твердий шампунь, кухонні дерев’яні дощечки hand made і панно, бамбукові зубні щітки та дерев’яні гребінці, екоторбинки, багаторазові соломинки та інше.

Розповідаємо деталі.

Погляньте наші історії до теми:

Одна з головних лінійок від VERBA – мило. “Марципан”, “Полуничний чизкейк”, “Гортензія”, “Бузок”, “Кокосовий скраб”, “Лаванда-ваніль” і ще безліч варіацій. Так, це мило кортить з’їсти. Майстриня варить його з нуля, використовує дистильовану воду, тільки сертифіковані олії, кожне мило містить щонайменше шість видів олій, баттерів. Йдеться про кокосову, оливкову, пальмову, солодкого мигдалю, касторову, ши, какао, обліпихову. Також є позиції з ефірними оліями і з ароматичними композиціями із США. Важливо, що таке мило не сушить шкіру. А ще це чудова альтернатива гелю для душу – і за складом, і за відсутністю пластикової пляшки.

VERBA повсякчас експериментує з милом. Як-от “Малиновий сорбет”, який вариться на малиновому відварі, а згодом ще чотири тижні дозріває. Або ж літній “Соковитий персик” – із персиком, бергамотом, апельсином. Чи “Манго-обліпиха”, у якому обліпиха створює теплий сонячний колір, тут мікс кокосової олії, пальмової, мигдальної, обліпихової, ши, какао. До речі, про барви. Аби надати кольору, використовуються натуральні барвники. Ось для мила “Бузок” застосовуються: мінеральні пігменти, глина (біла, блакитна, рожева). “Малюється” мило і “природними” фарбами, до прикладу, сушеною м’ятою, мелісою.

Для дітей розробляється антиалергенне мило, адже їхній організм може не сприймати яскраво виражені пахощі. Відтак для малечі Олександра творить мило на відварах ромашки, календули, кропиви, м’яти. Ось мило “Мішаня” зварене на молоці, а це суцільна ніжність.

VERBA – про цінність натуральної косметики і екологічного побуту, про свідоме споживання і екологічний світогляд.

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Евеліна Гурницька, Varosh