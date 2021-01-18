Основні тренди в контенті 2021: простота, натуральність, якість. Поради Крістіни Полуденної

Натуральність – тренд який перейшов з 2020 в 2021 – і це один з найкращих трендів на нашу думку. #ноуфільтер – як основний його принцип. Ніяких перенасичених кольорів, зменшених носів та збільшених губ на фото.

Відсутність ефекту сильної ретуші, занижена експозиція (затемнені фото).

Відео курсу від RYD

Yes! Більше непотрібно гнатися за однаковою обробкою та ідеально викладеною «безшовною» стрічкою. Різноманітність – наше все.

Якість, а не кількість – як невід’ємна складова вашої стратегії для соцмереж на цей рік. Ніяких «пустих» постів з купою штампів, please. Тільки корисна та цікава інформація.

Stories продовжують набирати обертів, і починають переважати над постами (це теж можна вважати перехідним трендом з 2020). Особливості: крутий сюжет, персонажі та зрозумілий монтаж – цікаво, свіжо. Нехай ваші stories стануть схожими на серіал.

Для комерційних сторінок круто адаптувати різноманітні інтерактиви, опитування, ігри. Також обов‘язкова складова – інформативність! (Якщо це магазин то: ціни/розміри/матеріали/з чим носити і т. д., якщо ресторан: що входить/як готується).

Також в тренді продовжують бути відео а-ля тік-ток, з крутими переходами і свіжими ідеями, адаптованими в реальне життя.

А щодо останнього, маємо що вам запропонувати!

Ми створили гайд з обробки фото та монтажу відео з детальною інструкцією, розборами та прикладами, 30 – Igtv-video. Доступ – назавжди.

Вартість всього 199 гривень. Усі деталі на сторінці RYD в Instagram.

Купуй-вчись-користуйся-будь в тренді!

Крістіна Полуденна, спеціально для Varosh

Партнерська публікація