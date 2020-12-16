MORGENTAL & Sh.Palta створили нову локальну хустку

Дизайнерки Катерина Моргентал та Альона Загоруйко створили закарпатську хустку. Катерина – засновниця бренду MORGENTAL, Альона розвиває проєкт Sh.Palta. Хустка – їх перша спільна ідея, яку вони втілили від ескізу до фешн-зйомки.

До речі, раніше Альона презентувала дві хустки, про які ми розповіли в наших історіях:

Запитуємо в дівчат про їхню колаборацію та її результати.

— Розкажіть про ідею такого кампейну?

Альона: Ідея виникла за чашечкою кави в затишній кав’ярні Ужгорода. Ми з Катею дві творчі особистості і в розмові про мої локальні хустки вирішили зробити колаборацію.

Катя: У мене вже були розроблені принти з колекції TR ETHNO. Принти з цієї серії чудово пасують концепту “локальної хустки”, адже малюнок патерну народився у наших горах ще й інтерпретує етнічні символи. У основі графічної стилізації – символ алатир, що є дуже потужним оберегом, а хустка – це стильний і водночас традиційний аксесуар, що ідеально це все об’єднує.

Катерина Моргентал та Альона Загоруйко

— Що спонукало вас до співпраці?

Катя: У мене вже давно була ідея перенести свої принти на шовкові хустки і створити лінійку аксесуарів. Ця ідея завжди відкладалася “на потім”, а тут усе якось так гарно співпало. Альона першою заявила про себе ,як про дизайнерку хусток на Закарпатті, а я також хотіла це втілити, і так ми створили це разом, щоби підсилити одна одну. Тим паче, я обожнюю колаборації з різними брендами. Це завжди робить нас сильнішими.

— Чому та як обирали саме цей стиль?

Альона: Якщо чесно, то обрати було дуже складно, тому що кожен принт – особливий, цікавий по-своєму. Але обрали чорно-білий з практичної точки зору і промоніторивши запити дівчат, які вже є постійними клієнтками Sh.Palta.

— Якою є концепція?

Катя: У концепції – елегантна класика, чорне та біле, у стилі сучасного етно, для нього та для неї. Мені завжди хочеться показати, як авторська стилізація українських візерунків та етнічних символів може виглядати стильно та вишукано, а не “по-народному”, як це здебільшого буває. А ще це дуже крутий подарунок собі і комусь, а також можна створити “сouple look/family look” для офіційної події чи вечірки. Саме тому наша фотосесія завершується шампанським та бенгальськими вогнями, хотілося передати атмосферу свята.

— Які враження від співпраці та зйомки?

Альона: Емоції, які подарували нам #ледіхустка Лариса та харизматичний Віталій, залишаться в пам’яті назавжди. Ми впевнені, що обрали найкращих амбасадорів. Лариса – жіночна, красива українська жінка, а Віталій – мужчина, який своєю позицією в житті, багатогранністю є прикладом чоловічого стилю.

Вишукана пані з хусточкою: Лариса Липкань

Катя: Перед зйомкою у мене був чіткий прописаний план та розкадровки для зйомки кампейну, але все вийшло в рази крутіше, ніж я очікувала. Дуже сподобався процес зйомки, мені здається, що всі зарядилися позитивом.

— Які плани?

Альона: Далі у планах хустка зеленого кольору з колекції TR ETHNO TERRAZZO, ближче до весни нам усім захочеться зелені. Також дуже хочемо реалізувати хустку із зашифрованим віршем “Так ніхто не кохав” із серії VIRSHI.

Дизайнери : Катя Моргентал, Альона Загоруйко.

: Катя Моргентал, Альона Загоруйко. Моделі та амбасадори колекції : Лариса Липкань, Віталій Глагола.

: Лариса Липкань, Віталій Глагола. Фотограф : Наталія Павлик

: Наталія Павлик Локація: Public Cafe.

Вартість:

Жіноча хустка, 85х85 см – 750 грн,

Чоловіча хустка-паше, 30х30см – 200 грн,

Комплект для двох “couple look” – 900грн.

Де придбати:

Придбати можна у фейсбуці, інстаграмі та у шоурумі Sh.Palta за адресою: м. Ужгород, вул. Воз’єднання, 39, ТЦ “Боздош”, 2 поверх.

Інстаграм:

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