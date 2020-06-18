15 улюблених місць Федора Шандора. Локації на Закарпатті, про які ви могли не знати

Федір Шандор, мабуть, наскрізь знає Закарпаття, усі його унікальності та проєкти. Та ми попросили його назвати саме 15 улюблених місцин в області. І він розповів про любі серцю локації, де неодмінно буває щороку, а інколи й кілька разів. Йдеться і про такі туристичні принади, які і не кожен знає.

Федір Шандор – доктор філософських наук, професор Ужгородського національного університету, президент Закарпатської туристичної організації, експерт із туризму, автор, співавтор і популяризатор безлічі креативних ініціатив в Ужгороді та області. Він об’їздив п’ять континентів, проте завжди повертається додому. Його фейсбук – щодня про наш локальний туризм. А цього разу – історія про винятково особисті туристичні вподобання, які пов’язані з друзями, ностальгією, емоціями, внутрішніми рефлексіями. Шандор оповідає про місця, де йому просто добре, спокійно, де час зупиняється саме для нього, і він усвідомлено відчуває мить “тут і зараз”.

Великоберезнянщина. Територія падіння метеориту Княгиня

Щонайменше раз на рік Шандор приїздить на територію падіння метеориту “Княгиня”. Довкола його улюблені – села Сіль та Стужиця, джерело Ангела, найстаріші дуби України та безліч зелених насаджень. Якщо все дістало, Федір Федорович рекомендує просто пройтися від Солі або від Стужиці, схилом гори Стінка – до місця падіння метеориту Княгиня.

«Тут і краєвидами любуєшся, і набираєшся направду космічної енергії. Місцеві кажуть, що метеорит не просто впав саме на це місце, а Божий палець показав, де богообрана земля».

Перечинщина. Парк Шенборна, Лумшори

Туризмознавець охоче приїздить до парку Шенборна в комплексі Воєводино, адже тут йому вдається максимально зосереджено й продуктивно попрацювати за комп’ютером. А ще полюбляє просто завітати з родиною, друзями, аби неспішно гуляти, спостерігати за млином та місцевими качечками, споглядати власноруч висаджені рослини. Тут чудово відтворені історичні моменти, втілене мистецтво сучасних архітекторів та скульпторів, а озеро немов медитує посеред гір.

«Це маленька казка в одному місці».

А ось Лумшори, як жартує професор, немов туристичний апендикс, який живе окремим життям від усіх – зі своїми водоспадами, чанами, колоритними родзинками.

Свалявщина. Локації довкола курортів “Поляна” та “Квітка Полонина”

А улюблене місце на Свалявщині – маленька дерев’яна церква Св. Петра і Павла XVIII ст. у селі Уклин. Довкола простягаються “Поляна”, гірськолижний комплекс “Ведмежа”, “Квітка полонини” з її арт-фонтанами та набережною.

«Люблю гуляти Поляною і Квіткою полонини, між Уклином і Ведмежою. Недаремно відомі австрійські аристократичні родини приїжджали туди відпочивати».

Воловеччина. Бункер Лінії Арпада, концептуальна мілітарі-садиба Grün Hof і дерев’яний храм у селі Гукливе

Як каже Федір Федорович, є місця, де дуже класно спати. Тим паче, що один із нових трендів туризму – “локації, де можна класно виспатися”. Так ось, за словами нашого співрозмовника, у Grün Hof добре просто бути, просто зупинитися, просто нічого не робити, просто виспатися і посмакувати смачні страви.

«Якщо потрібен пасивний туризм, то в Туреччині дорожче поспати, ніж у Гукливому».

А ще Шандор переконаний, що влітку 2020 найпрохолодніше саме в межах Бункеру Лінії Арпада. Там реально холодно і класно, і цікаво!

Міжгіршина. Колочава, Синевир, Ізки, Шипіт, Пилипець

Туризмознавець в захваті від Колочави. На Міжгірщині це є легендарна, енергетична територія від Ольбрахта із Шугаєм до музею “Старе село”. Подальший вектор – звісно, до озера Синевир.

«Просто поїхати, помилуватися, походити, переночувати в Колочаві, поїсти місцеву ріплянку – і цього достатньо».

Якщо ж хочеться більше активностей, то Федір виділяє Ізки, водоспад Шипіт, Пилипець.

«Недарма там збираються лакмусові папірці людства – хіпі з усього світу. Там оригінально і взимку, і влітку, і в сухості, і в болоті… Це місцевість емоцій».

Іршавщина. Бронецький замок

На Іршавщині Шандора найбільше вабить Бронецький замок, тим більше, що він капітан замку Бронька. Спільно з однодумцями з “Ордену Святого Миколая” бере участь в очищенні території, доглядає, популяризує. Показник чималої любові до замку – це чотири візити у 2019-му, побував Шандор і цьогоріч, планує ще завітати.

«Там річки Суха і Бронька неймовірно красиво стикаються. І неймовірні краєвиди, полонини. Я думаю, невипадково там стояло укріплення, мабуть, воно охороняє ту красу. Там і поля білоцвітів, форельники. І ніби дорога неподалік, але ти її не чуєш, зате бачиш усіх. У тих місцях можна провести майстер-клас з антицелюлітного підйому, піднімаєшся, худнеш, балдієш і втома приємна».

Хустщина. Нижнє селище, екоферма Зелений гай

Федір Федорович переконаний, що в просторах Нижнього Селища – суцільна магія, адже там не просто народжуються ідеї, вони справді втілюються. Нижнє Селище для туризмознавця – направду місце сили.

«Якщо хочете, аби ваші ідеї працювали, приїжджайте в Зелений гай, на Селиську сироварню в Нижнє селище – після шматочка сира ваша ідея точно запрацює, бо то такий крутий допінг».

Тячівщина. Німецька Мокра

На Тячівщині мандрівник виокремлює безліч родзинок, проте улюблені – Німецька Мокра, Усть-Чорна, Брустури. Живописна й норовлива природа, яка не надто до себе підпускає.

«Тут складно вирубати всі дерева, бо дороги тяжкі і схили великі».

Ця територія сповнена історичною аурою подій Першої світової війни, земля прийняла воїнів із дев’ятнадцяти країн. Повсякчас місцева природа вабила австрійців, німців, швабів. Чому туди дерлися? Річ у потужній енергетиці, нехай і незбагненній, проте відчутній.

Шандор буває тут рідко, бо “дорога – немов антицелюлітний масаж, їдеш довго й відчутно, зате встигаєш відпочити думками”.

Рахівщина. Свидовець

Потужний захват, Федір каже, що давно не бачив такої краси.

«Гірські озера льодовикового походження, рослинне багатство, краєвид! А коли ще овечки з’являються, то це як у вечірній казці з мого дитинства “Вечернічек”. Просто вибух емоцій! Як Всевишній об’єднав озерну частину і полонини – це творіння! Говерла най спрячеться порівняно зі Свидовцем».

Виноградівщина. Село Ботар

Тут тече маленька річка Ботар, є музей лекварю, поруч пасуться угорські сірі корови, свинки-мангалиці гуляють на фермі і плавають в озерах. А ще саме в цих околицях з’явився перший закарпатський біодинамічний виноградник. І люди тут чудові…

Берегівський район. Квасівський замок і “Термальні води Косино”

Нещодавно Федір разом із однодумцями розчищав територію Квасівського замку в селі Квасово. Це вкрай натхненне й багате історією місце. Насолоджуєшся пейзажами, спостерігаєш за стрімким потоком ріки Боржави.

А Косино Федір обожнює за термали і … симбіоз ХІХ ст. із ХХІ, ст., там угорська культура перетнулася з українською, а бальнеологія – із атракціями.

«Геотермальний комплекс, дубовий гай, рівнесенька долина Панонія, виноградники, різні мови, дві країни поруч – Угорщина та Україна. Все разом в одному місці».

Мукачівський район. Село Грабово

Під час навчання на історичному факультеті Федір проходив етнографічну практику у Грабові, знає його досконало і вважає село дуже супер-енергетичним. Від автобусної зупинки ще три кілометри прямувати вгору до села, і в цьому кайф.

«Тут багато швабської, угорської, української історії. А ще ширяться легенди про опришків… Якщо піднімаєшся до села саме вранці, то над ним якраз піднімається туман, нагадує атмосферу фільмів-хорорів, але так красиво! Тут ніби й нікого не видно, але всі тебе бачать. Ця тиша – то інформаційна ідилія».

Ужгородщина. Ужгород

Безумовно, завжди улюблений – Ужгород. Після відвіданих п’яти континентів – саме він таки найкращий. Тут Федір народився, жартує, що давно міг втекти та з-за кордону всіх критикувати.

«Вся соціальна енергія тут! І ідеї, які народжуються в Ужгороді, назавжди залишаються ужгородськими: міні-скульптури, торт Ужгород від кондитера Штефаньо, крафтові пивоварні… Я завжди повертаюся у свій Ужгород. Я все життя тут, усі 45 років не їду звідси і не нию, що тут погано. Місто, в яке варто повертатися – це моє правило життя».

Евеліна Гурницька, Varosh