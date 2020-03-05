Viva Косметика: трохи більше любові до себе

Кожна жінка має певний образ в уяві, коли чує слова «косметика», «догляд за собою». Для когось це сотня різних баночок на туалетному столику та постійні пошуки чогось нового, а для когось – 5-6 перевірених роками, які ні на що не проміняєш. І перший, і другий варіант – ідеальні, бо вони про те як комфортно та затишно жінці. І кожну з них люблять та поважають у Viva Косметика.

За 7 років існування бренду маленька затишна крамниця у центрі Ужгорода розрослася до чотирьох повноцінних та впізнаваних точок на міській мапі.

Viva Косметика – це перш за все про базовий щоденний догляд. У кожному з магазинів на полицях доглядова та декоративна косметика, а також парфумерія.

Засновники мережі, Валентина та Іван Карякіни, розповіли нам про філософію власної справи, засоби догляду, яким довіряють, а також про важливість клієнтоорієнтованості та любові до клієнта «за замовчуванням».

Філософія

Viva Косметика – це ідея, настрій та натхнення. Нам хочеться, щоб наш бренд сприймався жінками як особлива територія, створена саме для них. Це не просто баночки і флакончики. Це місце, куди клієнт хоче приходити, бо знає, що його тут чекають, про нього тут думають.

Косметика, яка є у нашій мережі, не продається в національних мережах, тому багато жінок чують про неї саме у наших магазинах. А отже наші продавці як ніхто інший вміють правильно та фахово розповісти про кожен продукт та знайти для клієнта саме той засіб, який йому потрібен.

Для нас важливі усі наші «дотики» з клієнтом – колір інтер’єру, вітрини, світло, зовнішній вигляд продукції, викладка товару, соцмережі, вміння консультантів побудувати правильну розмову. Основний критерій для кандидатів до нашої команди – доброзичливість працівника.

Продукція

Навіть не варто зупинятися на тому, що ми обираємо для наших клієнтів лише найякіснішу косметику. Тут у нас немає компромісів. Усе тестуємо, пробуємо, зважуємо усі фактори. Але також особливу увагу звертаємо на дизайн продукту. На наше переконання, жінка хоче мати не лише якісні засоби догляду за собою, але й гарні. 95% наших клієнтів – жінки і ми знаємо наскільки важливо для них мати щоденні контакти з красивими та естетично приємними речами. Хоча все частіше серед наших клієнтів з’являються і чоловіки, які шукають або для себе якісну косметику, або для своїх жінок.

Ми не налаштовані на продаж одного товару одній людині один раз. Найважливіше, аби клієнт став твоїм другом та постійним гостем у магазині. А такі відносини можна побудувати лише тоді, коли людина відчує, що тобі можна довіряти, що ти дбаєш про неї і тобі не байдуже до якості тих баночок, які є на полицях. Тому у відборі косметики беремо участь і ми, і всі наші консультанти.

Більше того – наші клієнти також багато у чому вирішують, що буде на поличках магазинів. Те, що підходить одним людям, не завжди підходить іншим і чимало клієнток, які вже багато років купують всю щоденну косметику у нас, розповідають нам про свої відчуття та враження від користування. Якщо ми розуміємо, що засіб не виправдовує очікування наших жінок – ми з ним прощаємося.

Ми часто відвідуємо різні косметичні виставки і там також обираємо нові бренди, які веземо до Ужгорода. Але є й багато компаній, з якими працюємо з самого початку роботи мережі. Оскільки Іван є співвласником фірми, яка є дистриб’ютором зокрема білоруської косметики, то в магазинах є доволі великий вибір косметики з Білорусі. Ще 10 років тому до неї ставилися як до чогось олдскульного, але вже сьогодні багато хто знає про бренди Belita, Vitex, Relouis, Luxvisage як про ті, що працюють з високоякісною іноземною сировиною та створюють продукт високої якості на світовому рівні. Також у нас є українські бренди – Hillary і Mr.Scrubber, що особливо приємно і нам, і нашим клієнтам. Нас тішить, що український продукт є якісним, конкурентоспроможним, а виробники вкладають чимало сил та любові у його створення. Пропонуємо також гіпоалергенну лінійку польської декоративної косметики Bell. Маємо чудові мила ручної роботи, багато органічної та натуральної косметики інших виробників.

Клієнтоорієнтованість

Клієнтоорієнтованість – для нас не «порожній звук», тому усі наші консультанти мають, перш за все, розділяти наші цінності та усвідомлення важливості клієнта у житті бізнесу. На жаль, у нашому місті є ще заклади, які не дуже цінують клієнтів. Напевно кожному з нас знайома ситуація, коли приходиш у кав’ярню за 5 хвилин до відкриття, бачиш, що офіціанти просто сидять і говорять між собою або «залипають» у телефонах, а коли питаєш чи можна зайти, то кажуть, аби ви зачекали ще 5 хвилин на вулиці, бо відкриття о 10:00. Нас такий підхід щиро дивує. Подібні заклади так «борються» за свого клієнта, що в підсумку втрачають його через абсолютну не клієнтоорієнтованість працівників. Тому наші продавці ще на етапі співбесід відповідають на такі каверзні запитання та змодельовані ситуації, аби ми могли зрозуміти чи вдасться нам йти в одному напрямку.

Важливо – аби це було не штучно, а щиро. Аби любов до клієнта була закладеною в основу вашої справи. Саме вона є запорукою успіху.

Що ж до скарг, то у нас їх за усі 7 років роботи було небагато, але ми навчилися їх сприймати як подарунок. Це шанс до розвитку та руху, можливість виправити те, що не працює, проаналізувати свою роботу. Якщо клієнт скаржиться, то йому не байдуже, він хоче, аби ти змінився для нього.

Наші консультанти – більше, ніж просто продавці. Ми їм пояснюємо, що з клієнтами потрібно спілкуватися так, як з кращою подругою, сестрою, мамою. Що коли приходить молоденька дівчинка з проблемною шкірою та питає про тонуючий засіб, то варто дуже обережно, але фахово розповісти про базовий догляд, який ці проблеми зі шкірою може усунути. Можливо вона про це не знала, а консультант з досвіду роботи та отриманих знань уже знає.

Ми завжди намагаємося дати клієнтам більше, ніж вони очікують. Ми розуміємо, що лояльність до нашого бренду для нас цінніша.

Трохи більше любові до себе

Жінка – завжди про красу, косметику, догляд. За усі роки роботи у цій сфері ми ще не зустрічали жодної жінки, яка б сказала: «Ні-ні, косметика – це не для мене». Навіть, якщо це мінімальна кількість або лише доглядова косметика, то для жінки все одно важливо, аби шампунь мав приємний аромат, аби відтінок помади підходив, аби чорний олівець для очей був відповідної м’якості.

Косметика для жінки – це можливість приділити собі трохи більше часу, любові. Купуючи скраб в обідню перерву, вона вже знає, що робитиме з ним ввечері, яке в неї буде волосся після нового шампуню, яка шкіра після щойно придбаного молочка. Це емоції. Жінка знає, що цей час буде лише для неї, а він їй дуже потрібен.

5 косметичних засобів від Viva Косметика, які обов’язково варто спробувати кожній жінці:

BB-крем – тонуючий засіб легкої текстури. Гель для брів – зараз це просто must have. Туш для вій з аргановим маслом – воно живить вії, додає їм об’єму та природнього вигляду. Спрей для волосся – від ламкості та укріплення до приємного запаху. Скраб для губ – нова річ, якою користуються професійні візажисти перед нанесенням макіяжу, тепер доступна і для домашнього використання.

Адреси магазинів в Ужгороді:

вул. Волошина, 19

проспект Свободи, 22/18

Новий район, вул. Бестужева, 9, ТЦ «Новий»

вул. Собранецька, 89, ТЦ «Дастор», перший поверх

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