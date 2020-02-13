Подружжя з Виноградова створює авторські вироби з дерева, які купують по всьому світу

Коли майже весь світ став штучним, нам дуже не вистачає чогось живого та екологічного. Should Buy Wood допоможе відчути присутність природи через свої витвори.

Подружжя з Виноградова Ольга та Роберт Тіводори заснували магазин Sould Buy Wood, який спеціалізується на виготовленні різноманітних виробів з дерева. Їх продукція унікальна та несхожа на інші. В кожну роботу вони вкладають частинку себе та море креативності. Страх – це не про них, тому вони допоможуть втілити найшаленіші ідеї.

Should Buy Wood: початок шляху

Подружжя Тіводорів заклали початок справі ще два роки тому. Це не було рішення одного дня, цьому передувало багато роздумів та вагань, проте прагнення змін перемогло.

Їхній товар був здебільшого для іноземних покупців, бо відкрили свій віртуальний магазин на американській платформі Etsy. Цей маркетплейс був широко розрекламованим та відомим по всьому світові. Згадують, щоб почати продавати, потрібно було купити дорогі курси, бо самі не впоралися б.

«В хаті ніколи нема зайвих грошей, тому я сильно вагалася чи купляти курси. Проте Робі молодець, бо наполіг на їх покупці. От саме це і стало поштовхом розпочинати щось нове, щось своє», – розповідає Оля.

В них був тільки станок, що працює з деревом і бажання щось створювати. За ідеєю Роберта, починали з ключниць. Як розповідають, це був дуже вдалий товар, бо люди його досить часто шукали, та й конкуренція була зовсім невеликою. Так рік тому й почав працювати їхній магазин.

«Я пам’ятаю перші дні, коли ми тільки виставили товар. Я кожен день перевіряла, чи немає покупців. Там 90 відсотків покупців зі Штатів, а коли в них день, то в нас ніч. Пам’ятаю, що прокидалася вночі і перевіряла – нічого не купили? І так тривало приблизно 2 тижні. Проте ті емоції, коли в нас купили перший товар, я ніколи не забуду», – ділиться спогадали Ольга.

Спочатку декілька замовлень у місяць, потім декілька у тиждень, і от зараз Should Buy Wood набрав популярності, бо замовляють в них по 3-4 вироби в день.

Ми працюємо тільки разом

Кожен має свою роботу: Роберт працює зі станком, а Ольга створює унікальні дизайни. Якщо потрібна столярна робота, то вони звертаються до столяра, також він зі свого досвіду може порадити яке дерево обрати для того чи того виробу.

«Оля розробляє дизайн і радиться зі мною, якщо нам обом сподобалося, то починаємо нову роботу. В нас немає ідей нізвідки, щось обов’язково підштовхнуло. Проте особливість у тому, що ми ніколи не копіюємо. З однієї ідеї може виникнути інша, так і народжується зовсім інший, несхожий на інші продукт», – розповідає Роберт.

«Ми створюємо щось своє. Кожен виріб індивідуальний»

В Should Buy Wood є свій цікавий та унікальний стиль. Це зумовлено тим, що Ольга – єдиний дизайнер, і в неї є своєрідний почерк та бачення речей. Особливість їхнього продукту – це багато деталей, які гармонійно поєднуються в досконалу композицію.

«Ми дивимося на роботи конкурентів, але здебільшого вони продають шаблонно, немає індивідуальності. Тому ми створюємо щось своє. У нас багато товарів персоналізовані», – підкреслює Роберт.

Недарма подружжя обрало дерево як матеріал. Такі роботи завжди природні, натуральні та екологічні. Дерев’яний декор створює особливу атмосферу тепла та затишку в оселі.

«Класно, коли замовляють з якоїсь країни, а ти шукаєш її на карті, бо не знаєш де це»

Найбільше замовляють в Should Buy Wood із Штатів. Проте їхня географія дуже різноманітна. Ольга зізнається, що інколи шукає на карті країну з якої замовили, бо не знає де це знаходиться. От нещодавно в них замовляли з острова Гуам та Гонконгу.

«Було таке, що замовниця з Великої Британії вже оплатила коробочку для обручок, і написала, щоб вона була в неї протягом тижня, бо в неї весілля. Але до Великої Британії посилка дійде в найкращому випадку за 2 тижні. Проте їй настільки сподобалася коробочка, що вона за експрес доставку заплатила 80 доларів при тому, що коробочка коштувала 27», – згадують Роберт та Ольга.

Про мрії та плани

Should Buy Wood вже досить добре знають за кордоном, проте українському ринку вони ще маловідомі. Тому Роберт та Ольга планують, щоб їхні вироби побачили якомога більше українців. Наразі в них можливо замовити у соціальних мережах Fecebook та Instagram.

Подружжя планує запустити в продаж дзеркала з красивими та оригінальними рамочками з дерева. Такий декор стане доповненням інтер’єру будь-якої оселі.

Зупинятися на досягнутому сім’я Тіводорів точно не планує. Сотні клієнтів по всьому світові задоволені роботою закарпатських майстрів, проте вони ще мають чим здивувати та зацікавити.

Мирослава Леньо, Varosh

Фото: Should Buy Wood