Роксолана Новак представила колекцію вечірнього вбрання «DIVA» з нагоди 10-річчя бренду

Дизайнерка Роксолана Новак представила колекцію S/S 2020 вечірніх, весільних суконь та костюмів, присвячену десятиріччю бренду Roksolana Novak. До участі у фотопроєкті вона запросила 30 відомих і успішних у різних професійних колах жінок. Усі вони постали в розкішних образах дів. Це проглядається у стилістиці зачісок та макіяжі 50-60 років у поєднанні із сучасним вбранням бренду. Кожна учасниця вражала особливим шармом та елегантністю.

– Ідея виникла досить несподівано. Хотілося чимось здивувати глядача, адже це особлива колекція, присвячена ювілею, і зйомка мала бути відповідна. Моя подруга приміряла вечірній костюм на саміт до Києва. І коли вона вбралася, я уявила її в образі з хвилею у волоссі, капелюхом, на підборах і яскраво-червоною помадою. Фішкою костюму була ручна декоративна вишивка. Я подумала, що такі костюми можна виконати в інших кольорах та фасонах для різних жіночих типажів, – розповідає Роксолана Новак.

На цей час у дизайнерки вже майже була готова колекція вечірніх та весільних суконь на весну 2020 року. Доповнивши її костюмами, Роксолана разом з командою задумала зробили фотозйомку. Але не стандартну. Було вирішено не запрошувати професійних моделей, а відзняти колекцію на особливих жінках, розкрити глибину та історію кожної з них. Заходилися шукати цікаві типажі серед яскравих успішних жінок різного віку. Над макіяжем і зачісками працювали спеціалісти Sash Studio, а також фотографка Олександра Фірст, яким вдалося якісно донести ідею та зміст задуму. Усі разом перетворювали учасниць у справжніх дів – вродливих, загадкових і неповторних.

– Коли я думала над образами, то уявила 50-60-ті роки, характерними ознаками яких є зачіска а-ля голлівудська хвиля, виражена жіночність і шарм. Пригадалася перша колекція Крістіана Діора у стилі нью-лук, яка зробила модну революцію у 1947 році. У важкий післявоєнний період після похмурого і консервативного одягу усім панянкам хотілося відійти від буденності і виглядати красиво й елегантно у вбранні, яке підкреслювало жіночність.

Задум колекції «DIVA» повторив хід думок легендарного кутюр’є. Базові лекала для брюк закарпатська дизайнерка особисто придбала в Лондоні в музеї Крістіана Діора, адаптувавши їх до потреб сучасної моди. У Роксолани Новак брюки мають ідеальну посадку, зручний компліментарний крій, а актуальності їм додає звуження донизу і манжет. Загалом костюми вийшли сексуальні і жіночні. Представлені вони у двох варіантах: з перерізом на талії, воланом і паском та вільного крою у стилі oversize. На всіх – елементи ручної вишивки. З таким костюмом можна скласти до десяти різних образів, як на щодень, так і на свято, – запевняє дизайнерка.

Колекція «DIVA» налічує 30 предметів. Кожній одиниці підібрали відповідну модель – вродливу жінку з характером та внутрішнім світлом.

– Насправді знайти жінок було не складно, адже в Україні вони найгарніші. Мій список претенденток був навіть більшим – близько 70 осіб. Але я дивилася на сукню чи костюм і уявляла конкретну особистість під нього. Тож виходить, що сама сукня просилася до жінки і, як показав результат, у образ ми влучили на 100%. Майже всі учасниці робили першу примірку безпосередньо перед зйомкою у студії. Про те, який образ їм дістанеться, більшість навіть не здогадувалась. Це було сюрпризом і таким чином ще більше підсилювало ефект свята.

Під час роботи в студії моделі асоціативно отримали титул певної голлівудської зірки. Були тут Ніколь Кідман, Кейт Уінслет, Мерилін Монро, Анджеліна Джолі, Джессіка Реббіт. Бізнес-вумен, рестораторки, зірки шоу-бізнесу, акторки комедійного жанру, керівниці турагенцій, івент-сфери, блогерки, журналістки, полісменки, співачки, альпіністки, дизайнерки, візажистки, титуловані красуні – усі без винятку виглядали вишукано і романтично.

– Я отримала шалене задоволення від роботи. Учасниці також надзвичайно позитивно сприйняли метаморфози, які з ними відбулися. Кожна після фотосесії була окрилена і не приховувала емоцій. Коли я бачу, що жінка в нашому одязі щаслива, це найбільше натхнення і наповнення для мене. А пізніше, після публікацій фото, мені надійшла в особисті повідомлення величезна кількість відгуків з подякою. Так сталося, що наш проєкт співпав із пандемією та ізоляцією. Завдяки світлинам ми розбавили тривожні новини, влаштувавши людям естетичне свято під час карантину. Я навіть не сподівалася на такий ефект і надзвичайно тішуся, що могла подарувати людям приємні емоції.

Роксолана Новак наголошує, що «DIVA» – це проєкт про всіх жінок, адже кожна – діва від народження. Просто хтось розкриває потенціал, а комусь про це потрібно нагадати.

Діва – особлива, неповторна, яскрава та унікальна. Вона живе у кожній з нас – потрібно лише відкрити її у собі і заявити про неї світові.

Посилання на сторінки, де можна побачити всю колекцію: facebook, instagram.

Моделі із колекції «DIVA» можна придбати в шоурумі RorsolanaNovakBrand за адресою:

м. Ужгород, пл. Ш.Петефі, 8а.

Записатися на примірки можна за телефоном: 050 041 51 04

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