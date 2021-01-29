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Місця

Відпочинок на Закарпатті: вілла в Ужгороді чи садиба в горах 

29 Січня 2021 2

Якщо ви втомились від буденної метушні, то цей матеріал точно не залишить вас байдужими. Який з варіантів оберете – затишну віллу в Ужгороді чи садибу в горах? І перший і другий має безліч своїх переваг.

В Ужгороді він привабливий близькістю до міських точок, а садиба в горах – для тих, хто хоче бачити перед собою неймовірні краєвиди та насолоджуватися спокоєм та помірним настроєм гір. Утім розповімо вам про кожен з них детально. Зокрема про два будинки, які можна орендувати подобово в Ужгороді та біля підніжжя гірсько-лижного курорту «Красія».

Еко-садиба «Milka»

Еко-садиба «Milka» – це затишний двоповерховий будиночок для сімейного відпочинку або для компанії друзів. Тут неймовірні природні ландшафти та заміський відпочинок поєднані з усіма зручностями, до яких ви звикли вдома. У будинку комфортно може розміститися до 8 гостей.

Krasiya 1

Пропозиції:

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gal-99643
gal-99647
gal-99651
gal-99659
gal-99663
gal-99671
gal-99667
gal-99675

Будиночок знаходиться в бездоганному місці – біля підніжжя гори Красія, де розташований один з найбільших гірськолижних витягів країни. Тут на гостей чекає природа, гори, ліс, свіже повітря.

До послуг також: індивідуальні екскурсії.

Для частих гостей розроблена система знижок. А також, якщо ви замовляєте садибу більше, ніж на 3 доби.

Замовити будиночок можна за посиланням.

Вілла «Вікторія» в Ужгороді

Коли чуєш «вілла в Ужгороді», то виникає запитання «а як же у гамірному місті відпочинеш?». Утім цей варіант точно здивує, бо він захований від шуму, машин, вулиць та метушні. У той самий час будинок розташований так, що ви швидко та легко дістанетеся до усіх туристичних локацій – центру міста, замку, гір.

Villa «victoria»

До послуг гостей:

gal-99699
gal-99683
gal-99687
gal-99695
gal-99707
gal-99715
gal-99719
gal-99727
gal-99731
gal-99735
gal-99739
gal-99743
gal-99751
gal-99755
gal-99759

Беззаперечний плюс – вілла оточена лісом, який не дозволить проникнути шуму та галасу міста.

До послуг також: індивідуальні екскурсії, а також можливість організації екскурсійного дозвілля винятково для дітей на увесь день.

Можлива оренда позашляховика Toyota Land Cruise.

Що ж до харчування, то окрім самостійного приготування страв є можливість замовити їх у ресторані “Country Club”, який знаходиться зовсім поруч. Доставку здійснять прямо до будинку.

Замовити будинок можна за посиланням.

Контакти:

Varosh

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