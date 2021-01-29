Відпочинок на Закарпатті: вілла в Ужгороді чи садиба в горах 

Якщо ви втомились від буденної метушні, то цей матеріал точно не залишить вас байдужими. Який з варіантів оберете – затишну віллу в Ужгороді чи садибу в горах? І перший і другий має безліч своїх переваг.
В Ужгороді він привабливий близькістю до міських точок, а садиба в горах – для тих, хто хоче бачити перед собою неймовірні краєвиди та насолоджуватися спокоєм та помірним настроєм гір. Утім розповімо вам про кожен з них детально. Зокрема про два будинки, які можна орендувати подобово в Ужгороді та біля підніжжя гірсько-лижного курорту «Красія».
Еко-садиба «Milka» – це затишний двоповерховий будиночок для сімейного відпочинку або для компанії друзів. Тут неймовірні природні ландшафти та заміський відпочинок поєднані з усіма зручностями, до яких ви звикли вдома. У будинку комфортно може розміститися до 8 гостей.
Пропозиції:
Будиночок знаходиться в бездоганному місці – біля підніжжя гори Красія, де розташований один з найбільших гірськолижних витягів країни. Тут на гостей чекає природа, гори, ліс, свіже повітря.
До послуг також: індивідуальні екскурсії.
Для частих гостей розроблена система знижок. А також, якщо ви замовляєте садибу більше, ніж на 3 доби.
Замовити будиночок можна за посиланням.
Коли чуєш «вілла в Ужгороді», то виникає запитання «а як же у гамірному місті відпочинеш?». Утім цей варіант точно здивує, бо він захований від шуму, машин, вулиць та метушні. У той самий час будинок розташований так, що ви швидко та легко дістанетеся до усіх туристичних локацій – центру міста, замку, гір.
До послуг гостей:
Беззаперечний плюс – вілла оточена лісом, який не дозволить проникнути шуму та галасу міста.
До послуг також: індивідуальні екскурсії, а також можливість організації екскурсійного дозвілля винятково для дітей на увесь день.
Можлива оренда позашляховика Toyota Land Cruise.
Що ж до харчування, то окрім самостійного приготування страв є можливість замовити їх у ресторані “Country Club”, який знаходиться зовсім поруч. Доставку здійснять прямо до будинку.
Замовити будинок можна за посиланням.
Контакти:
Varosh
Партнерська публікація