Відпочинок на Закарпатті: вілла в Ужгороді чи садиба в горах 

Якщо ви втомились від буденної метушні, то цей матеріал точно не залишить вас байдужими. Який з варіантів оберете – затишну віллу в Ужгороді чи садибу в горах? І перший і другий має безліч своїх переваг.

В Ужгороді він привабливий близькістю до міських точок, а садиба в горах – для тих, хто хоче бачити перед собою неймовірні краєвиди та насолоджуватися спокоєм та помірним настроєм гір. Утім розповімо вам про кожен з них детально. Зокрема про два будинки, які можна орендувати подобово в Ужгороді та біля підніжжя гірсько-лижного курорту «Красія».

Еко-садиба «Milka»

Еко-садиба «Milka» – це затишний двоповерховий будиночок для сімейного відпочинку або для компанії друзів. Тут неймовірні природні ландшафти та заміський відпочинок поєднані з усіма зручностями, до яких ви звикли вдома. У будинку комфортно може розміститися до 8 гостей.

Пропозиції:

Безкоштовний паркінг з гаражем.

Власна лазня з басейном та невеликий потічок.

Альтанка з мангалом.

Власний двір з великою територією.

Дитячий ігровий майданчик.

Повне матеріальне забезпечення будинку: все для кухні, мангалу, догляду за собою.

Будиночок знаходиться в бездоганному місці – біля підніжжя гори Красія, де розташований один з найбільших гірськолижних витягів країни. Тут на гостей чекає природа, гори, ліс, свіже повітря.

До послуг також: індивідуальні екскурсії.

Для частих гостей розроблена система знижок. А також, якщо ви замовляєте садибу більше, ніж на 3 доби.

Замовити будиночок можна за посиланням.

Вілла «Вікторія» в Ужгороді

Коли чуєш «вілла в Ужгороді», то виникає запитання «а як же у гамірному місті відпочинеш?». Утім цей варіант точно здивує, бо він захований від шуму, машин, вулиць та метушні. У той самий час будинок розташований так, що ви швидко та легко дістанетеся до усіх туристичних локацій – центру міста, замку, гір.

До послуг гостей:

Зручний паркінг, 3 гаражі.

Власний басейн розміром в 4х6 м, шезлонги.

Велика альтанка з мангалом (вмістимість до 20 людей).

Простора кухня з індукційною плитою, духовкою та італійським набором посуду.

Власний двір та дерев’яна гойдалка.

Повне матеріальне забезпечення будинку: все для кухні, мангалу, догляду за собою.

Беззаперечний плюс – вілла оточена лісом, який не дозволить проникнути шуму та галасу міста.

До послуг також: індивідуальні екскурсії, а також можливість організації екскурсійного дозвілля винятково для дітей на увесь день.

Можлива оренда позашляховика Toyota Land Cruise.

Що ж до харчування, то окрім самостійного приготування страв є можливість замовити їх у ресторані “Country Club”, який знаходиться зовсім поруч. Доставку здійснять прямо до будинку.

Замовити будинок можна за посиланням.

Контакти:

Мобільні номери: +38 050 90 66 740 та +38 068 00 80 346

prestige-weekend.com.ua

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