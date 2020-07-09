From Varosh with Love: серія листівок про Ужгород та любов до нього

Наприкінці минулого року ми створили серію з трьох новорічних листівок, які розіслали друзям та читачам по всій країні та світу. Майже 500 людей отримали привіт «From Varosh with Love». Та кількість повідомлень та слів подяки надихнула нас на створення повноцінної серії листівок про наше місто.

Разом з дизайнеркою Кристиною Шершун ми випустили 12 листівок – по 3 з кожної пори року. Так ми показуємо найулюбленіші ужгородські вулички, будинки, кав’ярні та скульптури і натякаємо на те, що приїздити до міста можна і потрібно за будь-якої пори року, бо воно прекрасне, душевне та настроєве – завжди.

На звороті кожної листівки є короткий опис зображення, то ж якщо ви хочете подарувати їх комусь не місцевому, то йому буде легко прогулятися містом за допомогою цих карток і відчути його дух.

Придбати серію листівок можна написавши у приватні повідомлення на сторінках у facebook та instagram або ж на електронну скриньку the.varosh@gmail.com. Вартість набору листівок 70 гривень.

Даруйте одне одному любов та друковані листівки. Особливо, якщо ваші рідні та друзі не поряд з вами. Відчуття, коли ти відкриваєш фізичну, а не електронну скриньку і бачиш підпис та побажання від руки, – незрівнянні і несправедливо забуті.

Ваш Varosh