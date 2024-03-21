Концерти, вистави, активності: афіша подій в Ужгороді 22-24 березня

Знову вихідні, черговий буремний тиждень потрохи відходить в історію, попереду — сезон цвітіння сакур в Ужгороді та в усіх містах Закарпаття (так-так, це дерево росте майже скрізь по області!), а в кінотеатрі Multiplex стартували прокатні покази документальної стрічки «20 днів у Маріуполі».

Але вихідні все ж більш багаті на цікаві події: концерти, дискусії, вистави, активності, куди піти відпочити — вибирайте до смаку!

22 березня (п’ятниця)

День відкритих дверей в Українській Академії Лідерства

Для підлітків та майбутніх абітурієнтів УАЛ відкриває свої двері о 14:00 за адресою пл.Корятовича, 1

“На тебе чекають потужні лектори та справжній досвід студента УАЛ: 4 години інтелектуального, фізичного та емоційного розвитку. Тож, якщо ти підліток 16-20 років, вагаєшся куди вступати і хочеш спробувати себе в новому — сідай за кермо свого життя, хапай можливість та приєднуйся до нас”, — пишуть організатори.

Є запитання? Пиши в дірект або звертайся в телеграм до @Valeria_Radchenkoo. Реєстрація чекає на тебе.

Дискусія “Виграти війну, виграти мир: роль волонтерів, освіти та бізнесу”

Команда Varosh запрошує на дискусію про роль тилу під час війни. Як бути максимально корисними у кожній зі сфер — волонтерстві, бізнесі та освіті? Як змінилося волонтерство за 2 роки повномасштабного вторгнення, яка роль підприємництва у сучасних реаліях та якою має бути освіта, щоб ми уникнули повторення наших помилок в майбутньому?

Спікерами панельної дискусії будуть:

– Андрій Любка, письменник, перекладач та волонтер;

– Тетяна Смріга, культурна менеджерка, керівниця Мистецького центру “Кубло”;

– Михайло Сливка, підприємець, власник стоматологічної клініки “Естет”.

Реєстрація за посиланням. Початок о 18:00 у приміщенні Закарпатського музею архітектури та побуту (вул. Капітульна, 33а).

Музичне коло в індіанському стилі

ГО “Соль-Дієз” запрошує на індіанське музичне коло: на вас чекатимуть пісні корінних народів Північної Америки, індіанські барабанні ритми та декілька секретних активностей.

“На наших музичних колах кожен знаходить свою особливу роль і звучання: і ті, хто ніколи до того не грали на музичних інструментах, і досвідчені музиканти. Якщо ви належите до останніх, то можете вільно приносити з собою свій музичний інструмент (сподіваємось, це не рояль, бо коло проводиться на четвертому поверсі!)”, — пишуть організатори.

Для всіх інших в нашому просторі є великий арсенал ручних барабанів, перкусії та ідіофонів, з яких ви точно зможете вибрати щось собі до душі.

Усі деталі та реєстрація — за посиланням.

Майстерка з кераміки для мам

Мам із дітками запрошують у затишну майстерню Ольги Ладижець, де разом чаклуватимуть із глиною, спілкуватимуться та обмінюватимуться гарними емоціями.

Початок о 18:00 за адресою: Кошицька, 42А.

Кількість учасників обмежена! Безплатно! Для реєстрації заповніть, будь ласка, форму за посиланням

УВАГА ‼️ Заповнення анкети не є автоматичною гарантією участі у заході! Відбір буде здійснюватися у порядку черговості та відповідно до визначених умов! З відібраними учасниками зв’яжеться координатор проєкту.

23 березня (субота)

Безкоштовна екскурсія Ужгородом

Знавці міста проведуть безкоштовну екскурсію знаковими вуличками міста. Збір — об 11:00 біля центрального входу в Палац дітей та юнацтва.

Ранкова практика стретчингу в гамаку

Вже цієї суботи ранкова практика стретчингу в гамаку доповниться магічною медитацією з чашами.

Ви маєте можливість нарешті спробувати медитацію, чаши, дзвіночки, дів’я і гамак. Поринути в світ власної підсвідомості під звуки чарівних інструментів. Відчути звук на смак, пірнути в нього, стати ним. Практика завершиться медитативним саундхілінгом і чаюванням.

Вартість — 888 грн.

Подробиці і запис в особисті повідомлення 0996169498, або через профіль в інстаграм

Вистава “Качка” від Маріупольського драмтеатру

Вистава «Качка» — весела і красива постановка для всієї родини. Тут кожен знайде своє — дітям буде цікава історія про смішну Качку та чарівного Лиса, котрі вирушають у мандрівку Лісом та зустрічають інших тварин, а дорослі звісно ж глибше відчують сенс вистави — смішні фрази, гумор, асоціації та все, що потрібно для приємного проведення часу в театрі.

Початок о 12:00.

Активності в “Акваріумі” (вул. Льва Толстого, 46)

В екзотаріумі “Акваріум” проведуть чергову творчо-пізнавальну екскурсію. Будуть знайомити гостей з екзотичними, цікавими й такими різними екзотичними тваринками, допоможуть подолати власні страхи, стереотипи й упередження і знову пересвідчитись: кожне з живих створінь – досконалий витвір самої природи!

А ще передбачений креативний майстер-клас, присвячений Великодній тематиці. Початок о 14:00.

Тривалість заняття – 2 години. Безплатно. Реєстрація здійснюється за посиланням.

УВАГА‼️ Заповнення анкети не є автоматичною гарантією участі у заході! Відбір буде здійснюватися у порядку черговості та відповідно до визначених умов! З відібраними учасниками зв’яжеться координатор проєкту.

Вистава «Same time, next year»

П’єса «Same time, next year» («Наступного року в цей же час») американського драматурга та сценариста Бернарда Слейда, володаря премії «Оскар», є класикою сучасної драматургії. Історія про стосунки між двома людьми, які бачаться лише раз на рік, в одному й тому самому місці, в той самий час.

Режисер-постановник – з.а.України Михайло ФІЩЕНКО

Художниця-постановниця – Віра СТЕПЧУК

Балетмейстер – Дмитро СНЬОЗИК

Початок о 19:00; Мала сцена Закарпатського муздрамтеатру (вул.Л.Толстого, 12). Квитки в касі театру або за посиланням

Камерний концерт гурту ADAM в ресторані Country Club

Популярний київський неосоул гурт, заснований у 2014 році саундпродюсером Мішею Клименком та його дружиною Сашею Норовою. Свого часу проєкт увійшов до переліку найбільш успішних музичних стартапів країни. Головною натхненницею робіт гурту є чарівна Саша. Концерти ADAM – це якісна музика, чуттєві тексти та яскраві образи. ADAM представить свою сольну програму, до якої увійдуть знамениті хіти «Таку як є», «Танцюй мила», «Дещо інше», «Щаслива» та, звісно, неймовірно популярний трек «Повільно».

Початок о 20:00. Адреса: Ресторан Country Club, м.Ужгород, вул.Запорізька 2А

24 березня (неділя)

“Бременські музиканти”

Музична вистава за мотивами відомої казки братів Грімм є однією з найпопулярніших у репертуарі Закарпатського муздрамтеатру. Вона про музикантів, які понад усе цінують дружбу та особисту волю.

Це буде неймовірна пригода, тож яскраві емоції гарантовано!!! ✨

Режисер-постановник – Олександр САРКІСЬЯНЦ

Художниця-постановниця – Людмила БЄЛАЯ

Квитки в касі театру або за посиланням

Вистава “Інша”

Актори Закарпатського муздрамтеатру запрошують зануритись в цю особливу виставу, її атмосферу Нью-Йорку, швидкого та драйвового життя, серед якого і зустрічаються наші головні герої. З чого і починається ця захоплива історія. Вистава запрошеного режисера Тараса Бенюка (Івано-Франківськ).

В головних ролях провідний майстер сцени, директор-художній керівник театру Рудольф ДЗУРИНЕЦЬ, провідна акторка театру Дар’я ГОРШКОВА, Олександр РИБЧИНСЬКИЙ та Маргарита САВЕНКО.

Початок о 18:00.

Vivaldi для ЗСУ

Концерт-марафон в рамках проєкту “Вільна сцена” пройде в капличці Ужгородського замку. Початок о 14:00.

Афіша доповнюється.

Зоряна Попович, Varosh,

Головна світлина: поновлена мініскульптурка Джона Лорда на поручні набережної Незалежності

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