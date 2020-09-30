5 гірських інстаграмних готелів на Закарпатті, які варто відвідати цієї осені

Гори – це не тільки літо і зима. Адже восени в горах так атмосферно відпочивати. Природа фарбує дерева в багряні, помаранчеві, сонячні кольори. Стає тихо й затишно. Людей менше, ціни нижчі. Так, день стає коротшим і дощить частіше, проте яка різниця, якщо ви – серед краси. А тим паче, в інстаграмному готелі, де камін, дерев’яні фактури, панорамні вікна з гірськими краєвидами, добра гаряча їжа і глінтвейн. Напрочуд приємно зігріватися опісля осінньої гірської прогулянки. Ми зібрали п’ять готелів у горах Закарпаття, локації – немов із Pinterest.

NATRAVE

Кантрі-клуб NATRAVE – концептуальний готель на перетині сіл Пилипець та Ізки на Міжгірщині, в обіймах гір. Такий скандинавський, хюґе, білосніжний серед кольорових гір, світлий і просторий. До речі, ми вже розповідали про його власників та історію тут і тут.

Адреса: Міжгірщина, село Ізки, 274 б.

Інстаграм.

Червона Рута

Готель “Червона Рута” поєднує гірську романтику, пряникову архітектуру, швейцарський колорит і гуцульську автентичність. “Альпійська вуличка” має три котеджі у швейцарському, французькому та німецькому дусі. Ось “швейцарське шале” має спальню-студію з дерев’яною ванною у формі серця.

Адреса: Хустщина, село Шаян.

Інстаграм.

Озеро Vita

Унікальний комплекс, прозоре озеро, живописні гори, лісові хащі, атмосфера дикої природи. Котеджне містечко на тлі незайманої природи. Тут пропонують різноформатні розваги і тишу водночас, тому комфортно буде всім: сім’ям із дітьми, молоді, закоханим і туристам, які прагнуть побути наодинці з природою.

Адреса: Міжгірщина, с. Нижній Студений, 343 а.

Інстаграм.

Шале Monte Vista Rostoka

На Міжгірщині розташувалося шале, в якому буде комфортно компанії з шести чоловік. Довкола видніються вершини Боржавського хребта – Стій, Великий Верх, Гимба, Жид Магура. Уявіть: тільки ваша компанія, гірська хатинка, вітальня з каміном, природа. І все.

Адреса: Міжгірщина, село Розтока.

Інстаграм.

Dominion Relax Club

Дев’ять номерів у скандинавському стилі, панорамна ресторація з італійською душею. Гори щиро огортають цей готель, а ліс створює мелодію. Крісло-гойдалка на терасі, келих вина або чашка трав’яного чаю, краєвиди і тиша, якісний сервіс. А що ще потрібно восени?

Адреса: Хустщина, курорт Шаян.

Інстаграм.

Евеліна Гурницька, Varosh