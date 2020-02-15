Ню фото від ужгородки Людмили Анталовці: відкрити красу жінки через її тіло

Людмила вже кілька років захоплюється фотозйомкою у стилі «ню», хоча раніше працювала лише весільною фотографкою. Сьогодні дівчина подорожує світом, поєднуючи роботу з мандрами. А 2019 рік був знаковим для нового захоплення Людмили – її фото з Португалії опублікував журнал Playboy Україна.

Ось кілька думок-правил від Людмили про фотографію, жіночність, жіноче тіло та життя. Далі – пряма мова.

Фотографія знайшла мене ще 8 років тому, коли я навчалась на стоматологічному факультеті. Тоді любов до неї з’явилася через талановитого екс-чоловіка. Так як я художник з дитинства, фотографія для мене стала ще одним шляхом висловити своє відчуття світу.

Ню-фотографія завжди відкривала щось справжнє, неймовірно красиве, що по-особливому розкриває потенціал енергії кожної жінки.Тому зацікавленість почалась з перших днів моєї кар’єри весільного фотографа.

У пошуках натхнення для творчості побувала в унікальних райських місцях нашої планети: приватні острови Мальдів, вілли Барселони, глибокі сині води поряд зі скелями на Майорці, Кіпр, дика природа Португалії, звідки фото були опубліковані в журналі Playboy Україна у 2019 році, також незабутні пригоди у Ріо де Жанейро.

Мальдіви були справжнім дивом у кадрі, можливістю передати молоду, вільну і дику енергію.Надихнула жіноча краса, відкрита сексуальність, бажання відкрити себе і вийти за рамки «звичайності». Це справжні емоції, які надихають жити і творити.

Жінка залишається жінкою не залежно від зовнішньої атрибутики. Можна бути неймовірно сексуальною і жіночною, і при цьому бути лисою, наприклад. Можна одягати джинси з сорочкою, а при цьому ваша хода буде м’якою та граційною як у кішки. А можна «упакуватись» максимальною кількістю жіночої атрибутики, починаючи з ідеальної зачіски, стрілок, яскравих губ, шпильок, незручної сукні, прикрас, парфумів, але так і не бути тою справжньою Жінкою.

Ваша внутрішня впевненість у собі, ось що ж показником жіночності, невпевненість не сховаєш за зовнішнім лоском. Жінка завжди починається з тіла, і якщо ви в ньому себе відчуваєте комфортно, то ви є окрасою, а не те, що на вас. І навпаки, без цієї впевненості ви стаєте тінню тих речей, за якими ховаєтесь.

Varosh

Фото: Людмила Анталовці