Нове життя старого міста: 13 причин поїхати в Луцьк

З Ужгорода до Луцька дістатися доволі складно, оптимально — BlaBlaCar зі Львова. Однак мандрівка цього варта, адже місто стрімко оновлюється, генерує і втілює урбаністичні рішення, та повсякчас дарує колоритні туристичні унікальності. Ми зібрали кілька мотивацій для вашої подорожі в Луцьк, оскільки тут не тільки відпочинок, а й ідеї для місцевого самоврядування, бізнесу та креативних індустрій.

Перші епізоди — засилля ломбардів у сусідстві з крамницями золота й айфонів у самісінькому центрі міста. Проте посеред яблучного гламуру й блиску коштовностей — безліч милих і символічних деталей. Акуратна стара частина є тихою і затишною, вечірній парк наскрізь сяючий і безпечний, у замку Любарта навіть мураха начепила окуляри і читає волинську газету, у вінтажній кондитерській вітрині білочка ласує цукерками з гарячим шоколадом, мурали яскраво видніються у сяйві ліхтарів, потужні розважальні комплекси й парк додають активної хвилі.

Луцьк шукає нових викликів у всіх напрямках: урбаністики, мистецтва, культури, дозвілля, гастрономії, кави. Подеколи красу міста бачиш радше у закапелках, між рядків, у сміливих контекстах і контрастах. Луцьк, можливо, не надто чепурний зовні, зате має безліч змістовних і напрочуд естетичних територій, про які ми і розповімо.

Замок Любарта

У старій частині Луцька В’їзна вежа відкриває замок Любарта. Потужна, 28 м заввишки, зображена на купюрі “200 гривень”, тож туристи з нею і фотографуються. Замок є одним із найбільших, найдавніших, найкраще збережених, належить до п’ятірки найгарніших фортифікаційних споруд в Україні.

Замок має В‘їзну, Стирову, Владичну вежі. Прямуйте догори гвинтовими сходами В‘їзної вежі: на кожному поверсі побачите музейні експозиції, а на верхівці облаштований оглядовий майданчик.

Одна з головних подій фортеці — “Ніч у Луцькому замку” — щорічний червневий артфестиваль, який синтезує древнє й модне, традиційне й епатажне, історію і мистецтво. Музика, танці, театр, кіно, лицарські бої, воркшопи, різножанрові перформанси, інсталяції, костюмоване дійство, тепло сотень свічок, атмосфера містики й романтики. Не пропустіть цю ніч у 2020-му!

Нове життя історичної архітектури: Окольний замок, Башта Чорторийських і келії монастиря єзуїтів

Довкола замку Любарта вируватиме нове життя з небанальними атракціями. Йдеться про Окольний замок, єдину збережену його вежу — башту Чорторийських, а також частину келій монастиря єзуїтів. Ще донедавна ці об’єкти були закриті від туристів, хоч і мають історичну цінність, є пам’ятками архітектури національного значення. Нині їх реставрують у рамках проєкту “Нове життя старого міста: ревіталізація пам’яток історико-культурної спадщини Луцька та Любліна”.

Проєкт стартував у серпні 2018 року й має завершитися у липні 2020-го.

Опісля отримання усіх дозволів і оформлення документів почалися ремонти, реставрування, заміна інфраструктури, відновлення фасадів та інтер’єрів. Також оновиться територія: облаштують екскурсійні алеї та оглядові майданчики, створять локації з історичними артефактами, додадуть ландшафтних та світлових ідей.

Який кінцевий результат ревіталізації цих пам’яток? Тут відкриється сучасний інтерактивний музей-майстерня лицарства й історії Середньовіччя. Його експозиції розташуються у трьох кімнатах башти Чорторийських та в підвалах монастиря єзуїтів. Інсталяція включатиме воскову фігуру монаха й голограму його привида. Туристи зможуть вбратися у лицарські обладунки, а ще побачать, яким було навчання у монастирі у середньовічні часи.

У підземеллі відкриється туристичний маршрут, адже реставрація привела до багатьох цікавинок. Сучасні технології продемонструють, як змінювався комплекс пам’яток протягом століть, зобразять архітектуру старого Луцька, занурять у тодішнє буденне життя. Історію і легенди візуалізують у сучасному й стильному форматі на кшталт європейських музеїв.

Старе місто і Лесин ясен

Старе місто довкола замку — напрочуд камерне. Світле, акуратне і вкрай тихе, без натовпів, увечері звучить тишею, а це неабияк затишно. Старим містом прогуляйтеся до замку і неодмінно загадайте бажання під Лесиним ясеном. 25 метрів заввишки, кремезний, 200 років спостерігає за життям Луцька.

Подейкують, у його затінку Леся Українка писала поезію, неподалік розташований її будинок.

Музей Лесі Українки

Музей Лесі Українки облаштований у Східноєвропейському національному університеті. Експозиція налічує понад 1000 експонатів: світлини, автографи, рідкісні видання творів письменниці, унікальна колекція поштових листівок XIX-XX ст., документи родини Косачів.

Найцінніше — рукописи й меморіальні речі Лесі.

Музей “Лесина вітальня”

Кортить зануритися у побут Лесі Українки та її родини? Завітайте до її “Вітальні” по вулиці Драгоманова. Поруч з костелом Петра і Павла постала двоповерхова кам’яниця кінця XVIII ст.. Тут у 1890-1891 рр. мешкала сім’я Косачів. Відтак на честь Лесі у просторі кам’яниці створили меморіальну вітальню.

Все виконано у стилі тієї доби: меблі, столітнє піаніно, філігранний порцеляновий посуд, гасова лампа, чорнильна ручка, книги… Саме тут поетеса написала свій перший вірш “Надія”.

Слід попередньо замовити екскурсію.

Луцький будинок з химерами

На березі річки Стир виріс житловий будинок з направду фантастичною ліпниною, витонченою різьбою та цікавим орнаментом — це Будинок скульптора Голованя, а в народі називають Луцьким будинком з химерами. Спроєктував його архітектор Ростислав Метельницький, а господар Микола Головань додає неабияких кольорів і форм, оздоблює й наповнює внутрішній антураж і дворик скульптурою різних стилів.

В оселі зібрана колекція понад 500 мистецьких виробів. Дім розбудовується з 1980-го, додаються нові штрихи, а з ними й легенди. Одного вечора ми зустріли господаря, він саме годував свого кота і люб’язно поспілкувався з нами. Кажуть, щиро приймає туристів на каву, вино й історії.

Будинок Голованя — у п’ятірці найцікавіших будівель в Україні, про нього пишуть навіть в Оксфордських виданнях.

Галерея 4/8

Понад два роки у рекреаційному комплексі City Park розвивається територія вуличного мистецтва просто неба “Галерея 4/8”. У задумі засновників: щомісячне відкриття нової експозиції за принципом “художник змінює художника”. Автори вільні у експериментах щодо масштабу, матеріалів, сюжетів, форматів.

Кожна виставка — певна провокація сучасного мистецтва у просторі open air.

Алея ліхтарів від меценатів

У Центральному парку культури й відпочинку імені Лесі Українки є колоритна алея ліхтарів. Всі різні за дизайном і розміром, та разом вони у гармонії. Удень — це інсталяція мистецтва, а ввечері — гра світла. Є класичні ковані ліхтарі, модерні, певні облаштовані лавицями або велопарковкою. Великі й мінімалістичні, вінтажні й “іграшкові”, різнокольорові й стримані у барвах. Напрочуд різні: з виноградною лозою чи парасолькою, з краплинами води або ж символічною фотозоною з залізним ковальським фартухом.

Як з’явилася ця креативна й раціональна атракція? Міська влада не витратила ні копійки, зате залучила бізнес та комунальні підприємства — запропонувала їм встановити свій ліхтар. Відтак кожен об’єкт — індивідуальне творче рішення компанії. Підприємства не тільки втілили ідеї ліхтарів, а й обладнали відповідну інфраструктуру — виклали бруківку, встановили лавиці.

Алея парасольок

Вечірній центральний парк наскрізь сповнений декоративним сяйвом. Можливо, невиразна удень алея парасольок, проте у центрі уваги у темну пору, адже бавиться синьо-жовтим світлом і віддзеркалюється у водоймах.

Немов парасольковий лабіринт простягається аж до зоопарку й спортивної школи “Спартак”.

Ще дві сяючі алеї: світлова арка неначе 3D, а також своєрідна “дощова”, яка хвилями малює світловий візерунок.

Алея казок

І ще одна алея! Казкова й міфічна! Тут зустрінете оригінальних персонажів: їхні образи втілені у скульптурах Миколи Голованя. Понад 20 творів з історією з 1979-го, кілька ж років тому їх частково відреставрували, аби створити гарний і цілісний формат алеї. Однак Google повсякчас повідомляє, що алея неналежно доглянута: надміру заростає травою.

Парк

Не алеями єдиними! Центральний парк об’єднує старий і новий Луцьк, а також відкриває береги річки Стир. Холодної пори вабить мистецтвом і тишею, а влітку тут гамірно й безліч активностей. Містечко атракціонів, 40-метрове синьо-жовте оглядове колесо, дитяча територія у стилі середньовічного замку з лабіринтами, гірками й вежами, розважальна “Ротонда” у формі квітки, басейн, кафе, пристань з човнами для водної прогулянки.

Парк справді суттєво оновився й ожив за ці кілька років, тож можна якісно розважитися.

Зоопарк

Луцький зоопарк — це простора територія, 4,2 га з озерцями, тематичними інсталяціями, фотозонами й сезонними експозиціями, акуратним асфальтом, якісним освітленням, озелененням і осередком тварин, де вони почуваються добре. У 2007-2013 роках зоопарк взяв участь у проєкті “Модернізація зоопарків у Замості та Луцьку, а також опрацювання концепції створення рекреаційної зони у Жешуві з метою розвитку транскордонного природного туризму”.

Тут встановили систему водопостачання, збудували містечко для ведмедів з вольєрами, басейнами та оглядовим майданчиком, де їм просторо, своє містечко одержали і леви. Усі застарілі вольєри й огорожі замінені, територія напрочуд змінилася, адже вимощені дороги й доріжки, встановлене освітлення, навесні буяють 2,5 тисячі тюльпанів, цвітуть іриси, хризантеми.

З модернізацією зросла кількість жителів зоопарку: нині тут мешкають 750 особин 147 видів. А ще зоопарк суттєво привабив гостей: на старті реконструкції сюди навідувалися 18 тисяч відвідувачів на рік, які купували квитки, у 2015 році цифра зросла до 35 тисяч, а у 2019-му завітали 77 тисяч туристів (за даними у грудні 2019-го).

Кава

Завершимо луцьку екскурсію кавою! Так, Луцьк теж пишається якісною й атмосферною кавою. BAR11 на проспекті Волі. Культова Loft-локація, цементні стіни й м’які меблі, кава третьої хвилі у нестандартній варіації й цікавому посуді, трендові їжа та коктейлі, вкрай люб’язні й симпатичні хлопці-офіціанти, настрій вечірки посеред дня, щохвилини!

Віримо, ми надихнули вас чимдуж спланувати свій Луцьк! Класної подорожі!

Евеліна Гурницька, Varosh

Фото авторки, а також із сайтів: Вікіпедія, Голос України, Таблоїд Волині, igotoworld. Сайт Музеїв Волині

Матеріал підготовлено під час Транскордонного форуму журналістів у Луцьку у рамках програми Польша-Білорусь-Україна.