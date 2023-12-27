Чому варто замовляти рекламу в локальному медіа. Досвід Varosh

«Реклама – це здатність відчувати і передавати саме серцебиття бізнесу в словах, папері і чорнилі»

Лео Бернетт

Щирість, незалежність, довіра

Результат і дія – те, що має викликати промотування бізнесу, послуги, продукту. Для нас важливо, аби про місцеві бренди знали, аби “свій до свого по своє” – стало правилом за замовчуванням і предметом для гордості.

Ми на Varosh з першого дня пишемо про заклади, місця для відпочинку, локальних виробників і не тільки. І це завжди про win-win: бізнес отримує добре промо, а користувач – якісний продукт чи послугу.

Варош заснований у лютому 2013 і тоді ж вийшли перші нативні публікації про локальний бізнес (нативна, природна реклама «вплітається» в основний потік контенту та відповідає йому за форматом і змістом, на відміну від традиційних рекламних розміщень, щодо яких часто діє «банерна сліпота»*), і продовжують виходити вже понад 10 років.

– Ми цінуємо партнерство та завжди докладаємо усіх зусиль, аби співпраця була результативною, комфортною та екологічною. Ми пишемо про бізнес, бо вважаємо, що важливо формувати сучасне ставлення до підприємництва. Спостерігаємо, що досі подекуди є упереджена думка про те, що бізнес – це лише про гроші. А за стільки років співпраці з локальними підприємцями розуміємо, що передусім це про цінності, патріотизм, бажання та прагнення розвивати регіон. І ці точки цілком збігаються з нашими, – каже головна редакторка Varosh Ірина Сов’як.

Реклама на Varosh – це не одноразова взаємодія, а концептуальне партнерство зі стратегією та розумінням, для чого воно потрібне

Розкажемо вам про кілька, на нашу думку, крутих співпраць:

У 2019 році ми почали чимало писати про здоров’я, лікарів та розповідати про діяльність “Асклепію”, “OneLab”, “Естет” та інших високоякісних клінік в Ужгороді і зрештою навіть створили окремий розділ “Здоров’я” на сайті.

Одні з улюблених публікацій на тему:

З офіційним дилером BMW Ідеал М провели чимало тест-драйвів авто, які поєднали з промоцією привабливих закарпатських локацій:

Також перегляньте ось ці спецпроєкти, в яких багато любові до локального, людей та Закарпаття:

Для чого вашому бізнесу промо в локальному медіа

Колись під час обговорення потенційної співпраці нас спитали: “Для чого нам замовляти рекламу у вас, якщо за ці ж гроші ми можемо замовити кілька білбордів по місту?”. Мабуть, це дійсно потребує пояснення.

По-перше, реклама на Varosh не сприймається, як нав’язування. Ми розповідаємо корисні та цікаві речі, не примушуючи вас до дій, а радше показуючи можливості та часом навіть надихаючи спробувати щось нове.

По-друге, реклама в локальному виданні – це можливість бути ближче до читача. Це не просто щось, що промайнуло повз невідомо від кого – це історія, яка знайде відгук, бо її прочитали в потрібному місці у потрібний час.

По-третє, це, звісно, сам Varosh. Вже понад 10 років ми будуємо якісне незалежне медіа, яке знають в регіоні та за його межами, та найважливіше – довіряють. Ми цінуємо цю довіру.

Ви могли помітити, що в нас на сайті немає банерної реклами, віконець, що вистрибують звідусіль та оголошень “купи-продай”. Це зроблено свідомо, бо ми поважаємо ваш час та зацікавленість.

А ще це може бути публікація, що надихає чи наштовхує на роздуми: наприклад, про підходи управління командою в умовах війни чи те, як правильно організувати освітній процес так, щоб і батьки, і діти отримали від цього задоволення. Тобто, наша реклама – це пізнавальний контент, який не обтяжує вас вимогою щось придбати чи замовити, а розповідає про можливості, ініціативи та, звісно, людей.

Основа нашої співпраці: партнерство, повага до експертизи одне одного, розвиток середовища через співпраці.

Що дає бізнесу системна співпраця з медіа?

Чудова аудиторія.

Фахове створення контенту зрозумілою для читача мовою.

Репутацію бренду, з яким працюють медіа та довіру майбутніх користувачів/клієнтів.

Цілісну пропрацьовану комунікацію з цільовою аудиторією.

Як це працює на практиці

З рекламними партнерствами у виданні здебільшого працює окремий менеджер, який пропрацьовує продукт від А до Я:

– Перед тим, як братися до роботи, ми обираємо формат матеріалу, який найкраще пасує для бізнесу, темою та домовляємось про офлайн або онлайн зустріч і упродовж години (щонайменше) говоримо про те, що підприємець хоче донести користувачу. Фото/відео теж за потреби готуємо, – каже менеджерка з партнерств Марія Расчупкіна.

Ми дуже цінуємо ці співпраці, особливо, коли отримуємо відгуки. Наприклад, після публікації матеріалу про простір українських брендів SOBI засновниця Яна Біров розповіла, що багато людей завітали в магазин, прочитавши про нього саме на Varosh. Те саме розповідала і співзасновниця MainPoint Тетяна Щербак: після наших матеріалів про цей сучасний освітній заклад до них долучилися нові учні, які шукали саме таку школу – з такими цінностями та підходом до навчання.

А історія з тортом “Ужанська долина” – одна з найулюбленіших. Галина Репарюк, засновниця бренду, розповідає, що інтерв’ю, яке вона дала кілька років тому для Varosh, створило справжній резонанс, і саме це дало поштовх до створення відомого смаколика з яфинами:

“Моя історія дійсно почалася з Varosh. Я в одному з інтерв’ю розповіла, що планую створити “Ужанську долину”, і все ніяк два роки не могла її зробити – то сонце не так світило, то ще щось. Творчі люди – вони такі (усміхається). Але це був добрий стимул для мене – раз пообіцяла, то треба зробити! І так 24 грудня вже відбулося представлення”.

Коли матеріал вже готовий, замовник може, за бажанням, доповнити його ще важливою інформацією і опісля вже розміщуємо на усіх платформах видання. Деякі з форматів передбачають запуск таргетованої реклами, а це хороша нагода охопити ширше коло читачів”.

Усі рекламні матеріали промарковані “промо”, “реклама”, “на правах реклами”.

5 ідей, як розповісти цікаво про власну справу у медіа:

історія людини;

нове рішення;

соціальна ініціатива;

подієва історія;

колаборація.

Тож шукайте ваш власний шлях і ми завжди поряд!

Наш медіакіт ви знайдете за посиланням.

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Ваш Varosh

Матеріал створено та опубліковано в межах проєкту «Strategic Media Support Program». Його реалізує Львівський медіафорум за підтримки NED.