7 кроків до здорових зубів з дитинства, або Як привчити малюка чистити зуби. Розповідає Яна Левкулич, дитяча стоматологиня клініки “Естет”

Спойлер: спочатку привчіть чистити зуби себе. До того ж як собі, аби подавати приклад, так і власне дитині, адже дорослі мають чистити зуби дітям до 10-12 років.

Разом з Яною Левкулич, лікаркою-дитячою терапевткою стоматологічної клініки “Естет”, склали для батьків покрокову інструкцію, як привчити дитину чистити зуби і тим самим зберегти свій час, здоров’я та стабільну психіку усіх учасників процесу. Далі — пряма мова.

Дитину привчити чистити зуби — важко. Часто батьки цього не розуміють, як і не розуміють, що чистити зуби повинні саме вони. 20% відсотків людей досі вірять у міф, що за молочними зубами не треба доглядати так ретельно, як за корінними. Мовляв, вони все одно випадуть. Крім того, не всі розуміють, який колосальний вплив на зуби та здоров’я в цілому чинить несвоєчасне чи недостатньо ретельне чищення зубів.

Батьки всіляко намагаються перекласти відповідальність за недогігієну ротової порожнини дітей на самих дітей. Наприклад, дитина на прийомі сідає в крісло, і ти бачиш ситуацію в роті: купа нальоту, зуби брудні, нечищені не день, не два і навіть не три. І ти питаєш:

— А хто чистить зуби вашій дитині?

— Вона сама їх чистить.

— А як часто вона їх чистить?

— Ну, десь-колись чистить.

А потім починається оце перекладання провини: ось, мовляв, послухай лікарку, бачиш, як ти погано зубки чистиш. І я після таких діалогів завжди окремо бесідую з батьками, кажу, що ви повинні усвідомити одне: це — зона вашої відповідальності, дитина цього не розуміє. Так само, як потрібно помитися, помити голову, підстригти нігті і вдягнути чисті шкарпетки. Ви маєте стежити за цим самі і чистити зуби своїй дитині, вранці і ввечері.

Покрокова інструкція, як привчити дитину чистити зуби

Будьте готові до того, що дитина буде проти. Все незнайоме лякає дітей. І це нормально. Але ви не маєте відступати, будьте наполегливими. Зуби ми маємо починати чистити ще до появи власне зубів — після грудного годування, після пляшечки потрібно протирати ротик спеціальними серветками. Коли з’являється перший зубчик, ми беремо першу щіточку — вона обов’язково має бути дуже м’якою, тому що слизова ротика є дуже чутливою.

В усьому іншому догляд за ротовою порожниною є однаковим із моменту появи першого зубчика. Привчивши дитину до правильного догляду один раз, вона зможе користуватися ним упродовж всього життя. Єдине, про що варто пам’ятати — це змінювати щітку чи насадку відповідно до віку.

Дозвольте дитині гратися. Нехай дитина пограється зі щіткою: поїла дитина — дайте щітку, нехай вона її гризе, чухає нею ясна (це приємно, коли зубки прорізуються). Завдяки цьому дитина звикне до щітки, а відтак легше сприйматиме і процес чищення зубів та ротової порожнини.

Розповідайте захопливі історії. Коли дитина стає старшою, приблизно у віці 4-х років, їй вже нецікаво просто чистити зуби і починається наступний етап пручання. Тут в нагоді стає фантазія: можна користуватися власною, можна підгледіти в інтернеті, зараз цього предостатньо. Тобто, розповідаємо, що в тебе в ротику живуть погані мікроби, і щітка — це суперінструмент, який допоможе їх знищити. Можна показувати якісь мультики, де всілякі злодії, відьми і монстрики з чорними зубами — а ти ж не хочеш бути таким, правда? Це допомагає дітям зрозуміти важливість процесу і зробити його більш цікавим.

Чистіть зуби разом з дітьми. Головний приклад для дітей — це батьки. Якщо діти бачать, що ви кожен день чистите зуби, то вони захочуть бути як ви. І навпаки: якщо вони бачать, що ви якось похапцем це робите, то можете не чекати від них ретельного чищення. До процесу також можна залучати старших братів і сестер, які теж можуть бути прикладом.

Знайдіть хорошого стоматолога. Іноді саме лікар може виступити головним авторитетом у питанні догляду за ротовою порожниною. Якщо ви бачите, що не можете вмовити і змотивувати дитину — приведіть її до лікаря. Стоматолог банально робить фото зубів і показує дитині. Або бере гладилку, поводив по зубчиках і ось — дивись, скільки в тебе там їжі полишалося, а цим всім харчуються мікроби. У мене є такі пацієнти, яких ми привчили до такого догляду, і тепер вони приходять на профілактичний прийом з ідеальними зубами.

Використовуйте різні засоби для догляду за ротовою порожниною. Найкраще використовувати електричні щітки, але можна чергувати зі звичайними мануальними. Можна заводити багато різних щіток, якщо є така можливість, аби ще більше зацікавити дитину процесом. Чистимо зуби 2-3 хвилини, пасти при цьому має бути небагато — маленька горошинка. Також можна — і треба — користуватися ополіскувачем для ротової порожнини і зубною ниткою. Є різні варіанти, з приємними для дітей смаками.

Це — не спринт, а марафон. Батьки мають чистити зуби дітям до 10-12 років. Якщо ви думаєте, що головне завдання — це швиденько навчити дитину чистити зуби і далі хай буде, як буде, то це так не працює. Моєму синові — 11, і я постійно кажу батькам: у мене є двоє дітей, я вас прекрасно розумію. Це складно, мама втомлена, тато втомлений, і ти думаєш, як тобі самому собі зуби почистити, а тут ще й діти, які до того ж ще й пручаються. Часто батьки дивуються, що я такому дорослому синові досі чищу зуби. Та я просто усвідомлюю доцільність і важливість цього. Якщо я це не зроблю — все буде обходитися дорожче і в плані коштів, і в плані зусиль. Іноді ви можете дозволити дитині чистити самій, в старшому віці можете чистити, наприклад, через день. Але чищення дорослими все одно повинне бути присутнім.

Я завжди ставлю в приклад своїх дітей, тому що вони такі ж звичайні діти, як і будь-які інші. І я так само, як і будь-яка інша мама, пройшла період істерик, відмов, саботажу. Вони не хотіли чистити зуби, втікали, а я ловила їх по хаті. Все це було, однак мене це не зупинило. Крім того, кожна дитина є особливою, і про це потрібно пам’ятати. До прикладу, із сином мені було легше — він легко все сприймав і розумів. Зараз він мені іноді нагадує, коли потрібно змінити щітку (бо кожні 3 місяці їх потрібно замінювати, оскільки щетинки зношуються і вже не так добре виконують свої функції). А от донька більш вперта, вона пручалася. І що я зробила? Показала їй фотографії зіпсованих зубів. І після того — все; я ще не встигаю сказати “Софія, ходи чистити зубки”, вона вже біжить. Тому батькам потрібно пам’ятати, що те, що спрацювало з однією дитиною — може не спрацювати з іншою, навіть коли це все ваші власні діти. Однак немає нічого неможливого — будьте м’якими та водночас наполегливими, і все вийде.

Ірина Сов’як, Varosh

Фото: Тарас Вовчин

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