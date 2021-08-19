Тамара Готра тестує BMW X3 і розповідає про те, як здавала на водійські права в США та які місця на Закарпатті її вразили 

За ініціативи Ідеал М, офіційного дилера BMW, у циклі інтерв’ю розповідаємо про авто та людей, про стиль життя та комфорт, про подорожі та мрії.

Ми запросили на тест-драйв BMW X3 ужгородську рестораторку та готельєрку Тамару Готру. Разом з нею поїхали на цвітучу Лавандову гору та поговорили про 16 років за кермом, водіння з трьома дітьми в машині, досвід отримання водійських прав у Сполучених Штатах та улюблені автомобілі.

– Ти почала їздити за кермом, бо це була необхідність чи ти цього хотіла?

– Я мала мету – їздити. Мене дуже вабили машини. Обожнюю керувати автомобілем. Завжди так було.

– Які враження в тебе від тест-драйву BMW Х3?

– Дуже класна машина для міста. І для дівчини в місті. З моїх відчуттів вона мала б бути й дуже комфортною з дітьми – є багато місця ззаду. Я висока на зріст і мені не в кожному авто затишно, але тут не відчула жодного дискомфорту.

– Це перше BMW, за кермом якого ти сиділа?

– Власне BMW – так, але якщо Mini вважати частиною родини BMW, то не перше.

– З чим асоціюється ця марка?

– Із Закарпаттям, справжніми чоловіками, маскулінністю, спортивністю. І хоча BMW Х3 адаптована під жінку, але я не назвала би її жіночною. Точніше – це дуже особлива жіночність – як у мене, спортивна жіночність (ред. – посміхається).

– Що тобі було найбільш неочікувано в Х3?

– Я не очікувала, що в цьому авто така реакція в педалі акселератора і в гальмах – на рухи – мені здалося, що вони реагують на подих. Це дуже круто. Мені подобається як вона гальмує, як газує. Дуже круте звучання двигуна й не може не підкупити те, що в ній так багато «коней». Авто дуже комфортно почуває себе на нашій дорозі.

Якщо проводити паралелі, то BMW для мене є дуже цупкою машиною, асоціюю її з кішкою, яка своїми кігтями впивається в дорогу. Дуже хороша машина, німці молодці.

– Чи могла би BMW Х3 прижитися у вашій сім’ї?

– Абсолютно! Портрет водія цієї машини, який я сформувала у своїй голові, на мене повністю лягає. Хоча, якщо обирати між Х3 та Х7, то я обрала би другу.

– Якою була твоя перша машина?

– Оооо, Жигулі «семірка»! Ммм… біла. У Вані (ред. – чоловік Тамари) була фірма таксі, і він тоді закупив ці семірки в якійсь величезній кількості, і одну виділив мені, на ній і вчилася їздити.

– Не пропонував роботу в таксі?

– Ні (ред. – сміється).

– То була нова машина?

– Нова! Пахла новою машиною. Щоб назад переключити передачу, то треба було лягти на неї.

– Коли ти відчула себе вправною водійкою?

– Був період ілюзії, коли мені здавалось, що я вправна водійка…

– Через пів року водіння?

– Трошки пізніше. Мені здавалось, що я дуже круто кермую. І потім сталося декілька потенційно аварійно-небезпечних ситуацій, коли я зрозуміла, що не все так круто, як мені здається. А от вправно водити… За останні 10 років у мене не було жодної аварії. І от напевно це і є цей період вправного водіння. Насправді я їжджу значно краще за багатьох чоловіків.

– Що було після «семірки»?

– Volkswagen Golf, потім «E-шка» Mercedes. Після того був Mini Cooper Countryman – це була перша машина, яку я сама купила в кредит. Страшенно нею пишалася і в мене до неї така любов, що я колись її знову куплю. Можливо, якийсь кабріолет. Після неї був Citroen Cactus, потім Lexus NX, Mercedes ML, Skoda. А зараз – Audi Q7.

– Які параметри для тебе важливі, коли обираєш машину?

– Колись я дуже не любила великі машини, а тепер їх обожнюю. Мені комфортно та зручно у великому авто. Тому, якби мені зараз довелося обирати машину, то перше, на що я звертала б увагу, – це розмір. А вже далі – інші параметри. Великий автомобіль завжди безпечніший, довгий капот, габарити машини, коли вона трохи вища над усіма – це безпечніше.

– Наскільки змінився твій стиль водіння із появою дітей: однієї дитини, потім другої, а відносно нещодавно й третьої?

– Зміна мого стилю водіння була пов’язана не з дітьми, а з моїм особистим дорослішанням. Не так давно помітила за собою, що я перестала їздити знервовано та різко. Почала отримувати задоволення від спокійної їзди. Коли їду кудись далеко, то обираю безпечну швидкість, мені подобається контролювати ситуацію, розуміти, якщо переді мною виникне якась перешкода, я зреагую, встигну. Може це якось пафосно прозвучить, але почала більше дорожити своїм життям.

– Коли їдете за кордон чи за кордоном, то хто за кермом: ти чи чоловік?

– Переважно чоловік. Але була ситуація: ми збиралися з друзями їхати в Італію. І вранці ми встаємо о 5-ій ранку, а чоловік якось сіпнувся і потягнув м’яз на спині, ну і все. Він був абсолютно недієздатним, тому сів на пасажирське. Я сіла за кермо і це був доволі сильний стрес, тому що друзі, з якими ми їхали, як «втопили» в Ужгороді, так відпустили газ, коли ми приїхали в Італію. В такому темпі важко довго їхати. Але я тоді цей тест пройшла і чоловік зрозумів, що я добре кермую. З тих пір ми завжди міняємося в дорозі. Ну, ще зі смішного – діти завжди просять, щоб я була за кермом, тому що я їду краще, плавніше (ред. – сміється).

– В яких країнах ти їздила за кермом?

– По всій Європі, в Америці. Там, до речі, отримала штраф 150 доларів за проїзд на червоний.

– Ти якраз вагітна третім сином їздила по Америці? Розкажи про цей досвід.

– Так. Коли я приїхала і взяла машину в оренду, то перше, що мені сказали, коли віддавали ключі: будь ласка, слідкуй, це Маямі, всі їздять на «розслабоні», ніхто ні про що не думає, дивись за всім, вліво-вправо, тут повний безлад. І справді так було, люди їздять трохи «в космосі». Ніхто не вмикає вказівники повороту, а мене це страшно дратує, тому що я людина правил.

Тому, власне, в Маямі катастрофа в цьому плані, але от інфраструктура дорожня розвинена надзвичайно. Більше того, я здала на права в Америці, бо ми були довго, а там не можна їздити довше, ніж два місяці на іноземних правах. Це теж моя особиста гордість, тому що ми здавали з чоловіком разом: я здала, він – ні.

– А в Україні як здавала на права: з першого разу?

– Так, звісно! Я справді знаю всі правила, знаки, розбираюся в цьому. Мені це було цікаво і я знаю навіть якісь дивовижні знаки, типу «джерело мінеральної води».

– Чи була в тебе колись автомобільна мрія?

– Так, це було ще до того, як я отримала водійські права. В нашій компанії дівчині батьки купили першу машину. Я просто марила нею, вона здавалась мені вершиною автопрому. Це була Toyota Yaris. Пам’ятаю, як сіла до неї, а там цифри спідометр показує. Напевно, лиш через ці цифри я так її хотіла.

– Чого ти хочеш зараз?

– Велику машину, повний привід, здатність переїжджати перешкоди, виїхати на гору, 4х4, камеру заднього виду.

– Куди з дітьми подорожуєте? Чи були вже поїздки на машині всі разом?

– Так, були. І навіть ще до карантину ми встигли з Марком (ред. – найменший син Тамари, йому 2,5 роки) пів Європи об’їздити, та й в Америці, ясна річ. Марк дуже любить їздити в машині, і всі діти дуже любили.

– Чи були думки про електрокари?

– Були, але особисто для нас це не можливо, тому що нам нема, де заряджати. Ми живемо в центрі міста, а електрокар потребує гаража, доступу до електрики.

– На Закарпатті величезний стрибок у якості дорожнього покриття. Ти як водійка, яка їздить щодня, це відчуваєш?

– Тепер це суцільний кайф і я не можу не радіти. Дороги – це основа розвитку держави, і мені здається, що коли в нас закінчать з їх ремонтами по всій країні, то, можливо, в нас дійсно щось поміняється. Тому що реально – коли ми займались дорогами? Ніколи. У нас були ямкові ремонти, але от так як зараз – ніколи.

Я покладаю на це великі надії, тому що це впливає на туризм, на мене, на мій бізнес. Люди легше їдуть, їм спокійніше, вони більше можуть побачити, нові маршрути відкрити, туристичні фірми почали їздити туди, куди не їздили.

– У нашому спецпроєкті з BMW ми говоримо про Закарпаття і локації, які обов’язково треба відвідати місцевим і туристам. Які твої поради щодо маршрутів?

– Я люблю гори, і всім раджу полюбити їх. Для мене Закарпаття – це, перш за все, гори. Звичайно, я, як ужгородка, буду переживати за Ужгород, буду казати, щоби всі їхали в Ужгород. Але область класна, тому варто її відкривати. Нещодавно мені пощастило і я зовсім випадково поїхала в йога-тур і потрапила на Красію, Вишку. Востаннє я там була ще з татом років 20 тому. Там так класно, і туди теж роблять дорогу. Далі обов’язково – Синевир, Лавандове поле, на якому ми зараз знаходимось. Всі наші замки неймовірні. Нещодавно відкрила для себе замок Тамплієрів у Середньому і він прекрасний.

Зовсім недавно їхала кудись і на вказівнику, на повороті на Радванці, побачила стрічку «Горянська ротонда» і думаю, Боже, ну як я могла там не бути? Це була осінь. Я туди заїхала, поставила машину, пішла і просто очманіла… Я такий спектр емоцій пережила. Такої краси давно не бачила. Ще восени, це листя, там так тихо, видно все місто…

Кілька важливих нюансів про BMW X3, які варто знати:

Х3 – це перший кросовер BMW побудований на платформі CLAR. Перевага цієї платформи – поєднання різних матеріалів, за рахунок чого зменшується загальна маса та підвищується міцність кузова.

Габарити автомобіля більші за перше покоління Х5, що дозволяє власникам комфортно подорожувати самостійно та з великою родиною.

Модель вигідно відрізняється системою інтелектуального повного приводу xDrive.

Гармонійне поєднання швидкісного автомобіля і комфорту в салоні при хорошій місткості багажного відділення.

Завдяки появі в лінійці моделей BMW X3 M40i цей кросовер найшвидший і найпотужніший в класі.

Різноманітність ліній виконання будуть до смаку найвибагливішим клієнтам.

Унікальність опцій: керування жестами, додаткові елементи оздоблення M Performance, іонізація та ароматизація салону та ін.

Можливість виразити свою індивідуальність за допомогою палітри Individual.

Можливість без % кредиту з авансом від 30%.

Можливість продовження гарантії до 5 років.

BMW в усьому світі є символом безкомпромісної високої якості, інноваційних технологій, ексклюзивного комфорту і безпеки.

Ідеал М – офіційний дилер BMW в Закарпатті запрошує всіх в авторизований дилерський центр. До ваших послуг знайомство з автомобілями, персональний тест-драйв, сервісне обслуговування запчастини та аксесуари з гарантією.

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Запис на тест-драйв за посиланням

На правах реклами

Росана Тужанська, Varosh

Фото: Карл Смутко