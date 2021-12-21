«Порядний Ґазда» Віктор Михайлов тестує BMW 5 серії і розповідає як за два роки проїхав 200 тисяч кілометрів

За ініціативи Ідеал М, офіційного дилера BMW, у циклі інтерв’ю розповідаємо про авто та людей, про стиль життя та комфорт, про подорожі та мрії.

Разом з ресторатором Віктором Михайловим ми прокаталися на BMW 5 серії до замку Сент-Міклош у селі Чинадієво на Мукачівщині.

Замок – неймовірне місце на Закарпатті, збудований у XIV-XV століттях. Це пам’ятка архітектури національного значення. Тут проводять чимало культурно-мистецьких події та фестивалів – від квіткового до лицарських, люблять прогулюватись та відпочивати місцеві і туристи. І ми не втратили нагоди зловити останні теплі дні цього року та поспілкуватися на автотеми.

– Вікторе, ми з тобою знайомі багато років і ти завжди за кермом. Скільки років ти на авто?

– Майже 30 років, здається, з 16-річного віку.

– Нічогенький досвід. Які авто були за ці роки? Яке перше?

– Моє перше авто – BMW 5, седан. Купував я його не новим, але машина мені дуже сподобалася. Для 18-річного хлопця – це був ідеальний варіант. Потім близько року був Volkswagen Caddy. Після нього – Audi A4 з мультитроником. Її я поміняв на новий Volkswagen Golf 5, на якому проїздив два роки і майже 200 000 км. Потім пересів на Mercedes і їжджу на одному й тому самому авто вже 12 років.

– Яке з цих авто було для тебе найкомфортнішим?

– Справа в тому, що усі ці машини були в мене в різні періоди життя, коли були різні потреби і можливості. В 20 років мені здавалося, що вершина розкоші і комфорту – це мати авто зі шкіряним салоном, але з часом розумієш, що найважливіше в машині – безпека та комфорт. Останнє десятиріччя їжджу на Mercedes, але розумію, що скоро його треба буде змінювати і навряд візьму ті нові, які наразі вийшли. Не розумію чому, але емоційно вони мені зовсім чужі. Ніколи не складаю враження за відгуками на форумах чи за картинкою в мережі, можу говорити лише про те, що випробував сам на власному досвіді. Також маю друзів-автошанувальників, які часто змінюють машини і справді в них розуміються – їм довіряю.

– Скільки років тому у твоєму житті з’явилася ресторанна справа? Чи нова діяльність позначилася на виборі та експлуатації авто?

– Ми відкрили ресторан 8 років тому, тому фактично за цей час я машину не змінював. Якихось особливих вимог до авто, коли ти ресторатор, я б не виокремлював. BMW 5 серії був би дуже класним для моїх потреб. З великими авто преміум-класу не відчуваю синхронізації, навряд це могло б бути моїм основним транспортом. У мене склалося враження, що функціонал s-класу використаний, коли ти їздиш з водієм, а я поки не маю такої потреби. (ред. – посміхається) П’ятірка BMW – це моя історія.

– Що скажеш про авто, яке ти сьогодні тестував?

– Дуже сподобалося! Воно оснащене купою необхідних зараз технічних рішень – тримає дорогу вночі, все технологічно – сенсори, кнопки, датчики, має чудове світло, безпечне – це все допомагає водієві. Ще дивовижно те, що я звик до нього наче до свого через 10 км експлуатації. У мене бували випадки, коли я тижнями не міг призвичаїтися до нової машини, а тут – порозуміння з першої хвилини. Це хороша, щоденна, робоча машина.

Для мене авто – це інструмент, завдяки якому ти можеш бути ефективнішим і вільним. Я не є з тих людей, які детально розуміються в машинах. Завжди йду до спеціалістів, коли виникають запитання.

– В яких країнах ти їздив на авто? Де найкомфортніше?

– По всій Європі. Ми на море їздимо лише на авто – Італія, Франція, Монако, Ніцца. У Франції найкомфортніше, бо бездоганна дорога.

– Як відновлюєшся у таких далеких поїздках, адже увесь час сам за кермом?

– Зупиняюся, сплю 10 хвилин і їду далі. Кава – це не мій варіант, вона може мене збадьорити лише тоді, коли до того я не пив її рік. Але й триматиме – тиждень. (ред. – посміхається)

– Наскільки тобі комфортно їздити по Закарпаттю?

– Дивлячись з чим порівнювати. Якщо з Італією, то не комфортно. А якщо із Закарпаттям 5-річної давнини – то максимально добре. Радий, що багато доріг вже зробилося і чимало в роботі, але хотілося б, щоб і в містах ставали більш продумані розв’язки, паркувальні місця. Хорошою дорогою ти їдеш з точки А в точку Б, а на поганій – постійно в стресі і з думками, що десь точно буде яма та ще й така, що можна «проковтнути кермо».

В Німеччині велосипедні доріжки є в лісах, де по них навіть вовк, скоріше за все, не пройде, а у на – неможливо зорієнтуватися, де той велосипедист взагалі має їхати і чи має. В Європі може їздити будь-яка машина, а у нас треба консультуватися із фахівцем, який розуміє, що таке їзда по Україні і наскільки міцним має бути авто.

– Чи була в тебе колись автомобільна мрія?

– Коли вийшла нова п’ятірка BMW, то я був нею просто захоплений. Можливо саме вона стане моїм наступним вибором. Маю друга, який вже купив її і в цілковитому захваті. Взагалі нові BMW – це космос.

– Що для тебе важливо, коли обираєш авто?

– Перше – це надійність, технічний стан, якщо це не нове авто – то тим паче.

– На Закарпатті часто змінювати авто на останні версії підприємців підштовхує середовище. Чула цю думку багато разів, типу, якщо в тебе стареньке авто, то справи в бізнесі не дуже. На тебе такі речі впливають?

– Абсолютно ні. Що говорити про середовище: мій син мені каже, що пора міняти машину, а я ще думаю. (ред. – посміхається) Насправді, автомобіль має бути адекватним до того, скільки людина заробляє, я не хочу 20 років економити, аби дозволити собі авто, яке буде надважко утримувати та обслуговувати.

– Як у тебе зі швидкістю за кермом?

– Швидкість – це адреналін, до якого звикаєш. Я їздив на BMW M5. Обожнюю швидкість, але до такого я точно не був готовий. Коли ти не можеш керувати собою і відмовитися від цього адреналіну, то можна наробити біди. Тому швидкість швидкістю, але має бути здоровий глузд та потужне володіння емоціями. Людина має бути готовою до певного авто, зрілою, свідомою. Часто не контролюють швидкість, бо не контролюють власне життя взагалі.

– Наскільки важливе бізнес-планування у твоєму житті?

– З цього потрібно все починати. Ресторан – за замовчуванням. Кожен процес прорахований до грама, деталі, хвилини – інакше це не бізнес, а гурток самодіяльності. Особистий бюджет – так само. Нещодавно я прорахував скільки маю заробляти кожного місяця, аби мати конкретні витрати у 2022 та 2023 роках. Це дуже мобілізує та показує реальну картину.

– Ресторанна справа – це складний шлях. Розкажи як це було в твоєму досвіді?

– Це справді дуже непростий бізнес. 8 років тому ми починали з продажу одного салату Цезар на день та двох чаїв. (ред. – посміхається) Мені, як і всім, здавалося, що це легкий бізнес – відкриваєш заклад і гості та гроші починають сипатися з неба. Але це не так. Потрібен час, терпіння і любов до сфери гостинності. Продати щось погане можна, але тільки один раз. Якщо підприємець розуміє, що він тут надовго і задля розвитку, то необхідно робити ставку на якість, чесність та сервісність.

– Що тебе мотивує та надихає продовжувати ресторанну справу і щоразу відкривати нові заклади з новими концептами?

– Я переконаний, що закарпатська кухня – це скарб. З нею можна варіювати, вигадувати, експериментувати. Продукти – екологічні та високої якості. Нам не завадило б переоцінити власне ставлення до багатства нашої кухні і пишатися нею, розповідати на кожному кроці. У нас висока культура приготування та споживання страв, потрібно просто це усвідомити і стати амбасадорами закарпатської гастрономії.

– Які твої улюблені місця на Закарпатті?

– Прокинутися взимку зранку на Пилипці – фантастика. Гори, недоторкана природа – дуже хочеться, аби ми це зберегли. Гори з боку Середнього на Ужгородщині – неймовірні. Люблю Визницю – 10 км від Мукачева, а сідаєш біля річки і відчуваєш себе наче в казковому світі.

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Росана Тужанська, Varosh

Фото: Карл Смутко