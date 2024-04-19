Жінки Оноківської громади можуть отримати грант на розвиток бізнесу

Можливість для представників Оноківської громади! Вже цієї п’ятниці стартує жіноча освітньо-грантова програма «Growth».

За результатами навчання 50 учасниць залучать гранти на впровадження своїх бізнес-ідей.

Для кого: майбутні підприємиці в Оноківській територіальній громаді Закарпатської області, які мають намір започаткувати власну справу, розробити бізнес-модель для стартапу та втілити її в життя, а також підриємиці, які вже мають власну справу і шукають можливості для розширення бізнесу.

Форма навчання: офлайн в Оноківській громаді.

Опис програми:

Центр підтримки підприємців в Ужгороді впроваджує жіночу освітньо-грантову програму «Growth». Цей проєкт відповідає на потребу зростання та підтримки жіночого підприємництва в сільсько-господарському напрямі, особливо у складний період воєнного часу, який характеризується викликами та обмеженнями.

Основною метою програми є надання учасницям необхідних знань, навичок та ресурсів для розвитку їхніх бізнесів у складних умовах, що включають нестабільність та виклики в сучасних реаліях. Через комбінацію менторської підтримки, навчальних програм, консультацій експертів учасниці програми отримають можливість масштабувати свої власні бізнеси , зрозуміють шляхи розширення та вдосконалення своїх власних справ, зможуть перейти від ідеї до запуску бізнесу, розширити канали збуту, збільшити потік клієнтів та прибутковість власної справи.

Тривалість проєкту, яка становить 8 тижнів, дає змогу учасницям глибоко зануритись в процес навчання та розвитку, одночасно забезпечуючи структурований та ефективний підхід до досягнення поставлених цілей.

Реєстрація та умови участі за лінком: https://forms.gle/xjPTUuHDANGzSyKp7 .

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