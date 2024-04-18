Можливість для розвитку жіночих бізнесів: встигніть зареєструватися на проєкт «Відважна 2» від Дія.Бізнес

5,2 мільйона гривень на розвиток жіночого підприємництва: стартує новий сезон візійного акселератора «Відважна 2. Масштабування та діджиталізація».

26 березня в Києві відбулася презентація нового сезону візійного жіночого акселератора «Відважна 2. Масштабування та діджиталізація». Його мета — допомогти українкам започаткувати або розвинути наявний бізнес. Новий сезон акселератора «Відважна» є логічним продовженням першої ітерації проєкту та націлений на діджиталізацію й масштабування власної справи.

«Розвиток українського підприємництва — один із головних пріоритетів Мінцифри. Саме тому ми запустили проєкт Дія.Бізнес і впроваджуємо сервіси в Дії, які прискорюють та спрощують запуск і масштабування власної справи. Також продовжуємо реалізовувати програми та ініціативи, які допомагають підприємцям розвивати бізнеси. Одна з них — візійний акселератор “Відважна”, який об’єднав спільноту з 5 тисяч підприємиць. У першому сезоні переможниці проєкту залучили 1,3 млн гривень на розвиток власної справи. Новий сезон дасть змогу запустити й масштабувати ще більше власних справ, адже малий та середній бізнес — основа нашої економіки», — Михайло Федоров, Віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — Міністр цифрової трансформації України.

«Відважна» пропонує майбутнім та активним підприємицям протягом 4 місяців вивчати фінансове планування та управління, маркетинг і продажі, інструменти діджиталізації бізнесу, оподаткування, бухгалтерський облік, інструменти для виходу на зовнішні ринки.

«Підтримка українок на шляху до підприємництва завжди була одним із наших пріоритетів. Особливо зараз, коли 60% нових ФОПів відкривають жінки. Минулого року ми запустили разом із партнерами акселератор “Відважна”. Він об’єднав у велике ком’юніті тисячі підприємиць. Кожна учасниця здобула необхідні знання та підтримку на шляху до створення або масштабування власної справи. Їхні історії надихнули нас продовжити програму. Сьогодні ми запускаємо другий сезон акселератора, щоб надати ще більше можливостей українкам у підприємницькій сфері», — Валерія Іонан, заступник Міністра цифрової трансформації України з питань європейської інтеграції.

За результатами навчання 40 учасниць залучать по 100 000 гривень на впровадження своїх бізнес-ідей. На фінальному заході Grand Pitch Day 12 фіналісток змагатимуться за головне заохочення проєкту в категоріях: «Дебютантка», «Візіонерка», «Безбар’єрний бізнес-проєкт». Три бізнес-проєкти з найвищими балами від журі залучать додатково по 400 000 гривень на розвиток власної справи.

«Успішний старт проєкту “Відважна” — доречний і вчасний привід наголосити на необхідності діджиталізації ще більшої кількості українського МСБ, що є одним з основних фокусів Visa. Мета цьогорічного акселератора — масштабувати та вивести на новий рівень підприємства сміливих українок. Власна успішна справа надає жінкам доступ до формування економічного порядку денного в країні, фінансову незалежність та мобільність, творення нових робочих місць, збільшення обсягів виробництва чи наданих послуг, наповнення державного бюджету податками та, як наслідок, посилення ролі України на світовій бізнес-мапі. Visa готова підтримати підприємниць у кожному їх кроці, розширюючи так доступ до цифрової економіки», — Світлана Чирва, віцепрезидентка, регіональна менеджерка Visa в Україні та Молдові.

Акселератор поєднуватиме два формати навчання:

Онлайн-навчання , де учасниці проходитимуть загальну освітню програму, яка базуватиметься на принципах практичності, інтерактивності та провідних підходах у бізнес-освіті на чолі з провідними спікерами. Онлайн-модулі проводитимуть представники Visa, USAID, monobank, Checkbox, Shop-Express, Укрпошта та інші.

у бізнес-освіті на чолі з провідними спікерами. Онлайн-модулі проводитимуть представники Visa, USAID, monobank, Checkbox, Shop-Express, Укрпошта та інші. Офлайн та віртуальний буткемпи на базі 10 центрів підтримки підприємців Дія.Бізнес, де учасниці пройдуть поглиблене навчання з бізнесу та отримають менторський супровід. Перевага участі в буткемпах надаватиметься безбар’єрним бізнес-проєктам та тим, хто готовий імплементувати ці принципи в діяльність підприємства.

Для учасниць акслератора також передбачені додаткові пропозиції, що прискорять діджиталізацію бізнесу, від партнерів Visa: monobank, Укрпошта, Checkbox, Shop-Express.

«За результатом дослідження щодо потреб та проблем підприємиць понад третина опитаних українок зазначають однією з найпоширеніших перепон брак доступу до безоплатних програм навчання, відзначаючи питання фінансової грамотності як одне з найбільш затребуваних напрямів у підвищенні компетенцій. Важливо зазначити, що іншими важливими зонами розвитку підприємиці визначають діджиталізацію бізнес процесів та систематизацію інформації. Усі ці дані є конкретним підтвердженням того, що майбутні та активні підприємиці прагнуть до вдосконалення своїх навичок, розвитку власної справи, масштабування та впровадження інновацій. Акселератор “Відважна» стане каталізатором до забезпечення цих потреб, надаючи необхідні знання та ресурси для успішного ведення діяльності», — Андрій Ремізов, директор державної установи «Офіс з розвитку підприємництва та експорту».

Дізнатися більше про проєкт та подати заявку на участь можна на лендингу Програми за посиланням: https://www.vidvazhna.com.ua/#about .

Дедлайн подання — 28 квітня 2024 року (23:59).

Проєкт триватиме з квітня до вересня 2024 року.

Нагадаємо, у 2023 році «Відважна» об’єднала понад 5 000 українських жінок, які проходили онлайн- та офлайн-навчання на базі 10 центрів підтримки підприємців Дія.Бізнес.

За результатами реалізації програми 6 українок залучили 1,3 мільйона гривень на створення та розвиток власної справи.

Переможницею першого сезону в номінації «Візіонерка» стала закарпатка Аліна Хома — засновниця бренду Bavka:

«Для виховання нашої з чоловіком доньки ми обрали метод Монтессорі, що широко популярний в Європі та США. Щоправда, на той час в Україні ще не було потрібних мені розвивальних матеріалів. Тож саме власна потреба змотивувала створити такі товари самостійно, так і виникла ідея для бізнесу. Те, що почалось із власного болю, — закрило проблемне питання ще для багатьох таких самих батьків.

Я хороший педагог, але нічого не знала про бізнес. На проєкт я прийшла саме через те, що розуміла — якщо я стану так само добре розбиратись в бізнесі, як у вихованні дітей, — моя справа буде приречена на успіх.

Я відчувала глибоку потребу систематизувати свої знання, бо до цього все робила інтуїтивно, опираючись лише на власні відчуття та принципи, тому і ставалося багато бізнес-помилок. Проєкт Відважна дав мені структуру ведення бізнесу та буквально змінив моє мислення й запустив процес великих змін. Цей темп навчання драйвив й мотивував застосовувати всі знання на практиці. Завдяки цьому я розширила команду, почала експериментувати, розширювати лінійку продуктів та вікову групу, щоб охопити більшу аудиторію ще під час того, як тривав проєкт».



Аліна говорить, що перемога у проєкті Відважна буквально надала крила не тільки їй, а й усій команді:

«Ми зарядилися мотивацією та натхненням. Далі я почала активну підготовку виробництва до осінньо-зимового періоду: збільшила обсяг виробництва ще на 15% (загалом на 60%, порівняно із минулим роком), щоб завчасно заповнити склад більшою кількістю товарів, залучила 2 нових працівників, розробила антикризові продукти, які зможуть втримати дохідність підприємства у разі зупинки виробництва.

Фінансову підтримку проєкту ми повністю вклали у виробництво: 20% використали на збільшення об’ємів наявного асортименту, 15% інвестували у вихід новинки й нову колаборацію, а на іншу частину придбали виробниче обладнання. Завдяки новому ЧПУ станку ми змогли розширити наш асортимент й збільшити аудиторію. Також ми представили bavka на міжнародній арені й зараз активно просуваємо наш продукт у країнах Європи та США».

Новий сезон візійного жіночого акселератора «Відважна 2. Масштабування та діджиталізація» впроваджує мережа центрів підтримки підприємців Дія.Бізнес за сприяння Міністерства цифрової трансформації України, Офісу з розвитку підприємництва та експорту й за підтримки проєкту Агентства США з міжнародного розвитку USAID «Зміцнення громадської довіри (UCBI)» і глобальної ініціативи She’s Next Empowered by Visa.