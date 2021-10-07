Ужгородські трихологині: про 13 тонкощів щодо шампунів, салонних процедур та харчування для гарного волосся

Партнерська публікація

Про що цей текст: трихологині розповідають, як не нашкодити шампунем і обрати правильний, чому не працюють “з в 1”, “для об’єму” і безсульфатні. Які можуть бути наслідки кератинізації та нарощування волосся. А ще йдеться про дієти, що позбавляють не тільки кілограмів, а й волосся.

Спілкуємося з двома лікарками ужгородської клініки Асклепій – Оксаною Галагурич та Наталією Габор.

Про експерток:

Оксана Галагурич – дерматовенеролог, трихолог. Членкиня Української асоціації дерматовенерологів і косметологів; Європейського товариства дослідження волосся (EHRS); Українського товариства трихологів. Пані Оксана додатково навчалася в Мюнхені, Львові, Харкові, Києві.

Наталія Габор – дерматовенеролог, трихолог. Учасниця трихологічних спільнот: Всеукраїнська асоціація трихологів; European Hair Research Society (EHRS); Украинское общество исследования волос (UHRS); Русское общество исследования волос (RHRS). Додатково проходила навчання по трихоскопії у Варшаві та курси з трихології в Києві. Також Наталія веде свій блог в інстаграмі dr.habor, де ділиться загальною інформацією, рекомендаціями та результатами роботи.

Далі – інтерв’ю.

Чому шампунь і салонні процедури – не панацея

— Пані Наталіє, пані Оксано, розкажіть, будь ласка, чи бувають шампуні від випадіння волосся? Чи це черговий міф у трихології?

Наталія: У доказовій медицині взагалі не йдеться, наприклад, про шампуні від випадіння волосся.

Оксана: Найкраще продаються шампуні “від випадіння волосся” і від них найменший результат. А пацієнти все одно купують-купують-купують і так може тягнутися роками. Наприклад, одна з пацієнток звернулася зі скаргами на випадіння волосся. Вона каже: знаєте, я стільки шампунів від випадіння волосся купила, один у мене був за 200 гривень, один – за 1500 гривень, жоден не допомагає. Я їй пояснюю, що головне завдання шампуню – якісне очищення волосся та волосистої шкіри голови. Не варто надавати шампуню “чудодійних властивостей”, оскільки алопеція – це завжди проблема організму, яка не вирішується лише використанням шампунів. Необхідно провести обстеження та визначити причину такого стану, а лікування в такому разі – завжди комплексне, з використанням системних препаратів та шампунів.

Так, є і лікувальні шампуні, але вони точно не від випадіння волосся, а тільки для верхнього шару шкіри – при себорейному дерматиті, псоріазі, сухості… І вони не коштують 1500 гривень. Проте пацієнт усе одно йде в аптеки, звертається до професійної косметики, однак це виходить неефективно і дорого.

— А як щодо “шампунів для об’єму”?

Наталія: Так, є шампуні, які можуть додавати об’єму. Є легкі, без олій, вони огортають волосяну цибулину. Якщо ж у шампуні є олії, кератин, вони важчі для волосся і важче вимиваються.

Оксана: Є шампуні, які дають відчуття волосинки від волосинки, блистить-блистить. Але це хімія, силікони.

— Що скажете, про “2 в 1”, “3 в 1”?

Оксана: Не варто вірити в шампуні “2 в 1”, “3 в 1”. У шампуні-кондиціонері, як правило, дуже мало поверхнево-активних речовин (ПАР), тому засіб не миє голову.

Наталія: Так, волосся стає розгладженим, блискучим, а на шкірі голови – катастрофа.

— Цікаво про професійні шампуні, які застосовують перукарі. Ці засоби мають підводне каміння?

Оксана: У професійних шампунях є підвищена концентрація всього складу, такі засоби догляду є надзвичайно активними. Інколи пацієнти беруть професійну лінію догляду за постійну основу, але це не варто робити.

Наталія: Наприклад, перукарі використовують перед фарбуванням шампуні, які відкривають кутикулу, аби волосся більше насичилося фарбою. Клієнтці сподобалося, вона замовила собі такий засіб для регулярного використання, але ж це не для щодня!

— Водночас є люди, які миють голову просто господарським милом, як ви до цього ставитеся?

Оксана: Господарське мило – це надзвичайно сильні луги. Якщо вже людина дуже сильно його любить, то хай користується іноді, але застосовує і звичайний нейтральний шампунь.

— А якщо говорити про жирну й суху шкіру голови, чи правда, що тут вкрай важливо обрати правильний догляд? Тим паче, жінки люблять масочки.

Оксана: Маски, кондиціонери є різними. Інколи жінка наносить на жирне волосся занадто важку, кремоподібну маску, яка обтяжує волосся і потім створює проблеми. Якщо, наприклад, людина має жирне волосся, густе, то краще обирати засоби з дуже легкою текстурою, невагомі, які не відчуваються на волоссі. Не варто купувати кремоподібні шампуні, маслянисті, бо вони дуже важкі.

У мене була пацієнтка, якій перукар запропонував догляд: шампунь, тонізацію, маску, бальзам, кондиціонер – важкі, маслянисті продукти. У неї почало активно випадати волосся, відбувався надзвичайно сильний свербіж. Вона не могла зрозуміти, що відбувається, “адже вона так серйозно доглядає за волоссям”. Ми подивилися на трихоскопі, а в неї гирла волосяних фулікулів зацементовані жировими пробками.

Тому, для початку, треба хоча би правильно визначити тип шкіри волосистої частини голови, аби надалі не робити такі помилки.

Наталія: Важливо врахувати, що буває жирна шкіра голови й сухе волосся. На сухе волосся можна ставити “важкі” засоби, сиворотки, але саме на стержень волосся, не на шкіру. Треба розрізняти догляд за шкірою голови і за волоссям. Це найбільша помилка при жирному типі, коли всі засоби наносять на шкіру. Грубо кажучи, тоді шкіра не дихає, ці всі жирні пробки забиті, а ще якщо зверху маски нанести…

Оксана: До речі, якщо людина використовує спеціальний шампунь, але при цьому часто миє голову, то це не можна робити тільки одним засобом. Тобто – має бути один нейтральний шампунь для щоденних потреб і один спеціальний – для свого типу шкіри. Якщо часто застосовувати спеціальний шампунь, наприклад, при жирній себореї, то це швидко викличе резистентність до засобу.

— Чому завжди стільки шуму довкола сульфатних і безсульфатних шампунів?

Наталія: Якщо на тюбику написано, що шампунь безсульфатний, але він піниться, значить, там точно є сульфат. Просто є різні сульфати: агресивніші й легші. А взагалі безсульфатні шампуні неякісно миють. Якщо хочете безсульфатний шампунь на постійній основі, щодня, то зробите проблему, тому що шкіра неякісно очищуватиметься, а ці всі лусочки налипатимуть на ній і далі зміниться її мікробіом.

Безсульфатні можна використовувати, але хоча би раз на тиждень—два застосовувати сульфатний.

— Чи справді лаурил сульфат є шкідливим?

Наталія: Ви ж його не п’єте. Якби шкіра пропускала лаурил сульфат, у нас уже давно було би отруєння.

Оксана: Шкіра є бар’єром, вона не пропускає лаурил сульфат, тому він не накопичується в організмі. Основна задача шампуню – вимити волосся. А безсульфатні не вимивають.

Які салонні процедури нищать волосся

— Розкажіть, чи є салонні процедури, які справді можуть суттєво зашкодити волоссю? Як-от кератинізація (випрямлення)?

Оксана: Ботокс, кератинізація, нанопластика волосся – це маркетинг. Знаєте, що таке кератин для волосся? Це формальдегіди. Так, волосся виглядає шикарно, гарно розчісується. Через місяць—два цей кератин, формальдегід, починає обсипатися і волосяні стержні починають виділяти свої лусочки, відкриватися і волосся стає сухим, ламким.

Наталія: Треба розуміти, що ця процедура може зашкодити. Кератинізацію першочергово вигадали для бразилійок, але в них який стержень волосся! А кератинізація на тонке фарбоване волосся – просто йому зашкодить. Коли виводиться ця речовина, яка огортає волосся, то воно починає ламатися на різних рівнях. Також це шкідливо для структури волосся. Уже не кажемо про те, що людина під час процедури дихає формальдегідами. Наприклад, вагітним таку процедуру категорично не варто. Тому перукар має бути обізнаним, кому можна робити, а кому – ні.

— А як бути з нарощуванням волосся?

Оксана: Так, якраз хочу сказати про процедуру нарощування волосся. Вам до пучків волосся за гарячої температури приклеюють штучне або натуральне волосся. Через це ваше власне отримує дуже велике навантаження, воно “вивертається”. Треба розуміти, що кожен волосяний фолікул має “м’яз”, який його піднімає. При нарощеному волоссі змінюється вектор натягу волосяного фолікула, тому м’яз перебуває у спазмі і цей спазм передається на волосяний фолікул, відтак він не доотримує певні поживні речовини.

Тому при нарощуванні треба чітко слідувати інструкції.

Також треба розуміти, що процедури кератинізації чи нарощування викликають психологічну залежність. Коли кератин вимивається – вже не той блиск, і хочеш знов кератинізацію. Коли капсули зняв – об’єм зник, і знов хочеш нарощувати.

Наталія: Якщо чесно, я хочу на собі поекспериментувати з нарощуванням. Я хочу це зробити, бо маю неоднозначні погляди. З одного боку, я бачила на трихоскопії, як у пацієнток обламується волосся. Але я бачила і такі “капсули”, які настільки акуратно нарощені, що волосся не пошкоджувалося. Тому думаю, тут залежить від майстра та від того, на якому волоссі зробили процедуру. Для здорового – це менш шкідливо. Але якщо є активне випадіння чи волосся тоненьке, то ці капсули будуть обвалюватися, витягувати природне волосся, при розчісуванні воно буде механічно випадати.

Якщо майстер бачить, що процедура є шкідливою, бо тонке волосся, то він вас зупинить. А є такі, що вже й волосся відвалюється, а вони все одно ліплять туди капсули.

Харчування і волосся

— Який взаємозв’язок між їжею та станом волосся? Чи може дієта позначитися на волоссі?

Оксана: Кожен кілограм, який втрачаєте на дієті, тягне за собою певну кількість волосся. Якщо протягом двох місяців ви скидаєте 6—7 чи навіть до 10 кг, то волосся може піти за ними.

Наталія: Так відбувається, тому що в організмі виникають дефіцити: нестача білка, заліза, вітаміну D і так далі.

Оксана: Жіночий організм більш схильний до дефіцитів. Ми практично ніколи не проводимо скринінговий огляд чоловіків (при трихологічних проблемах) – із загальним аналізом крові, з аналізом на залізо, вітамін D. Так природа визначила, що саме жінка може мати ці проблеми.

— Ви сказали про білок, залізо. Що з волоссям у тих, хто не вживає продукти тваринного походження?

Оксана: І вегетаріанство, і веганство дуже негативно впливають на волосся. Пацієнти кажуть, що вони компенсують білок, але не відбувається повноцінне його всмоктування організмом. А проблеми починаються потім. Пацієнти не розуміють, що відбувається, адже вони ведуть такий правильний спосіб життя, так правильно харчуються, а з волоссям – проблеми. Вегетаріанцям, веганам ми дуже часто виписуємо БАДи. Це не вітаміни, це, наприклад, амінокислоти – будівельний матеріал для волосся. Таким чином, можемо добитися хороших результатів. Але має бути розуміння між пацієнтом та лікарем.

Наталія: Організм починає “розподіляти” залізо туди, куди більше треба. Мозку, серцю, а волоссю вже не вистачає.

— То у всіх вегетаріанців і веганів можуть бути проблеми з волоссям?

Оксана: Так, це лише питання часу. Якийсь період організм черпатиме з усіх запасів, аби підтримувати волосся в хорошому стані. Але запаси закінчуються, а потім узагалі починаються дефіцити, організму нема з чого “брати” і тоді людина потрапляє до трихолога.

Наталія: У когось за генетикою – хороше волосся. І воно реагуватиме на такий спосіб життя пізніше, через кілька років. А потім починається: сиплеться волосся, нігті ламаються, шкіра стає сухою і змінює колір. Тому дефіцити краще контролювати, їх значно легше підтримувати, ніж потім повертати до норми.

— Що їсти для волосся?

Наталія: Раціон має бути повноцінним, збалансованим, різноманітним. Тобто – не тільки вуглеводи, які дають енергію, а й білок. Якщо їмо шматок м’яса, то з салатом, тому що залізо погано засвоюється без вітаміну С, фолієвої кислоти. Якщо комусь цікаво, то можна подивитися в інтернеті “Здорова тарілка”, то там приблизно сказано, чого скільки має бути в щоденному раціоні.

Треба бути обережними з вуглеводами. Хто має себорейний дерматит, то має загострення саме від вуглеводів – тістечок, борошна. Тому – краще обмежувати.

Оксана: Варто вживати яловичину, рибу, бобові. Для волосся потрібні залізо та амінокислоти.

Евеліна Гурницька, Varosh

Фото: Карл Смутко

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