Охмадит отримав реанімаційну станцію для немовлят від підприємства із Закарпаття

Боротьба за здоров’я та життя українських дітей є глобальним завданням в наші буремні часи та запорукою збереження майбутньої нації як такої. Особливої уваги та піклування потребують немовлята, які від народження мають різноманітні критичні стани, що загрожують їх життю. Медична допомога новонародженим завжди базується на використанні високотехнологічного устаткування, що своєю чергою збільшує шанси пацієнта на одужання, відновлення здоров’я та подальший повноцінний розвиток.

Слід зазначити, що особливе місце займають відкриті реанімаційні станції та системи обігріву для дітей. Саме таку, конче необхідну, систему закупило закарпатське деревообробне підприємство, що спеціалізується на виготовленні дубової клепки для бочок — ТОВ “ВУД-ІНТЕРНАЦІОНАЛ“, та передало в якості гуманітарної допомоги до відділення інтенсивної та еферентної терапії гострих інтоксикацій Національної дитячої спеціалізованої лікарні “ОХМАТДИТ”. Це відділення надає високоспеціалізовану медичну допомогу дітям з гострим ураженням нирок, гострою нирковою недостатністю, що може бути викликана будь-якою патологією, гострою печінковою недостатністю, синдромом Лайєлла та Стівенса-Джонсона, гострими гемолітичними анеміями при лікуванні яких застосовуються екстракорпоральні методи детоксикації та гострими отруєннями, з усієї України. Особливе місце серед пацієнтів відділення займають саме немовлята.

Відкрита реанімаційна станція з системою обігріву, зробить процес лікування новонароджених більш безпечним, комфортним для діток та роботи медичного персоналу, дасть надію на покращення результатів лікування, пришвидшення відновлення органних функцій та швидкості одужання маленьких Українців.

Здорові діти – запорука майбутньої сильної та незалежної України.

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Діана Тищенко, Varosh

Фото — Вуд-Інтернаціонал

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