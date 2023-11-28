Унікальні сіль і глина Царської Долини, або Про спелеосанаторій на Закарпатті

Ця історія про те, як з маленької ідеї народжується велика справа. Свого часу Петро і Наталія Мотринець вирішили повернути цінність історичному місцю у селі Нересниця Тячівського району. Починали з відкриття піцерії поблизу соленого озера, а зараз успішно розвивають готельно-ресторанний комплекс «Царська Долина» й будують спелеосанаторій.

Суть спелеосанаторію полягає у спелеотерапії – це один із методів реабілітації і лікування завдяки мікроклімату підземних соляних шахт. Лікувальним фактором спелеотерапії є кам’яна сіль. Її найдрібніші частинки надають бронходренажну, протизапальну, імуномодулюючу дію, що опосередковано покращує загальний захист організму.

Наталія каже, що більшу частину життя вони працювали за кордоном, але вкласти кошти у розвиток власної справи вирішили саме в Україні. Бо люблять рідний край, бачать у ньому великий потенціал і хочуть зробити свій внесок у туристичну привабливість регіону.

З чого все починалося, що для себе можуть віднайти мандрівники у готельно-ресторанному комплексі «Царська Долина», про історичну складову цього місця, процес будівництва спелеосанаторію та запуск власної лінійки екологічної косметики говоримо з власницею «Царської Долини» Наталією Мотринець.

Місце, що мало популярність з часів Римської імперії

Наталія з чоловіком довго не думали над назвою комплексу, адже знали його історичну цінність й те, що Царською Долиною цю локацію називали з давніх-давен: «Це місце у Нересниці славилося не одне століття. За легендою, солоне озеро, яке є тут, утворилося колись на зламі двох соляних шахт. Адже сіль тут видобували за часів Римської й Австро-Угорської імперій, а згодом і у часи Чехословацької Республіки. Оскільки у різні періоди біля озера завжди збиралися люди, аби відпочити, ми вирішили облагородити територію й повернути місцю історичну цінність. Добували тут сіль і шваби, які внаслідок цього розбагатіли й побудували тут понад 60 будинків. Тоді місце й назвали Царською Долиною. Ми вирішили залишити сучасному комплексу історичну назву».

Розпочинали Петро з Наталією з облагородження озера й будівництва невеликої піцерії і сауни для відпочинку поруч: «Зараз в озері живе багато риби, милують око відвідувачів і лебеді, які оселилися на ньому.

Усе так, як ми й хотіли – аби люди отримували максимум задоволення від відпочинку. Тому спочатку ми відкрили невелику піцерію, збудували сауну для оздоровлення, а згодом зрозуміли, що це місце має набагато більшу цінність. Так з’явився готель, котеджі, ресторан закарпатської кухні і різноманітні види оздоровлення для відвідувачів комплексу».

Будівництво розпочали у 2008 році, а вже у 2011 році приймали перших відвідувачів. Готель почав функціонувати у 2016 році: «Спочатку ми не думали про щось масштабне, хотіли побудувати лише сауну й піцерію. Але згодом ідея почала масштабуватися й ми вийшли на рівень готельно-туристичного комплексу. Навіть мали власну лижну трасу та згодом розібрали її, бо почали будувати підземний спелеосанаторій. Усе відбувалося поступово, природно, за запитом від гостей. Люди приїздили сюди, їм подобалося й вони хотіли чогось більшого. Так ми прийшли до того, що маємо зараз, до готельно-ресторанного комплексу «Царська Долина».

Сіль, глина та чисте гірське повітря

Найбільшою особливістю місця є сіль з багатим мікроелементним складом, що позитивно впливає на організм людини. Саме навколо її цілющості й реалізовані тут види оздоровлення: «Однією з найулюбленіших процедур наших гостей є купання у фіто-бочках з нашими сіллю і глиною. Останні вважаються лікувальними, позитивно впливають на організм людини, шкіру, допомагають у боротьбі з артрозами, зміцнюють суглоби і м’язи, розслаблюють. Крім цього, гості комплексу можуть відпочити у чанах або ж сауні, що теж не менш важливо для зміцнення організму та відновлення емоційного стану. Ну і варто виокремити саму локацію – комплекс «Царська Долина» розташований в ущелині серед гір, тому тут завжди чисте повітря і спокій навколо».

«Сюди приїжджають туристи з різних куточків України й інших країн. Цього року приїжджало багато людей з Харкова, з окупованих територій, із Закарпатської, Львівської Тернопільської, Запорізької областей тощо. Радіємо, бо отримуємо чудовий зворотний зв’язок».

«На початку повномасштабного вторгнення ми надали проживання й харчування людям, які були змушені покинути власні домівки. Вони перебували у «Царській Долині» безкоштовно понад три місяці. Зараз ми максимально спрямовуємо зусилля на підтримку ЗСУ: спрямовуємо кошти, закупляли авто й у майбутньому думаємо про їх реабілітацію у нас також».

Спелеосанаторій, що стане єдиним на Закарпатті

Шукали воду, а знайшли набагато цінніше: «Одного літа у нас зовсім зникла вода і ми вирішили бурити свердловину. Воду ми так і не знайшли. Але знайшли набагато цінніше – сіль. Ми відправили її у лабораторію на аналіз хімічного складу. І результати нас приголомшили: показники хімічного складу виявилися дуже хорошими й нічим не відрізняються від солі з Мертвого моря. Тоді ми зрозуміли, що ця сіль може принести людям користь й вирішили будувати спелеосанаторій та розпочали процес після отримання відповідного дозволу».

Аналогічні спелеосанаторії, свого часу, функціонували у Солотвині на Закарпатті, але згодом шахти затопило водою. Незабаром полікувати різні види хвороб можна буде у спелеосанаторії в «Царській Долині»: «Серед основних захворювань, які лікуватимуть у нашому спелеосанаторії – бронхіальна астма, різні алергії, шкірні захворювання тощо. У нашій солі є суміш глини, яка містить бактерію, що підліковує навіть псоріаз».

«Наразі будівництво спелеосанаторію завершене майже на 50%. Уже можна спуститися в шахти. Один спуск, на глибині 68 метрів, готовий. Готовий і тунель, що вестиме до самого спелеосанаторію на глибину 120 метрів під землею. Уже зараз тут можна відчути ту цілющу атмосферу. Наразі добудовуємо другий ствол шахти, поки що його глибина лише 27 з 77 метрів.

Один з тунелів буде задля спуску, а інший на випадок аварійної ситуації. Сам спелеосанаторій буде у вигляді кола, з різноманітними кімнатами для оздоровлення, кавʼярнею і навіть капличкою. Усе це буде розміщене під землею на глибині на 120 метрів. До кожного, хто приїжджатиме сюди на оздоровлення буде індивідуальний підхід від лікарів й встановлений рекомендований час для перебування внизу. Тут можна буде спати, але тривалість сну визначатиметься для кожного гостя окремо, в залежності від хвороби й виду оздоровлення».

Доступний для відвідування спелеосанаторій буде й тим, хто просто захоче відчути атмосферу, а не заради лікування: «Як турист сюди зможе спуститися кожен. Бо це буде щось унікальне й ми розуміємо зацікавленість гостей. До речі, не варто плутати спелеосанаторій з сольовими кімнатами. Його відмінність у значно вищому й природному рівні іонізації, створеним природою мікрокліматом, що у 10 разів є чистішим за повітря в операційному приміщенні».

Косметика на основі місцевої солі

«Ідея створити лінійку косметики з нашими сіллю і глиною виникла після одного випадку. Наша знайома з Києва мала на руці алергічну реакцію і ніщо не допомагало у її лікуванні. Навесні і восени ця алергічна реакція загострювалася. Тоді вона нанесла на місце алергії нашу глину з сіллю і повністю вилікувала цей шкірний прояв. Тоді ми й подумали, що якщо ці глина і сіль дійсно такі цілющі, нам варто розробити свою косметичну продукцію, яка може стати корисною для багатьох людей».

До виготовлення лінійки косметики «Царська Долина» залучили фахівців з лабораторії «Біосинтез», спеціалісти якої багато років виготовляють косметику: «Вони дуже відповідально підійшли до процесу й розробили для нас авторську рецептуру. Так ми створили повністю органічну продукцію в основу якої закладено глину і сіль з наших шахт та доповнено натуральними компонентами з Франції та Кореї».

Косметика «Царська Долина» має кілька серій: для росту і міцності волосся, доглядова косметика з кислотами, комплекс з кератином, парфумована серія, проти випадіння волосся та фармацевтична: «Наша косметика підходить для використання дорослим і дітям підліткового віку. Зовсім маленьким дітям не радимо, адже вони більше схильні до алергічних реакцій навіть на натуральні компоненти. Уся лінійка складається з 42 продуктів. Ми особисто тестували кожен продукт упродовж двох років і ніколи не послуговувалися тестуванням продукції на тваринах».

«Ми презентували нашу косметику за місяць до початку повномасштабної війни. Звісно, потім у нас змінилися пріоритети, тому ми мало розповідали про неї. Але зараз хотілося б донести цінність українського продукту до більшої кількості споживачів. Бо часто виходить так, що ми спокушаємося на закордонний продукт і не помічаємо унікальність власного».

Наразі придбати косметику «Царська Долина» можна на сайті комплексу та в деяких аптеках у селі Нересниця та Тячівському районі. Власне на сайті можна дізнатися більше про її властивості та підібрати необхідне.

**На правах реклами

Марія Расчупкіна, Varosh

Фото Царської Долини