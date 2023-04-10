Як простір українських брендів SOBI культивує любов до вітчизняних брендів

Упродовж останнього року бажання українців проявити свою самоідентичність зросло. Разом з ним – і потреба підтримати українських виробників одягу й аксесуарів та економіку держави в цілому.

Зокрема, таку тенденцію відзначають у магазині українських брендів SOBI, що працює в Ужгороді уже понад два роки. Як їм вдалося об’єднати українських виробників, яка цінність цього простору для людей, як відбувається підбір асортименту та як війна вплинула на долю бренду – говоримо з ідейною натхненницею і засновницею SOBI Яною Біров.

SOBI почав існування із запиту людей на якісний базовий одяг від українських виробників в Ужгороді

Свого часу Яна розвивала магазин дитячого одягу TOBI. Каже, згодом усе більше людей почали говорити, що їм не вистачає одягу схожої якості й для дорослих. Тоді вирішила – час українцям придбати одяг, аксесуари й сувеніри SOBI. Так почався пошук і перші інтеграції з українськими виробниками одягу.

«Для нас, як і для покупців, важливо, аби бренд робив якісний одяг, був лояльним до клієнтів, мав добру репутацію і аби ми могли розповісти історію цього виробника. Мета SOBI не продати, а зробити так, аби люди носили український одяг із задоволенням».

Так на полицях почали з’являтися перші базові речі, аксесуари і сувеніри від українців для українців. Ідея додати до одягу аксесуари і сувеніри з’явилася з бажанням клієнтів SOBI придбати дещо українське й водночас креативне й змістовне у подарунок. Особливо цінність таких подарунків вбачали ті, хто віз їх за кордон. Мотивом було або привезти щось своє українцям, які там, або продемонструвати іноземцям талант українських виробників. Посилився цей запит під час повномасштабного вторгнення

Як відбувається підбір асортименту й чому SOBI лише про українських виробників

Яна з командою зробили так, аби на полицях SOBI були лише українські бренди. При цьому, серед основних критеріїв, за якими вони обирають товар – висока якість, можливість розкомплектування одягу, аби кожен міг підібрати собі потрібний образ, та речі з патріотичним сенсом, але обов’язково авторським.

«При виборі постачальників ми передусім керуємося тим, чого бажає клієнт. Обираємо бренди, які мають схвальні відгуки покупців, хорошу репутацію, високу якість виробів. Зараз зокрема звертаємо увагу на те, якою була позиція виробника на початку повномасштабного вторгнення і якою вона є зараз.

У дизайні одягу нам важливе авторство: унікальні фрази, індивідуальні шрифти, нестандартний принт тощо. Патріотичний одяг ми підібрали так, аби кожен зміг знайти щось своє: одяг, стилізований під вишиванки; чи то з фразами, як про корабель; чи з символами України тощо».

Крім того, у процесі підбору одягу покупці стають більш дотичними до речей, які їм сподобалися. Адже кожна з них має свою особливість, історію, цікавинки, про які люди неодмінно дізнаються у процесі покупки. Такий підхід дає клієнтам усвідомлення українського таланту, вони відчувають свою цінність як споживача. Та й загалом такі речі, з певною історією, хочеться носити.

SOBE Uzh: створення одягу, мета якого – підкреслити особливість закарпатського діалекту

Якщо запит на одяг від українських виробників команді SOBI закрити вдалося, то ужгородці захотіли побачити на полицях речі із закарпатським змістом.

«Наші відвідувачі все частіше почали говорити, що їм не вистачає речей про Ужгород, про Закарпаття. Люди їхали за кордон і хотіли туди взяти з собою річ про рідний край, або ж привезти її у якості подарунку. Так, спільно з власницею дизайнерської агенції beyourself.design Анастасією Іваненко зародилася ідея створити одяг SOBE Uzh.

Ми розробили футболки, світшоти, шопери і листівки з фразами на закарпатському діалекті: «Ко зо мнов годен?», «Не миригуй ня» , «Не фіглюй зо мнов», «Не гойкай на ня». Ціль – підкреслити автентичність закарпатського говору і показати, що він особливий і точно не грубий».

Цікавість до одягу з такими фразами виникла не лише у закарпатців. Яна каже, що українці з інших регіонів часто намагаються вгадати, що означають ці фрази й хочуть такі речі й собі. Ще однією з ідей створення SOBE Uzh було ідентифікувати закарпатців за кордоном, аби свій знайшов свого. Фрази авторки підбирали такі, аби кожен міг впізнати себе, відчути, що цей посил саме про нього.

Соціальна відповідальність: гуманітарний хаб у SOBI

24 лютого 2022 року команда SOBI не могла повірити у те, що діється. А вже наступного дня прийняла важливе рішення.

«Ми не вийшли у той день на роботу, не розуміли, як діяти і рухатися далі. Та вже 25 лютого вирішили: SOBI стане центром прийому гуманітарної допомоги. Ми звільнили усі полиці від речей з думкою про те, що, можливо, більше ніколи не розкладемо їх знову. Таким чином вирішили підтримати волонтерські громадські організації, які були перевантажені».

Яна згадує, що у перші дні було дуже багато запитів і дуже не вистачало координації. Тому вони й взяли на себе цю роль. Про те, що речі і їжу можна нести у SOBI, команда поінформувала своїх клієнтів. Натомість усе, що приносили люди, вони віддавали на вокзали, кордони, школи, де приймали внутрішньо переміщених осіб. Навіть якщо потрібних речей не було у SOBI, команда знала, де їх знайти і максимально закривала усі запити. Клієнти магазину, що були на той час з дітьми вдома, пекли випічку й готували страви та передавали їх у SOBI. Про подальшу долю магазину тоді не думали – у пріоритеті були люди.

Із бажанням українців купляти яскравий одяг прийшло усвідомлення, що час рухатися далі

Саме тоді, каже Яна, зрозуміли, що життя триває:

«За кілька місяців, люди, які потрапили в Ужгород втікаючи від війни – почали приходити до аби купити одяг. Саме купити. Вони хотіли нас підтримати. Тоді ми діставали одяг і не вірили, що є надія повернутися до того, що було. Але саме ці люди й дали нам усвідомлення того, що варто почати процес відновлення. SOBI відновився з прагненням до відновлення в українців».

Як люди дали поштовх бренду, так SOBI дали поштовх українським виробникам одягу. Більшість з них не знала, чи варто починати знову. Але почали отримувати перші замовлення від Яни і, відповідно, відновлювати виробництво.

Багато українських брендів, з якими працюють SOBI, за донати почали шити тактичні речі, плитоноски, флісовий одяг для ЗСУ. Тоді команда вкотре впевнилася, що працює з неймовірними людьми. Яна переконана, що сила SOBI як бренду саме у людях: клієнтах, команді, виробниках.

Якщо на завершення історії вам захотілося завітати у SOBI – ось де шукати магазин:

*На правах реклами

Марія Расчупкіна, Varosh

Фото: SOBI