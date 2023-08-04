Кав’ярню-фотомузей “OttoFoto” відкрили в Ужгороді

Біля трьохсот фотоапаратів, два мотоцикла та близько ста раритетних речей представлені в кав’ярні-фотомузеї “OttoFoto”, яка відкрилась в Ужгороді. Ідея про створення унікального музею виникла в колекціонера, ужгородця Аттіли Рунянин, — розповіла Varosh власниця закладу Ксенія Рунянин.

— Протягом багатьох років це було хобі чоловіка — колекціонування старовинних фотоапаратів та фотокамер, яке він вирішив перетворити в вид діяльності, створивши неповторний музей. Колекція формувалась та поповнювалась на протязі близько 7 років і тепер налічує більш як півтисячі різноманітних фотоапаратів і не тільки, — розповіла Ксенія Рунянин.

Експозиція кафе в основному складається з фотоапаратів радянського, європейського та американського виробництва починаючи 1920 року. Є тут і інші старовинні речі: грамофон, радянська радіола, стаціонарний телефон, яким користувались у минулому столітті, різноманітний антикваріат.

Зі слів Ксенії Рунянин, в кав’ярні можна проводити фотовиставки, майстеркласи та творчі зустрічі.

Varosh,

Фото надані Ксеією Рунянин

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