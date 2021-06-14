Ліза Куртяк тестує BMW X3: «Ціную в авто надійність, безпеку, комфорт та електроніку»

За ініціативи Ідеал М, офіційного дилера BMW, у циклі інтерв’ю розповідаємо про авто та людей, про стиль життя та комфорт, про подорожі та мрії.

Ми запросили на тест-драйв BMW X3 засновницю клінік MediSkin Лізу Куртяк.

– Лізо, які враження від керування BMW X3?

– Ця машина мене здивувала. Я дуже люблю електроніку та кнопочки, а тут частини кнопочок вже навіть немає, бо вона настільки розумна, що багато опцій вмикає сама. Тому в цьому сенсі вона перевершила мої очікування.

X3 для мене була дуже комфортною тому що схожа на мою машину – Mercedes E-класу. Бачу, що це авто досконаліше, тому радитиму своїй мамі змінити свій Х1 на Х3.

Відзначу також м’яку їзду на цій моделі, особливо це цінно, коли їдеш по нашій бруківці. Х3 їздить тихо. А ще те, чого мені не вистачає на моєму авто, але є в цьому – це яскравість та якість світла фар вночі.

– Коли ви почали кермувати? Чи все було одразу гладко?

– Років 15 тому. Хоча пробувала сідати за кермо й раніше, коли батьки дозволяли. В Хусті батьки живуть досить далеко від центру і без машини було просто неможливо. Тому, коли я була студенткою і приїздила зі Львова додому, то сідати за кермо було необхідністю, аби просто поїхати в центр міста у справах чи за покупками.

Водіння давалося мені досить легко, хоча перші кілька місяців я дуже переживала за кермом і коли довелося їхати з Хуста в Мукачево, то це був справжній стрес. Досі пам’ятаю ці відчуття. (ред. – посміхається) Була неділя, машин на дорозі мало, але мені здавалося, що трафік неймовірний, що всі порушують, підрізають. А в кермо так вчепилася, що аж руки затерпали.

– Яким було перше авто?

– Моя перша машина Nissan Micra – маленька жіноча автівка, яку я обожнювала. На ній об’їздила чимало і що було справді круто, то це те, що вона могла проїхати скрізь, навіть через кучугури снігу, в яких застрягали джипи.

– Коли відчули себе впевненим водієм?

– Колись мій вчитель водіння сказав дуже правильну річ про те, що найнебезпечніші не ті водії, які тільки починають їздити, а ті, що їздять півроку, бо вони ще не мають досвіду, але вже на дорозі себе почувають занадто впевнено. От і в мене так було. Я почувала себе вже вправною водійкою через кілька місяців за кермом, але потім було кілька ситуацій, завдяки яким я зрозуміла, що треба трохи збавити оберти і бути уважнішою.

– Скільки за рік ви проїжджаєте кілометрів?

– Насправді дуже багато, адже моя робота розкидана про всьому Закарпаттю і протягом тижня я щоразу буваю по кілька разів від Дубового до Ужгорода. Тому приблизно 40 тисяч кілометрів в середньому. Коли відкривалася клініка в Мукачеві, то кожного дня їздила з Хуста і назад.

– Куди ви їздите на авто, окрім роботи, клінік?

– Мій чоловік обожнює подорожувати і загалом їздити на авто. Мені здається, що він би і до США поїхав за кермом, якби можна було. (ред. – посміхається) Тому, коли ми плануємо поїздку Європою, то він щоразу переконує, що потрібно їхати саме на автомобілем, тому що так буде більше мобільності і можливості заїхати у такі місця, які на літаку точно пропустиш. До того ж поки дитина була маленька ми не літали, тому всі сімейні поїздки останніх років саме автомобільні.

– А в яких країнах особисто ви їздили за кермом?

– Маю досить великий досвід водіння в США. Це принципово інша історія, ніж європейська та українська. Навіть, коли ти їдеш у маленькому містечку, так ніколи не буде таких маленьких вуличок як у нас – всюди широкі дороги, кілька смуг. Це дуже зручна країна для їзди – все розплановано, позначено, водії обачні.

Ще один аспект, не водійський, а суто людський, там всюди чисто на узбіччях, навіть у дуже віддалених від умовної цивілізації місцях. Нікому в голову не прийде викидати сміття з машини по дорозі. У нас же це катастрофічно. Коли я їду через перевали і бачу як опускається вікно і звідти летить сміття, то фотографую номери, публікую в соцмережах, можу обігнати, сигналити, сваритися. Невже люди не розуміють, що цю банку на перевалі на безлюдній території, яку вони викинуть ніхто не прибере?

Я особисто була свідком, коли в США поліція виписала штраф водієві за те, що той струшував попіл з вікна. Більше того, вони попросили їм показати попільничку, в яку він збирався викинути недопалок і коли її не виявилося, то водій отримав ще й штраф за той недопалок, який навіть не викинув.

– Якщо для вас настільки важлива еко-складова, то можливо були думки пересісти на електрокар?

– Це не просто думки, а свідомий план. Більше того, в MediSkin в Ужгороді та Мукачеві є спеціальні виведені розетки для зарядки, які чекають на свій час. Єдине, що мене зупиняло – це погані дороги, утім зараз з Хуста до Ужгорода добре дорожнє покриття, тому я щиро чекаю на той електрокар, який незабаром обіцяє BMW.

– Скільки авто ви змінили за ці 15 років?

– Насправді не дуже багато, бо я звикаю до машини і не хочу її змінювати, а коли все таки пересідаю на нову, то перший час, мені в ній все «не так», навіть якщо вона краща. Друзі не зразу навіть розуміють, що я змінила машину. Наприклад Nissan Micra я змінила на Nissan Note, а Mercedes GLA на Mercedes E-класу.

– Для вас машина – це справжня робоча одиниця, а не суто елемент розкоші. На що в такому разі, найбільше звертаєте увагу, коли обираєте?

– Я дуже ціную всю електроніку. Не люблю механічні ричажки і все, що треба смикати. Здається, що це дрібниця, але для мене це важливо. Люблю всі можливі кнопочки – це те, що додає комфорту. Безперечно для мене дуже важлива надійність та комфорт їзди. Мені не хочеться десь посеред дороги на перевалі без зв’язку «заглохнути» і не знати, що робити. Тим паче, що практично завжди я в дорозі сама. Інколи за день по 2-3 години в машині, тому для мене важливо, аби авто було зручним.

– Чи є дні, коли ви не користуєтесь машиною?

– Дуже рідко, бо навіть на вихідних ми з родиною кудись їдемо. Зранку гуляємо в парку, а потім досліджуємо околиці Хуста. Ви ж знаєте як зараз багато класних локацій, ферм, закладів повідкривалося.

– Які місця ви радите відвідати на Закарпатті усім місцевим та туристам?

– Обов’язково раджу на авто поїхати на ранчо «Хайленд» біля Хуста. Це чудовий контактний зоопарк, в якому можна погодувати тварин, побути на природі, подегустувати равликів. Наступний пункт – ресторан «Chizay. Мала гора», який поряд з Береговим. І неодмінно у Дубовому на Тячівщині комплекс «Добло» – це дуже зелена гірська зона з дикою природою, форелевим та осетровим господарством. На цій території колись будували літаки, до речі, кілька з них зараз слугують інсталяціями.

Раджу поїхати і в сироварню «Бараново» та в село Іза за виробами з лози. П’ятий пункт – Шаян: сюди варто їхати, аби попити мінеральної води та пересісти з залізного коня на справжнього, відпочити тілом і думками.

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Кілька важливих нюансів про BMW X3, які варто знати:

Х3 – це перший кросовер BMW побудований на платформі CLAR. Перевага цієї платформи – поєднання різних матеріалів, за рахунок чого зменшується загальна маса та підвищується міцність кузова.

Габарити автомобіля більші за перше покоління Х5, що дозволяє власникам комфортно подорожувати самостійно та з великою родиною.

Модель вигідно відрізняється системою інтелектуального повного приводу xDrive.

Гармонійне поєднання швидкісного автомобіля і комфорту в салоні при хорошій місткості багажного відділення.

Завдяки появі в лінійці моделей BMW X3 M40i цей кросовер найшвидший і найпотужніший в класі.

Різноманітність ліній виконання будуть до смаку найвибагливішим клієнтам.

Унікальність опцій: керування жестами, додаткові елементи оздоблення M Performance, іонізація та ароматизація салону та ін.

Можливість виразити свою індивідуальність за допомогою палітри Individual.

Можливість без % кредиту з авансом від 30%.

Можливість продовження гарантії до 5 років.

BMW в усьому світі є символом безкомпромісної високої якості, інноваційних технологій, ексклюзивного комфорту і безпеки.

Ідеал М – офіційний дилер BMW в Закарпатті запрошує всіх в авторизований дилерський центр. До ваших послуг знайомство з автомобілями, персональний тест-драйв, сервісне обслуговування запчастини та аксесуари з гарантією.

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+38 (050) 328-49-90

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Запис на тест-драйв за посиланням

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Фото: Станіслав Понзель