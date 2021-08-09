Роберт Тракслер тестує BMW X7: “Від мого першого BMW понад 20 років тому у мене були мурахи по шкірі”

За ініціативи Ідеал М, офіційного дилера BMW, у циклі інтерв’ю розповідаємо про авто та людей, про стиль життя та комфорт, про подорожі та мрії.

Роберт Тракслер – девелопер. Він створює комфортний простір для життя, будує розумне житло та змінює міський простір. За кермом – понад 30 років. В автопарку за цей час було кілька десятків авто – від «Москвича» до BMW X7.

Ми прокаталися разом з Ужгорода до «Деренівської купелі» і поговорили про подорожі, комфорт та авто – як ознаку соціального статусу.

– Роберте, яка у вас була перша машина?

– Жигуль «копєйка», яку ми ділили з татом. До 18 років я не сідав за кермо, але в батька були й до неї машини. Взагалі він починав із «Запорожця». Потім був «Москвич», «Копєйка», «Четвірка», «Сімка».

Але на другому курсі університету я зрозумів, що вже не хочу ділити авто з татом і у мене з’явилася «Четвірка». Вона була зареєстрована на нашу компанію, але користувався нею я.

– Ви вчилися в Ужгороді?

– В Чернівцях на «бухгалтера аудитора».

– Як часто ви надалі змінювали автомобілі?

– Майже кожен рік. Хотілося звісно якоїсь «іномарки», тому після «Четвірки» був Opel Kadett, а через два роки після нього я вже купив BMW «Трійку». Це було дуже круто. Від того першого BMW у мене були мурахи по шкірі. Тоді почалася моя любов до BMW. І саме її я вважаю своєю першою машиною, бо саме вона в мене вперше в житті викликала такі яскраві емоції до автомобіля. Це машина-емоція.

– Це була нова машина?

– Звичайно, що ні. Перше авто з салону у мене з’явилося років 20 тому. Після BMW у мене був маленький Ford Fiesta, Opel Vectra, Opel Kadett універсал.

А потім, коли вже сину був рочок і ми на перевалі застрягли через те, що авто просто «здохло». Дружину з дитиною я тоді відправив до Франківська попуткою. Це був дуже сильний стрес і тоді я вирішив, що купуватиму лише нові авто.

Першим новим авто було Peugeot 307. Це був фурор в дизайні автомобіля. В мене в Ужгороді була перша ця машина. На неї всі звертали увагу, бо ще й синього кольору. Наш партнер приїхав на зеленій такій в Ужгород тоді я в неї сів і кажу: «Оце буде моя наступна машина». Завжди обирав авто емоціно та з фінансового розрахунку – що саме мені зараз потрібно і що можу собі дозволити.

– Що було далі після синього Peugeot?

– Потім знову був Peugeot 307, але вже в універсалі з панорамним дахом. Потім мені захотілось більшу машину. Такі машини як BMW, Mercedes, Audi навіть не розглядав, тому що тоді не зміг би їх собі дозволити. Так у нас з’явився перший позашляховик Mitsubishi Outlander. Я їздив на ній 6 чи 7 років. Після Mitsubishi була Toyota Highlander, тому що Nissan затримав поставки в Україну на рік. Тоді я дуже виграв на вартості, тому що якраз курс стрибав, а ціни не встигли підняти, зекономив десять тисяч доларів. На цій машині ми проїздили теж 6 років.

– Доволі довго.

– Так, є машини, які не виходять з ладу. Але чомусь у нашому суспільстві, якщо ти бізнесмен і не міняєш авто, то починають думати, що в тебе якісь проблеми. Це страшна біда суспільства.

– А потім у вас сталася дивовижна історія з Audi та BMW, так?

– Так, це прикольна історія. Я замовив Audi, а купив BMW. (ред. – сміється) Мене запросили на презентацію BMW в Ужгороді. Там мені найбільше сподобалися Х7 і «вісімка» купе. Але вони мені здалися просто величезними після Toyota. На наступний день був тест-драйв і вона мені якраз цією здоровезністю не сподобалася. І ми з дружиною порадилися, що така велика машина нам не дуже потрібна, бо ми їздимо переважно вдвох.

Тоді ми з Наталкою поїхали у Франкфурт на автосалон. Усі нові моделі, усе, що тільки можливо. X6 не справила на мене того враження, якого я очікував. Ми пішли дивитися Porsche – і це космос, власне як і цінник. Потім Mercedes – мені він не подобається, як не крути, зовсім не мій дизайн. Потім ми зайшли на стенд Audi – там були дуже хороші авто. Коли ми їхали додому я точно вирішив, що купую Audi Q8. Але, знаєш, ми приїхали, я в неї сів, а емоцій – нуль. Усе класно: і сиджу зручно, і машина гарна, і комплектація крута. Але нічого не відчуваю. На наступний день мені виставили рахунок, я оплатив. І зрозумів, що дивлюся ввечері в інтернеті на сьому BMW… І от скидує мені хлопець з автосалону повідомлення: «Прийшла ваша машина, треба забирати». Кажу: «Добре». І проїздив повз BMW, зайшов до Діми (ред. – директор «Ідеал М») привітатися і стоїть X7. Я дивлюся і розумію, що це моє!

Вона брутальна, гарно здизайнована, здорова. І все, я дзвоню менеджеру і кажу: «Якщо маєте клієнта, продавайте, я передумав. Я беру BMW». Через два місяці X7 вже пливла в Ужгород з Америки.

– Скільки на X7 ви вже їздите?

– Рівно рік.

– Тест-драйв – це одне, а щоденне використання, проблеми, нюанси, ремонти і т. д. – повертають до життя та й думку змінити можуть. У цьому випадку так не сталося?

– Ні, мені здавалося, що вона буде величезна, але зараз я їжджу і просто кайфую. Вона настільки універсальна, проїжджає в таких місцях важких. BMW зробило просто машину-ракету. Усі мої друзі, які мали Mercedes, покупляли X7, тому щиро кажу, що я справжній амбасадор BMW. Дуже багато проаналізував машин, але от BMW – це любов.

– Розкажіть про Х7 як щоденний користувач.

– Це максимально комфортна машина. На далекі відстані – ідеальний автомобіль: 5-7 чоловік «загрузив» і тисячу кілометрів їдеш, не змучуєшся. В ній дуже комфортний клімат-контроль. Все настільки розумно, це дійсно допомагає. Вона велика, по-перше. Є датчики, коли ти їдеш назад, і ти не бачиш, вона сигналізує, якщо якась перешкода, якщо їде десь машина, або дитина вибігла. Сама затормозить, якщо ти відволікся і дитина вибігла на дорогу, сама зупиняється, моментально тормоза зажимаються. Технічно дуже крута і комфортна. Я маю ще одну маленьку BMW Gran Coupe 4, от я їздив на ній три дні і мене вже «ламало» сісти в свою. От вона жорсткіша – для молодих людей, для агресивних, спортивних, амбітних.

– Х 7 – крута для спортивних. Ви постійно на лижі їздите, то напевно, вона справляється добре з цим навантаженням.

– Так, вона круто підходить для активних людей. Потрібно десь проїхати, 7 людей комфортно розсілися, величезний багажник загрузив і вперед. Люблю високі машини – в них безпечніше, бачите далеко, їдете комфортно.

– Ви дуже багато подорожуєте, а це авто купили якраз в рік пандемії. Чи вдалося все ж поїхати у далекі поїздки?

– Ми планували, що купимо авто і поїдемо в Іспанію і… не поїхали через лоукдауни. Максимум – їхали в Будапешт. Але в Київ почали часто їздити. І це було дуже комфортно. Це чудове авто на великі відстані.

– Загалом, у яких країнах ви їздили за всі 30 років водійського досвіду?

– Найдалі, де ми були машиною – на Сардинії. Це було свідоме рішення, тому що ми цінуємо можливість бачити все навколо. Коли летиш літаком, це просто неможливо. Ми любимо спонтанно заїжджати в маленькі містечка та села, бо тільки там ти можеш побачити країну, як живуть люди.

– Яке ж маленьке місто чи село найбільше вас вразило?

– На Сицилії є маленьке село Савока, де знімали фільм «Хрещений батько». Малесеньке село, церквушка перед очами, коли сідаєш пити каву і… мурахи по шкірі, бо починає грати та сама музика, що й у фільмі. Це такий кайф. Такі дрібниці завжди пам’ятаєш детально.

– Разом з BMW ми задумали розповідати також і про локації на Закарпатті, які варті уваги та відвідин на думку наших героїв. Куди ви їздите самі та радите іншим в межах нашої області?

– Дуже класне місце на Закарпатті – це водосховище на Тереблеріцькій ГЕС. Там неймовірне озеро посеред гір. І дорогою назад – це суцільна Тоскана, емоції важко передати. Я страшенно люблю Закарпаття, але мені б хотілося більшої включеності наших людей в життя і розвиток області.

Нещодавно зловив себе на думці, що ми живемо просто в шикарномі місці – година їзди до лиж, година – термальних басейнів. Часто їздимо в «Косино», в «Деренівку» інколи приїздимо не просто погуляти і повечеряти, але й пожити на вихідних. Це чудова перезарядка батарейок і їхати до неї кілька хвилин. На Пилипці круто! Любимо їздити у “Винний сад” в Мукачеві – чудовий концептуальний заклад з доброю атмосферою.

Кілька важливих нюансів про BMW X7, які варто знати:

BMW X7 – це перший автомобіль, що поєднує вражаючий зовнішній вигляд, ексклюзивність і просторий салон класу люкс зі спортивною керованістю і універсальністю, властивими сегменту Sports Activity Vehicle (SAV). Найбільша модель в лінійці BMW X.

X7 вже в стандартній комплектації оснащений адаптивною пневматичною підвіскою, що забезпечує унікальну динаміку керування, яка не має аналогів в своєму класі. Кліренс може варіюватися в діапазоні до 80 мм.

Вільний простір в салоні авто і гнучка компоновка інтер’єру підкреслені наявністю третього ряду сидінь, що дозволяє розмістити з комфортом до 7 пасажирів. Склавши всі сидіння, можна збільшити обсяг багажника з базових 326 л до 2120 літрів.

Потужні двигуни, високий кліренс, значні розміри і сміливі елементи дизайну виділяють його з потоку.

Різноманітність ліній виконання будуть до смаку найвибагливішим клієнтам.

Можливість виразити свою індивідуальність за допомогою палітри Individual.

Можливість без % кредиту з авансом від 30%.

Можливість продовження гарантії до 5 років.

BMW в усьому світі є символом безкомпромісної високої якості, інноваційних технологій, ексклюзивного комфорту і безпеки.

Ідеал М – офіційний дилер BMW в Закарпатті запрошує всіх в авторизований дилерський центр. До ваших послуг знайомство з автомобілями, персональний тест-драйв, сервісне обслуговування запчастини та аксесуари з гарантією.

Більше про BMW ви завджи можете дізнатися в салоні офіційного дилера BMW – Ідеал М:

Ужгородський р-н, с.Баранинці, вул. Європейська, 1

+38 (050) 328-49-90

bmwidealm.com

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Запис на тест-драйв за посиланням

На правах реклами

Росана Тужанська, Varosh

Фото: Карл Смутко