Ужгород (не) гостинний? Як волонтери надихають приїздити саме сюди

Нещодавно подеколи почав ширитися наратив, мовляв, годі їхати до Ужгорода. Навіть влада каже, що кращі умови — поруч із містом. У соцмережах повсякчас підігрівається думка, що наразі ми не можемо справді якісно зарадити з комфортом для вимушено прибулих людей із різних частин України. Стереотипи про усюди завищені ціни також не сприяють налагодженню діалогу. Утім поодинокі випадки точно не мають стати причиною поганого іміджу для всього міста.

Цією публікацією прагнемо довести, що Ужгород є гостинним із першого дня війни й таким залишається. Причому, це справді щирі емоції міста, людей.

Згадаємо, як 24 лютого в Ужгороді стартував активний волонтерський рух. І ні, він не вщухає, добродіям не бракує запалу, але й нам усім треба їх підтримувати — переселенців, армію, волонтерів, себе.

Гастробатальйон Закарпаття

Вранці, 24 лютого, ужгородські ресторатори почали обʼєднуватися, аби безкоштовно годувати українців, які звідусіль приїздили до нас. Олександр Сливканич сформував спільноту, яка досі активно працює (станом на 5 травня 2022-го).

Спершу волонтери називали себе гастрономічним батальйоном “Дельфін”. До них долучилися одні з кращих шеф-кухарів із різних міст. Від початку щодня готували до 5 тонн їжі для близько 20 тисяч осіб.

Нещодавно ініціатива стала всеукраїнською, відтак і назва змінилася — @gastrobattalion.ua. Вони продовжують готувати для Ужгорода, а продукти постачають всією Україною.

Допомога Закарпаття

З першим днем війни бізнес-спільнота Board Закарпаття створила телеграм-чат для пошуку житла в області. І там відразу закрутилася вкрай активна всеукраїнська комунікація. Адміністратори організували чітку логістику, аби учасникам було комфортно здавати або орендувати житло. За кілька годин після створення чату там зареєструвалося 518 учасників, а станом на 5 травня їх уже 19371.

Підтримка лікарів, психологів, юристів, податкових консультантів

З початком російської агресії активніше згуртувалися професіонали з різних сфер. Вони також створили спільний чат для переселенців, де можна отримати корисні контакти та безоплатну допомогу.

Ужгородські приватні клініки впровадили безкоштовні прийоми. Психологи оголосили про підтримку для дорослих та дітей. Юристи й податківці консультували. Ми, до речі, підготували перелік безкоштовних послуг, який стрімко поширювався соцмережами.

Медики також долучилися до безкоштовних майстер-класів зі надання першої домедичної допомоги.

Вакансії

Фахівці, про яких йдеться вище, також підтримують переселенців пропозиціями роботи. Повсякчас зʼявляються вакансії та любʼязне запрошення до співпраці. До прикладу, в ужгородському G.Bar більша частина команди — це дівчата, які вимушено сюди приїхали.

Дитячі розваги

Значний фокус уваги Ужгорода — дозвілля для дітей, від зовсім маленьких до підлітків. Це й малюкам цікавості, і батькам можливість зайнятися своїми справами чи бодай відпочити.

Програми передбачені для різностороннього розвитку: англійська і танці, кіно й малювання, психологічні гуртки, майстер-класи з інтерактивом.

Ще одна ініціатива — ужгородка Ольга Гатнер почала начитувати аудіоказки українською для діток.

Нашій редакції завжди надходить вдосталь інформації про волонтерство для дітей, якраз розповідали нещодавно.

Творча спільнота

Звісно, до Ужгорода завітало багато креативних людей, а коли ти сповнений ідеями, то тобі справді повсякчас необхідно їх втілювати. Тож творчі ужгородці відкрили свої простори для всіх творчих українців.

Наприклад, закарпатський легендарний хор Cantus створив спільну програму з музикантами, які тікають від війни. Відтак провідні українські скрипалі, альтисти та гобоїсти грають в Ужгороді твори, яких місто не почуло б, якби не сталася війна.

А ось простір ALIVE відкрив Територію Спокою, де можна не тільки безкоштовно відвідувати різноманітні заходи, а й брати участь в їх створенні та наповненні. Вільна сцена, майстер-класи, унікальна звукова бінауральна терапія, ігри, мініконцерти, джем-сесії музикантів, стендапи, кіно та багато іншого — просто неба. А результат спільних зусиль — створення NFT, що вже продається за кордоном.

Підтримка від ІТ-комʼюніті

Місцеві айтівці одними з перших заходилися допомагати.

Ось ужгородець Павло Данилюк із дружиною Андріаною створили автоматизовану базу всіх волонтерів. Тож замість тисячі чатів — єдина платформа, де знаходите волонтерів або стаєте ними.

Локальна компанія Petterson Apps від початку війни виділила 500 тисяч гривень для гуманітарних цілей. А ще команда спільно з волонтерами створила онлайн-сервіс Мрія, який інформаційно допомагає переселенцям на Закарпатті.

Американська компанія JustAnswer з офісом в Ужгороді вже зібрала для України понад 345 тисяч доларів. Допомагає своїм колегам на фронті та вимушеним переселенцям. А нещодавно її засновник привіз із США допомогу Гастробатальйону Закарпаття, які опікуються саме вимушено переселеними українцями.

Освітні проєкти

Цінно, що волонтери інвестують свої досвід, знання і час в освітні проєкти. Ось мовна школа “Сова” спільно з виданням Varosh впровадила безкоштовні курси української мови для дорослих та дітей. Вчителі проводять уроки, а редакція надає приміщення та інформаційну підтримку. А Тео Курков розпочинає безоплатне навчання анімації та акторської майстерності для дітей. Він родом з Англії, виріс у Києві, навчався в Будапешті, здобув диплом в METU, а тепер втілює таку ініціативу в Ужгороді.

Місцевий “Сінема спейс” поєднав для дітей казкотерапію, фокуси, мультики, спортивні ігри, театральні вистави, іноземні мови. Та безліч усього. До прикладу, на англійську записалося 200 учасників. Водночас у клубі на різні активності завжди збираються 15-50 малюків.

Маленькі важливі кроки

Насправді в Ужгороді справді активно допомагають вимушено переселеним людям. Їм організовували безкоштовні душ, прання, надавали притулок тваринам. Є вдосталь інформаційних ресурсів, де швидко можна знайти тематичні поради. Ось радимо підписатися на Пташку.

І загалом, навіть один у полі — воїн — якщо можеш комусь допомогти. Люди облаштовують в себе на роботі житло для гостей міста. Ось одна з історій: «У нас свій фронт» – як троє ужгородок організували в офісі притулок для двох сотень переселенців.

То як? Ужгород — гостинний?

Матеріал створено за сприяння ГО «Львівський медіафорум» у межах проєкту «ЛМФ Підтримка мережі журналістів».

Евеліна Гурницька, Varosh