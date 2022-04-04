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Війна

В Ужгороді відкрили Територію Спокою (ФОТО, ВІДЕО)

4 Квітня 2022 333

В ужгородському Амфітеатрі, в просторі ALIVE, створюють Територію Спокою. Вільна сцена, майстер-класи, унікальна звукова бінауральна терапія, ігри, міні-концерти, джем-сесії музикантів, стендапи, кіно та багато іншого — просто неба.

Почалося все 25 березня.

Спершу погляньте про ALIVE, можливо, ви ще не бачили:

Ось що пишуть засновники Території Спокою.

— Разом із нашими чудовими волонтерами ми обладнали Вільну Сцену та наш Сад, щоби ви могли відволіктися від суму та болю. Неймовірна весняна погода, яку дарує наше Закарпаття, заспокоїть та надасть впевненості і розради.

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Щодня (залежно від подій та погоди) ми створюємо програму для всієї сім’ї. Саме так, по-сімейному, почуваються наші відвідувачі.

Долучитися може кожен. Музикант ви чи психотерапевт, чи інструктор із йоги, чи взагалі можете розказати, показати, або навчити чомусь корисному — пишіть в інстаграмі, телеграмі, фейсбуці, або реєструйтеся на сайті.

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Деталі для гостей:

Розклад: на сайті або в інстаграм-сторіз.

Varosh

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