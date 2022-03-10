У Дельфіні та Smagolino волонтери організовують для дітей-переселенців творчі майстер-класи, театральні вистави та інші активності…

Яна Смоляр та Еліна Біцуля, власниці ужгородського простору PlayTime, вирішили допомагати дітлахам відволікатися від важких буднів. У Дельфіні, де харчовий батальйон годує вимушено переселених осіб, є невеличка ігрова для дітей.

Тут наш матеріал про ініціативи закарпатських підприємців для дорослих і маленьких вимушено переселених осіб:

Волонтерка Андріана Снарська розповідає:

— Ми закликали в соціальних мережах долучитися всіх небайдужих. Охочих виявилося багато, за що дуже вдячні. Крім того, Яна та Еліна організували ще одну локацію, де дітки могли би погратися. Із цим допоміг власник кафе-кондитерської Smagolino. Тут організовуємо разом із Анжелікою Білецькою, Олею Лапчук, Ужгородською дитячою школою мистецтв та багатьма іншими щось на зразок гуртків за розкладом. Є фітнес-години з тренером для матусь і дітей, майстер-класи, аніматори-волонтери, які не дають сумувати, навіть театр. Насправді допомагають багато людей, усіх і не перелічиш.

У закладі Дельфін облаштували творчу зону, де волонтери разом із малечею складають орігамі, роблять листівки, малюють, грають в настільні ігри, хокей тощо. До слова, на місці працює психолог, котрий надає дорослим професійну допомогу. У Smagolino організували стіл для виробів, окремо для лего, ліпки, також є м’яка частина.

У Дельфіні активності тривають протягом дня.

У Smagolino — такий розклад.

10:00-10:45 — фітнес-години для дітей та мамусь;

11:00-11:45 — художній майстер-клас;

12:00-12:45 — театральна вистава;

13:00-13:45 — англійський клуб та заняття з розвитку для дітей.

Адреси: Ужгород, Дельфін, Київська набережна, 3. Ужгород, PlayTime, Smagolino, Слов’янська набережна, 13. Інстаграм: Дельфін, PlayTime.

Тетяна Лесюк, Varosh