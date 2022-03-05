Де в Ужгороді підприємці надають безкоштовну допомогу і підтримку (ТЕЛЕФОНИ і ЛІНКИ)

Друзі, в нашому матеріалі ми зібрали номери телефонів та лінки на людей, бренди, спільноти, де надають безкоштовну допомогу і підтримку. Йдеться про лікарів, психологів, аніматорів, про кафе і творчі простори в Ужгороді.

Збережіть публікацію і поділяться з тими, хто зараз потребує.

Важливо: ця інформація — для вимушено переміщених осіб, а також представників тероборони, поліції, нацгвардії тощо.

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Медична підтримка

У цій спільноті лікарі, юристи, страховики безкоштовно надають допомогу і свої контакти.

Волонтери-координатори:

Щодо ліків, медикаментів — 099 08 28 924 (Марія).

Медична допомога — 050 972 23 05 (Тетяна).

Психологічна допомога — 098 70 22 904 (Марʼяна).

Дозвілля дітей — 050 843 12 19 (Діана).

До клініки Асклепій можна безкоштовно записатися на прийом. Дерматологія, гінекологія, отоларингологія, ендокринологія, стоматологія, алергологія, хірургія, педіатрія, УЗ-діагностика.

Телефон: 0990391823.

Адреса: Ужгород, вул. Другетів, 97.

У безкоштовному режимі для переселенців працює ужгородська клініка Dr. Podolska.

Телефон: 099 285 93 25.

Адреса: Ужгород: вул. Капушанська, 145 б.

Медичний центр Prevention так само надає безкоштовну допомогу переселенцям.

Телефон: 0 800 216 115.

Всі адреси — на сайті. https://prevention.in.ua/viddilennya/ .

Психологічна підтримка та розваги для дітей

30-хвилинна безкоштовна онлайн-консультація. Телефон: 050 372 52 03 (вайбер): Ольга, психолог, гештальт-терапевт.

“Маленький дім”. Сюди можна приходити займатися творчістю — щодня, з 12:00 до 16:00, окрім неділі. Телефон: 098 615 57 80. Інстаграм.

У студії гармонійного розвитку “Контакт” є кімната для мам і малюків до одного року. Так само тут є безкоштовні дитячі гуртки і надається психологічна допомога дітям та батькам.

Телефон: 095 477 35 21.

Адреса: Ужгород, вул. Капушанська, 11б, другий поверх.

У Закарпатській обласній універсальній науковій бібліотеці ім. Федора Потушняка (Ужгород, проспект Свободи, 16) та в Закарпатській обласній бібліотеці для дітей та юнацтва (Ужгород, вул. Волошина, 20, Пасаж) діє простір “Tsinnist”. Тут проводять заняття для батьків та дітей різного віку. Деталі — в інстаграмі.

У Playtime запланований щоденний розклад безкоштовних активностей для мам та дітей. З 10:00 до 14:00. Зустріч: біля кафе Smagolino, Ужгород, Словʼянська набережна, 13. Деталі — в інстаграмі.

З понеділка по пʼятницю, з 13:00 до 14:00, проходять безкоштовні творчі уроки для діток від художниці Марини Іржак.

Адреса: Ужгород, вул. Швабська, 15 (другий поверх).

Організовуються малювання, перегляд мультиків, смаколики у майстерні SVIY art & decor.

Телефон: 050 677 56 50.

Також облаштована дитяча локація від “Сінема спейс” в гастрономічному батальйоні “Дельфін”.

Адреса: Ужгород, Київська набережна, 3.

Активності для батьків і дітей є в “Просторі перезавантаження” .

Треба записуватися за цими номерами:

8:00-10:00 – 050 984 60 00 — Поліна;

10:00-12:00 – 068 954 76 71 — Катя;

12:00-14:00 – 098 828 38 43 — Тетяна;

14:00-16:00 – 066 530 42 63 — Людмила.

Організація “Дітвак” пропонує групи для дітей: 3—6 років, з 10:00 до 13:00; 6—9 років, з 14:00 до 17:00. Тільки за попереднім записом: 063 931 51 53.

Щодня можна знайти щось потрібне (дитячі суміші, дитяче харчування, засоби гігієни) за адресою: Ужгород, вул. Берчені. Пишіть Наталії на інстаграм.

В Ужгороді Марія та Анастасія допомагають шукати прихисток для домашніх тварин.

Ось телефони: 066 051 09 06, 066 174 72 70.

Де в Ужгороді можна безкоштовно поїсти

Дельфін, Ужгород, Київська набережна, 3. Це безоплатна столова для вимушено переселених людей.

Мережа Полонинський хліб

Безкоштовні кава, чай, перекус — для військовослужбовців, представників національної поліції, територіальної оборони під час виконання обов’язків.

Адреси в Ужгороді:

площа Корятовича, 4

площа Корятовича, 22

Проспект Свободи, 40

вул. Василя Комендаря, 78в

с. Минай, вул.Патруса-Карпатського, 25г

пл. Петефі, 46

проспект Свободи, 3

вул. Заньковецької, 75

вул. Фединця, 34А, “МАНДРИК”.

У Lviv Croissants — безкоштовні кава, чай, круасани — для поліції, лікарям швидкої допомоги та рятувальникам.

Адреса: Ужгород, вул. 8 Березня, 43.

У ресторані Butchery, за підтримки волонтерів, безкоштовно пригощають гарячим обідом усіх, хто цього потребує. Щодня, з 12:00 до 15:00. Можна також брати з собою. Окрім того, заклад обіцяє частину прибутку на потреби ЗСУ.

Адреса: Ужгород, вул. Собранецька, 146.

У супермаркетах Alma пропонують безкоштовні обіди для всіх, хто приїхав із гарячих точок. Обіди — щодня, з 11:00. При собі треба мати документ, який посвідчує, що особа — з іншого регіону.

Адреси:

Ужгород, вул. Возз’єднання, 39а

Мукачево, вул. Яворницького, 3

Хуст, вул. Духновича, 17.

Для вимушено переселених осіб готує і мукачівський Порядний Ґазда. Заклад закликає приходити, телефонувати і допоможе чим зможе.

м. Мукачево, вул. Ерделі, 36а

Телефон: 095 507 56 66.

Корисні групи, канали і боти в телеграмі

Закарпаття допомагає

Притулок біженцям

Щодо податків, ЄСВ

Телеграм-бот, який обʼєднує пасажирів та водіїв — @nampodorozi_bot.

Бот для пошуку та надання допомоги — @saveua_support

Телеграм-бот для перевірки інформації — @perevir_bot.

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Головне фото: Сергій Мазур