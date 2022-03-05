Де в Ужгороді підприємці надають безкоштовну допомогу і підтримку (ТЕЛЕФОНИ і ЛІНКИ)

Друзі, в нашому матеріалі ми зібрали номери телефонів та лінки на людей, бренди, спільноти, де надають безкоштовну допомогу і підтримку. Йдеться про лікарів, психологів, аніматорів, про кафе і творчі простори в Ужгороді.
Збережіть публікацію і поділяться з тими, хто зараз потребує.
Важливо: ця інформація — для вимушено переміщених осіб, а також представників тероборони, поліції, нацгвардії тощо.
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У цій спільноті лікарі, юристи, страховики безкоштовно надають допомогу і свої контакти.
Волонтери-координатори:
До клініки Асклепій можна безкоштовно записатися на прийом. Дерматологія, гінекологія, отоларингологія, ендокринологія, стоматологія, алергологія, хірургія, педіатрія, УЗ-діагностика.
У безкоштовному режимі для переселенців працює ужгородська клініка Dr. Podolska.
Медичний центр Prevention так само надає безкоштовну допомогу переселенцям.
30-хвилинна безкоштовна онлайн-консультація. Телефон: 050 372 52 03 (вайбер): Ольга, психолог, гештальт-терапевт.
“Маленький дім”. Сюди можна приходити займатися творчістю — щодня, з 12:00 до 16:00, окрім неділі. Телефон: 098 615 57 80. Інстаграм.
У студії гармонійного розвитку “Контакт” є кімната для мам і малюків до одного року. Так само тут є безкоштовні дитячі гуртки і надається психологічна допомога дітям та батькам.
У Закарпатській обласній універсальній науковій бібліотеці ім. Федора Потушняка (Ужгород, проспект Свободи, 16) та в Закарпатській обласній бібліотеці для дітей та юнацтва (Ужгород, вул. Волошина, 20, Пасаж) діє простір “Tsinnist”. Тут проводять заняття для батьків та дітей різного віку. Деталі — в інстаграмі.
У Playtime запланований щоденний розклад безкоштовних активностей для мам та дітей. З 10:00 до 14:00. Зустріч: біля кафе Smagolino, Ужгород, Словʼянська набережна, 13. Деталі — в інстаграмі.
З понеділка по пʼятницю, з 13:00 до 14:00, проходять безкоштовні творчі уроки для діток від художниці Марини Іржак.
Адреса: Ужгород, вул. Швабська, 15 (другий поверх).
Організовуються малювання, перегляд мультиків, смаколики у майстерні SVIY art & decor.
Також облаштована дитяча локація від “Сінема спейс” в гастрономічному батальйоні “Дельфін”.
Активності для батьків і дітей є в “Просторі перезавантаження” .
Треба записуватися за цими номерами:
Організація “Дітвак” пропонує групи для дітей: 3—6 років, з 10:00 до 13:00; 6—9 років, з 14:00 до 17:00. Тільки за попереднім записом: 063 931 51 53.
Щодня можна знайти щось потрібне (дитячі суміші, дитяче харчування, засоби гігієни) за адресою: Ужгород, вул. Берчені. Пишіть Наталії на інстаграм.
В Ужгороді Марія та Анастасія допомагають шукати прихисток для домашніх тварин.
Дельфін, Ужгород, Київська набережна, 3. Це безоплатна столова для вимушено переселених людей.
Мережа Полонинський хліб
Безкоштовні кава, чай, перекус — для військовослужбовців, представників національної поліції, територіальної оборони під час виконання обов’язків.
Адреси в Ужгороді:
У Lviv Croissants — безкоштовні кава, чай, круасани — для поліції, лікарям швидкої допомоги та рятувальникам.
У ресторані Butchery, за підтримки волонтерів, безкоштовно пригощають гарячим обідом усіх, хто цього потребує. Щодня, з 12:00 до 15:00. Можна також брати з собою. Окрім того, заклад обіцяє частину прибутку на потреби ЗСУ.
У супермаркетах Alma пропонують безкоштовні обіди для всіх, хто приїхав із гарячих точок. Обіди — щодня, з 11:00. При собі треба мати документ, який посвідчує, що особа — з іншого регіону.
Адреси:
Для вимушено переселених осіб готує і мукачівський Порядний Ґазда. Заклад закликає приходити, телефонувати і допоможе чим зможе.
Телеграм-бот, який обʼєднує пасажирів та водіїв — @nampodorozi_bot.
Бот для пошуку та надання допомоги — @saveua_support
Телеграм-бот для перевірки інформації — @perevir_bot.
Varosh
Головне фото: Сергій Мазур