Репертуар обласного драмтеатру на травень 2022 року

Закарпатський академічний обласний музичний драматичний театр ім.братів Шерегіїв опублікував розклад вистав на травень 2022 року.

Серед запланованих показів і моновистава “Отвєтка”. П’єса київської драматургині Неди Нежданої присвячена оперному співакові Василю Сліпаку, який пішов добровольцем на фронт після нападу Росії на Донбас у 2014 році. Звістка про загибель свого знайомого стала приводом для написання монодрами.

Глядачі тепло сприйняли нову роботу.

У неділю найбільший театр області показав оновлену дитячу виставу «Цвіт папороті». Це — казка-феєрія закарпатського фольклориста і драматурга Юрія Чорі. Юні глядачі зможуть подивитися також 15 травня.

У четвер, 5 травня, о 18.00 на малій сцені Закарпатський муздрамтеатр покаже американську драму Б.Слейда «Same time, next year».

В суботу-неділю традиційно працюватиме велика сцена.

7 травня, о 18.00 «шерегіївці» покажуть турецьку комедію Азіза Несина «Задуши мене в обіймах», а 8 травня – англійську музичну комедію Б.Томаса «Здрастуйте, я ваша тітонька!».