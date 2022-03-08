Мрія: сайт із пошуку допомоги на Закарпатті

Ужгородські айтівці створили сайт з пошуку допомоги та підтримки для вимушених переселенців.
Інформаційний ресурс умістив у собі всю актуальну інформацію щодо пунктів прихистку, харчування, медичної допомоги на Закарпатті, новин щодо виїзду закордон тощо.
Сайт має два розділи: «шукаю допомогу» та «хочу допомогти», тобто платформа слугуватиме не тільки для внутрішньо переміщених осіб, але й для закарпатців, які хочуть долучитися до волонтерського руху.
Розробники пообіцяли, що незабаром для безкоштовного завантаження буде доступний однойменний мобільний додаток.
Varosh