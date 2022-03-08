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Новини

Мрія: сайт із пошуку допомоги на Закарпатті

8 Березня 2022 49

Ужгородські айтівці створили сайт з пошуку допомоги та підтримки для вимушених переселенців.

Інформаційний ресурс умістив у собі всю актуальну інформацію щодо пунктів прихистку, харчування, медичної допомоги на Закарпатті, новин щодо виїзду закордон тощо.

Сайт має два розділи: «шукаю допомогу» та «хочу допомогти», тобто платформа слугуватиме не тільки для внутрішньо переміщених осіб, але й для закарпатців, які хочуть долучитися до волонтерського руху.

Розробники пообіцяли, що незабаром для безкоштовного завантаження буде доступний однойменний мобільний додаток.

mriia.in.ua

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Varosh

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# війна # допомога біженцям # закарпаття # мрія # сайт

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UPD. Де в Ужгороді підприємці надають безкоштовну допомогу і підтримку (ТЕЛЕФОНИ і ЛІНКИ)