Мрія: сайт із пошуку допомоги на Закарпатті

Ужгородські айтівці створили сайт з пошуку допомоги та підтримки для вимушених переселенців.

Інформаційний ресурс умістив у собі всю актуальну інформацію щодо пунктів прихистку, харчування, медичної допомоги на Закарпатті, новин щодо виїзду закордон тощо.

Сайт має два розділи: «шукаю допомогу» та «хочу допомогти», тобто платформа слугуватиме не тільки для внутрішньо переміщених осіб, але й для закарпатців, які хочуть долучитися до волонтерського руху.

Розробники пообіцяли, що незабаром для безкоштовного завантаження буде доступний однойменний мобільний додаток.

mriia.in.ua

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