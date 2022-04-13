G.Bar в Ужгороді. Як він відкрився під час війни і працює під сиренами

Як це — стартувати бізнес під час війни? Це починати перший день із підготовки тривожного пакунку. Працювати в укритті… Надавати людям роботу, відтак трохи стабільності, спокою і змогу переключитися. Створити прихисток для вимушено переселених осіб. Вкладати в економіку й підтримку ЗСУ. І дарувати клієнтам маленьку радість в турбулентні часи.

У нашому матеріалі розповімо, як Михайло та Роксолана Сливки нещодавно таки відкрили в Ужгороді той самий, культовий, та очікуваний місцевими дівчатами — G.Bar.

Про Михайла та Роксолану. Ужгородська пара лікарів-стоматологів заснувала і керує стоматологічною клінікою Естет. Ось, до речі, наша історія: Пара в бізнесі: Роксолана та Михайло Сливки. Франшиза G.Bar — їхня нова справа.

Про G.Bar. Це як салон краси, але іншого формату. В одному просторі — мейк, укладка, колорування, манікюр, педикюр — тож водночас, швидко і якісно, можна одержати базові послуги.

Це 34 б’юті-бари всією Україною та в десяти країнах. Бренд створили киянки Лєра Бородіна і Сабіна Мусіна. G.Bar формує тренди в українських індустрії краси та сервісі, внутрішньому і зовнішньому.

Передісторія

Отже, ще років 3–4 тому Михайло з Роксоланою хотіли G на Закарпатті. Проте тоді Ужгород не проходив за умовами франшизи через маленьку кількість населення. Торік вони знов написали в Київ, адже мережа успішно розвивалася вже і в маленьких містах України. Крім того, соцопитування показало, що Ужгород знає про бренд і готовий до такого формату бʼюті-послуг.



Підготовка

У 2021-му, протягом семи місяців, було зроблено ремонт, дизайн. Сформувалася команда. Відкриття планувалося на 1 березня 2022-го. Якраз за тиждень до цього зʼїжджалася пускова команда, яку скерував головний офіс в Києві. Вона мала навчити місцевих крихіток G (так називають представниць цього бренду) і налагодити процеси. 22 лютого пройшов перший навчальний день і спланувалися наступні…

24 лютого

Все відбувалося вкрай швидко. Запрошена спеціалістка нігтьового сервісу поїхала на поїзді назад до Києва, адже там перебували її маленька дитина і мама. Далі вони переїхали до Львова.

Вікторія, керуюча з Києва, і Саша, візажистка, залишилися в Ужгороді. Того ж дня Роксолана із Софією, керуючою ужгородського G, шукали їм житло. Знайшли через знайомих знайомих, відтак дівчата перевезли сюди свої родини. Спершу мешкали в Ужгороді, згодом — у Хусті та Мукачеві.

Інші учасниці пускової команди, які мали завітати, звісно, не приїхали, здали квитки. Проте місцеві двері для цих дівчат відкриті завжди.

Кнопка стоп

Стартове навчання перервалося, зупинилося все.

Роксолана: В перші дні ми прийшли, забрали обладнання, меблі, тому що війна і мародери завжди йдуть поруч.

СЕО і партнери G.Bar залишалися на паузі, суцільне мовчання. Проте вже за кілька днів в ужгородський салон почали писати переселенці, мовляв, я — такий-то майстер і я хочу працювати.

Кнопка рестарт

За тиждень після початку війни мережа почала відновлювати роботу в західній Україні, за скороченим графіком.

Роксолана: Я ставила собі запитання, а ми можемо відкритися “завтра”? І розуміла, що ні. Нам треба було не “відновити роботу”, а розпочати її. У нас майстри ще не завершили навчання, товар не поставлений на прихід, внутрішня система обліку не була готовою. Я потребувала ще тиждень для налагодження процесів, донавчання команди.

Водночас — запити сипалися дедалі активніше: одні хотіли працювати, інші — отримувати послуги.

Роксолана: Я розуміла, що є “трикутник”. Одна сторона — команда, яку необхідно сформувати. Інша сторона — клієнти, які готові прийти. І тут я думаю, що робити, розумію, що треба скомпонувати цей трикутник.

Тож подружня пара написала новий план. Почалися співбесіди.

Роксолана: Нам пощастило, адже приходили дівчатка G, які раніше вже працювали в інших містах. Так, наприклад, у нас залишилася візажистка Саша з Києва.

Крихітки G вдосконалювали стандарти сервісу за своїми напрямками, проте ще залишалися організаційні питання. Ужгород підтримала керуюча львівського G Юлія імʼя, допомогла налагодити процеси. Консультувала з Варшави через zoom. Потім вона відправила зі Львова на Закарпаття адміністраторку Діану. Тепер Діана регулярно їздить на роботу з Хуста до Ужгорода.

Старт

14 березня G.Bar відкрився. І це було логічне рішення, адже навіть в Херсоні він працює.

Діяльність почалася не так, як планувалося до війни. Без вечірки. І велкам-тренінг в сучасних умовах відбувався по-іншому. Загалом бренд має традицію проводити велкам-тренінги з вітальною кавою, де дівчата знайомляться, їм дарують велкам-сети з косметикою, квітами. Вони одержують стильну форму, відтак офіційно стають крихітками G.

Однак із війною робота стартує з обговорення правил безпеки і вручення тривожного пакунка. У ньому: дві ковдри, повноцінна аптечка, глюкоза, гематогени, горішки, цукерки, сухпайок, вода. А перші основні інструкції для команди — про те, що робити, якщо в тебе клієнтка і загуділа сирена.

Робота під час сирен

Із початком тривоги крихітки G мають два варіанти: миттєво завершити послугу, якщо це можливо, або ж надати її в укритті. Команда чітко знає алгоритм дій і як без паніки його втілити. Адміністратори мають подбати про клієнтів, провести їх в укриття, принести їм гарячого чаю.

Роксолана: Сховище в нас класне: сусіди принесли UFO, роздають безкоштовний інтернет, облаштували там усе. Насправді, повітряна тривога ще більше обʼєднує команду, адже це змога всім бути разом в складний час, спілкуватися ближче.

Команда

Наразі тут працюють 12 крихіток G, невдовзі їх стане більше. 60% — вимушено переселені з Києва, Дніпра, Запоріжжя, також є стажерка з Харкова.

Роксолана: У нашої Саші вже нема свого дому. Віка, дівчинка з Дніпра, вирішила, що найімовірніше тут і залишиться зі своєю родиною.

Клієнтки

Серед клієнток наразі — переважно жінки з великих міст, де вони раніше познайомилися з G.Bar. Записуються на манікюр, педикюр, брови, на фарбування волосся і догляд за ним. А ось мейк втратив актуальність.

Роксолана: Хоча, G.Bar має послугу експрес-макіяжу, денного. Тоді й атмосфера — інакша, емоції — інакші — коли ти прийдеш і 30 хвилин порелаксуєш.

Бренд загалом позиціонує себе простором щастя для жінок. І наразі для декого — це змога трохи переключитися, додати собі спокою.

Роксолана: Я бачу, як жінки виходять від нас із усмішками і “ставлю собі галочку”, що ми додали їм трошки щастя в цей важкий час.

Соціальна відповідальність

Для українців світ перевернувся, немов зупинився і тепер ми живемо одним днем. Але Роксолана з Михайлом, як і всі підприємці, не можуть собі цього дозволити. Бо ж їхня діяльність — це підтримка економіки, відтак вклад у ЗСУ.

Роксолана: Ми плануємо “наступні дні”, адже за нами — відповідальність і за іншими людьми. Ми йдемо на роботу, створюємо робочі місця, платимо податки. Ми заплатили їх цього місяця (йдеться про березень 2022), хоча, держава казала, що можна не платити. Але ні, ми заплатили за кожного працівника. Це обовʼязок перед країною.

Ціни

Наразі ціни не піднялися. При тому, що вартість матеріалів зросла від 200% до 1000%.

Роксолана: Це не перший тиждень після війни, а вже понад місяць. Хто розуміється в повному циклі економіки, той усвідомлює, що зростання цін є нормою. Це нові реалії економіки.

Тому і в G.Bar вартість ймовірно зросте, це тільки питання часу.

Майбутнє відкриття

Офіційне відкриття відбудеться з перемогою України. І воно буде грандіознішим, ніж планувалося до війни, адже буде подвійний привід. Лєра Бородіна і Сабіна Мусіна ще не бували в Ужгороді, це неодмінно стане оказією.

P.S. І про франшизу в Росії

Раніше франшиза бренду була представлена в Росії. 22 лютого 2022-го власниці відкликали її. Тепер там не існує такого бренду.

Евеліна Гурницька, Varosh