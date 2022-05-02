В Ужгороді запускають безкоштовні курси анімації та акторського мистецтва для дітей

Кожен, хто приїхав до гостинного Ужгорода, намагається бути корисним. Це прагне зробити й аніматор Тео Курков з командою.

Тео родом з Англії, виріс у Києві, а навчався в Будапешті (здобув диплом в METU). Повернувшись до Києва, приєднався до анімаційної студії “Новаторфільм”, де працював над створенням дитячого мультфільму. Наразі, викладає англійську мову та мультиплікацію для дітей переселенців в Ужгороді. Хлопець каже, що любить дітей і готовий навчати їх нового.

Зараз команда вирішила запустити запускають безплатні курси для дітей 8-14 років з анімації та акторського мистецтва. Дитина може відвідувати як один, так і обидва курси.

Тривалість: 1 місяць

Початок — у травні.

Локація: Будинок Побуту (пл. Шандора Петефі, 47)

Для запису — заповнюйте гугл-форму: shorturl.at/nvCMZ/. Реєстрація обов’язкова.

Кількість місць обмежено, планується до 15 дітей у групі.

Varosh