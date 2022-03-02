«Якщо ви побачили, що людина у важкому стані, то бездіяльність — злочинна». В Ужгороді тривають майстеркласи з надання першої медичної допомоги

Що робити, коли ви стали свідком ДТП? Чи побачили на землі непритомну людину? Бігти по допомогу? Викликати «швидку»? Проігнорувати, мовляв, «це не мій клопіт»? В Ужгороді з початком війни команда інструкторів з надання першої домедичної допомоги ледь не щодня проводить 2-годинні майстеркласи. Мар’яна Глагола, яка офіційно з 2011 року є тренером першої медичної допомоги, каже: на той час в Ужгороді просто не розуміли потреби в таких заняттях. Все змінилося після 2014-го року.

«Коли наші загони швидкого реагування вийшли на Майдан і почали в перших рядах рятувати людей, доправляти їх до «швидких» і надавати таку колосальну підтримку, то люди побачили, наскільки необхідними є ці знання, — розповіла тренерка. — Ці знання мають отримати абсолютно всі громадяни нашої країни. Ви не знаєте, в якій ситуації опинитеся завтра, скільки часу їхатиме на виклик «швидка», але саме ваші дії до приїзду медиків є найціннішими для потерпілого у випадку з порятунком».

На майстеркласах інструктори показують відпрацьований алгоритм дій при виявленні постраждалої людини. Найважливішим є оцінити місце події, щоб не нашкодити самому собі, подбати про власну безпеку; надаючи допомогу людині, не завдати їй ще більшої шкоди і морально підтримати її до приїзду «швидкої». Мар’яна Глагола додала: правильно надана перша допомога визначає швидкість одужання людини.

Найперше — оцінити місце події

— Якщо ви побачили людину, яка лежить нерухомо на землі, — розповідає Мар’яна Глагола, — ви підбігаєте до неї, але перш, ніж торкнутися до неї, ви маєте потурбуватися про власну безпеку: чи не впаде вам щось на голову, коли ви кинетесь до потерпілого, чи не стирчить поряд електропровід, чи немає запаху якихось шкідливих випарів. Усі ці пункти ви маєте виключити і переконатися, що місце є для вас безпечним.

Наступний момент, на який треба вам звернути увагу — чи є поряд ще хтось, хто міг би вам допомогти? Якщо є, то спитавши його ім’я і звернувшись до нього по-імені, спитайте, чи готовий він вам допомогти?

Перш, ніж викликати «швидку», вам необхідно оцінити стан потерпілого — чи він дихає, чи при свідомості, чи має якусь травму тощо. Для початку потрібно оцінити його загальний стан і визначити, чи він живий і чи при свідомості. Голос, світло чи якісь тактильні контакти допоможуть це визначити.

— Насправді, ми будемо ставитись до потерпілого так, як хочемо, щоб ставилися до нас у критичному випадку. Я не хочу, щоб мене лоскотали чи щипали, коли знепритомнію, не хочу, щоб світили ліхтариком в очі. Це неприйнятно по відношенню до іншої людини. Тому я з безпечної відстані спитаю потерпілого, чи чує він мене? Але якщо ця людина має вади слуху, то мені варто нахилитися до неї ближче і легенько потрусити за плечі, — каже Мар’яна Глагола.

Важливо, щоб на питання людина могла відповісти тільки «так» або «ні». Якщо на всі ваші дії нема реакції, то людина без свідомості.

Перевірка дихання

Європейці відмовилися від перевірки пульсу років 20 як, з тієї причини, що його нерідко важко знайти. Достатньо перевірити, чи дихає людина. Керуйтеся своїми власними відчуттями: відчуваю, чую, бачу, — пояснила Мар’яна Глагола. — На визначення дихання і серцебиття в нас є 10 секунд, тому найбільш оптимальним буде придивитися, чи рухається грудна клітка! Ще один спосіб — трохи відкинути голову людини назад, щоб відкрити дихальний шлях і викликати кашльовий рефлекс».

Виклик швидкої

Тільки тепер, коли ви маєте достатньо інформації про стан людини, можна викликати швидку. Ви чітко кажете адресу, стать і приблизний вік потерпілого, чи при свідомості, що будете робити і що чекаєте їх на місці.

Чи потрібна аптечка?

За словами тренерки, оптимально людина мала би мати з собою в індивідуальній аптечці (так, її бажано брати з собою, якщо їдете кудись із дому на більш-менш тривалий час) ліки, які призначив особисто їй її лікар, елементарно мінімальний запас прев’язувального матеріалу (це серветки, бинти, еластичні чи марлеві чи навіть кілька косинок), обов’язково має бути пара рукавичок, лейкопластир, термоковдра, ножиці і пляшка питної води.

— Якщо ви побачили, що людина у важкому стані, то бездіяльність — злочинна — каже Мар’яна Глагола. — Ви маєте знати той необхідний мінімум, який допоможе людині дочекатися лікарів. Якщо в людини кровотеча — то це вимагає інших дій. Насправді в такий критичний період для того, аби максимальна кількість людей отримали якісну, повну та правильну інформацію, ми проводимо такі безкоштовні майстер-класи, розраховані на 2 години. Люди мають впоратися з власною панікою і почуватися більш безпечно.

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Varosh