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Війна

Сова та Varosh запускають курси з вивчення української мови для вимушених переселенців

8 Квітня 2022 98

Заняття проходитимуть в редакції видання два рази на тиждень (вихідні дні) – окремо для дітей та дорослих. Один урок триватиме 1,5 години.

У лютому минулого року дві ужгородки Марія Кіщук та Ольга Мочан створили школу «Сова», де й досі навчають українську мову та літературі. Тоді ця новина мала великий резонанс – її коментували, ділилися та підтримували дівчат у їхньому прагненні. Сьогодні ж маємо ще більш нагальну та нестримну потребу допомогти вивчити українську мову тим, хто цього хоче та поки немає провідників.

Ось що ще торік казали про необхідність школи її викладачки:

«Чому ми вирішили відкрити школу української мови? Ідею ми виношували кілька років. Школа – це лише верхівка айсберга. Насправді задум був набагато глибшим. Він полягає у творенні та розвитку україномовного простору навколо нас. Ще бувши студентками філологічного факультету УжНУ, ми роздумували над тим, як важливо змалку прищеплювати любов до української мови. Подібні проєкти є надважливими, а тим паче у непрості часи національних змагань. Отримавши педагогічну освіту та науковий ступінь, провівши чимало занять з української мови, зрозуміли, що готові до такого кроку, як відкриття власної школи української мови “СОВА”».

Отже, не зволікайте та записуйтеся на заняття за цим посиланням

Контакти:

Varosh

 

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# varosh # переселенці # сова # ужгород # уроки української мови

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