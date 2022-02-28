Ужгородці створили ЄДИНУ базу волонтерів. Не треба писати в мільйони чатів

Ужгородці створили єдину базу волонтерів, щоби їх реєстрація і пошук були швидкими. Це ініціатива Павла та Андріани Данилюк. Вони обробляють анкети та заявки спільно зі своїми друзями.
Ось що кажуть засновники:
— Замість багатьох чатів, репостів, сарафанного радіо, безкінечних сповіщень і перепитувань ми пропонуємо:
• 1700+ волонтерів.
• Єдиний канал, куди звертатися. Ви пишете нам, ми знаходимо вам робочі руки.
• Обробляємо заявки 24/7.
• Публікуємо в телеграм-канал, де немає флуду. Волонтери не пропустять оголошення.
• Відслідковуємо, чи потрібна кількість уже набралась. Волонтери не витрачають час на заявки, які вже неактуальні.
Тож тепер справді не треба відстежувати безліч чатів, а тільки два, лінки на які даємо нижче.
Що вам треба зробити, якщо хочете волонтерити:
Заповнюєте анкету.
Заходите на цей телеграм-канал.
Якщо вам потрібні волонтери, то прямуйте на цей телеграм-канал. Невдовзі будуть анкета та бот для швидкого створення заявок.
Більше деталей — на сторінці.
Varosh
Головне фото: Сергій Денисенко